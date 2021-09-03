بدون بيض طريقة عمل المايونيز في المنزل بقوام وطعم زي الجاهز 100%

المايونيز من اجمل انواع الصلصات فهو يوضع على الكثير من الاكلات السريعة المميزة مثل الهمبورجر، والفراخ المشويه، والبطاطس المقليه، فهو يعطي للطعام مذاق مميز، كما يستخدم في عمل بعض أنواع السلطات المميزة، وهو من أشهر الصلصات في جميع بلاد العالم، ويمكن تجهيز المايونيز في المنزل بكل سهوله سواء كان بالبيض أو بدون على حسب الرغبة وسوف نتعرف على طريقة عمل صوص المايونيز اللذيذ بدون بيض في خلال دقائق بسيطة

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة سهلة لتحضير المايونيز بدون إضافة البيض إليه بمكونات بسيطة، وغير مكلفة وخطوات محددة وهي كلأتي:

المكونات

كوب من اللبن الحليب

٢ ملعقة من الخل الابيض

كوب ونصف من الزيت

رشة ملح صغيرة

طريقة التحضير المايونيز:

بواسطة الخلاط الكهربائي، ضعي اللبن واخلطي جيدًا، وبكل هدوء حتى يعلا

أضيفي إليه الخل، واخلطي مرة أخرى، ثم أضيفي الملح

ثم قومي أثناء تشغيل الخلاط بإضافة المزيد تدريجيًا بكل هدوء

واستمري في الخفق حتى يتغير قوامه ويصبح ثقيلًا

هكذا تم تحضير المايونيز بدون بيض، يوضع في الثلاجة لحين الاحتياج إليه

وهذه الطريقة هي الصحية والمفيدة

طريقة عمل المايونيز بالبطاطس بدون إضافة البيض

هناك طريقة أخرى لعمل المايونيز المميز، بشكل مختلف، ولذيذ ومفيدة جدًا وهي عمل المايونيز وإضافة الي مكوناته البطاطس، وطريقة التحضير في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كلأتي:

المكونات

١ حبة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقه جيدًا، ومهروسة

نصف كوب من اللبن الحليب

نصف كوب من الزيت النباتي

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الابيض

طريقة التحضير: