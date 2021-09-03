معالجة حروق الشمس وإعادة البشرة الي لونها الطبيعي في 3 أيام

هناك العديد من المكونات الطبيعية الهامة جداً لإزالة حروق الشمس من البشرة دون استخدام الكريمات والمنتجات الكيميائية، فمن أهم هذه المكونات الحليب فقط يوضع مكان الحرق ويعمل علي ترطيبها حتي تختفي الحروق تماماً، وأيضاً أكياس الشاي الأخضر، حيث توضع الشاي الأخضر بعد وضعها في الثلاجة فترة لتبرد، ثم وضعها في مكان الحرق لتخفيف الالتهابات، كما يمكن وضعها علي جفون العين لإزالة الانتفاخات، هناك أيضاً الخيار الذي يعتبر غني جداً بمضادات الأكسدة، حيث يمكن استخدامه بعد تقطيعه علي البشرة وفي أماكن الحروق أو استخدامه بعد هرسه في الخلاط ليصبح معجون ووضعه علي البشرة. طرق لمعالجة حروق الشمس إحضار كوب من الماء البارد مع كوب من خل التفاح، وخلط معه زيت عطري كزيت البابونج أو زيت الخزامي وغسل الوجه بالخليط لتخفيف التهابات الوجه أو الاستحمام به إذا كان الحرق في أماكن متفرقة بالجسم.

إحضار كوب من الماء البارد مع ملعقتين كبيرتين من البيكينج بودر (صودا الخبز) وخلط معه نصف كوب من دقيق الشوفان، ثم وضع الخليط علي البشرة لمدة 30 دقيقة حتي تزول الحروق نهائياً.

استخدام كريمات طبيه تحتوى علي نسبة من الهيدروكورتيزون لتخفيف الآلام الالتهابات، وأيضاً يمكن استخدام مسكنات للآلام موضعية كالمراهم إذا كانت الجروح قوية. نصائح لإزالة حروق الشمس عند التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة وحدث حروق للجلد، أول ما يجب فعله تبريد المنطقة المصابة بغسلها بالماء البارد، ثم تغطيتها، ويجب تجنب وضع الثلج علي الجلد مباشرةً. يجب ترطيب الجلد عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية وهي أشعة الشمس الضارة بالكريمات، كما يجب تجنب استخدام المرطبات الزيتية حتي لا تزيد من الحروق. يجب تناول كمية كبيرة من السوائل يومياً لتجنب إصابة الجسم بالجفاف. يجب وضع واقي شمسي لا يقل نسبه الحماية فيه عن 15 عند مواجهة أشعة الشمس في فترة النهار، كما يجب تجديده كل ساعتين. الشاي الأخضر يحتوى علي مضادات الأكسدة ومادة البوليفيبول الذي يعمل علي حماية الجلد من الالتهابات والأورام الجلدية، فقد يمكن وضع كمادات من الشاي الأخضر علي المنطقة المصابة وستحصلي علي نتيجة سريعة. طرق لمعالجة حروق الشمسنصائح لإزالة حروق الشمس الوسوم

هناك العديد من المكونات الطبيعية الهامة جداً لإزالة حروق الشمس من البشرة دون استخدام الكريمات والمنتجات الكيميائية، فمن أهم هذه المكونات الحليب فقط يوضع مكان الحرق ويعمل علي ترطيبها حتي تختفي الحروق تماماً، وأيضاً أكياس الشاي الأخضر، حيث توضع الشاي الأخضر بعد وضعها في الثلاجة فترة لتبرد، ثم وضعها في مكان الحرق لتخفيف الالتهابات، كما يمكن وضعها علي جفون العين لإزالة الانتفاخات، هناك أيضاً الخيار الذي يعتبر غني جداً بمضادات الأكسدة، حيث يمكن استخدامه بعد تقطيعه علي البشرة وفي أماكن الحروق أو استخدامه بعد هرسه في الخلاط ليصبح معجون ووضعه علي البشرة. طرق لمعالجة حروق الشمس إحضار كوب من الماء البارد مع كوب من خل التفاح، وخلط معه زيت عطري كزيت البابونج أو زيت الخزامي وغسل الوجه بالخليط لتخفيف التهابات الوجه أو الاستحمام به إذا كان الحرق في أماكن متفرقة بالجسم.

إحضار كوب من الماء البارد مع ملعقتين كبيرتين من البيكينج بودر (صودا الخبز) وخلط معه نصف كوب من دقيق الشوفان، ثم وضع الخليط علي البشرة لمدة 30 دقيقة حتي تزول الحروق نهائياً.

استخدام كريمات طبيه تحتوى علي نسبة من الهيدروكورتيزون لتخفيف الآلام الالتهابات، وأيضاً يمكن استخدام مسكنات للآلام موضعية كالمراهم إذا كانت الجروح قوية. نصائح لإزالة حروق الشمس عند التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة وحدث حروق للجلد، أول ما يجب فعله تبريد المنطقة المصابة بغسلها بالماء البارد، ثم تغطيتها، ويجب تجنب وضع الثلج علي الجلد مباشرةً. يجب ترطيب الجلد عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية وهي أشعة الشمس الضارة بالكريمات، كما يجب تجنب استخدام المرطبات الزيتية حتي لا تزيد من الحروق. يجب تناول كمية كبيرة من السوائل يومياً لتجنب إصابة الجسم بالجفاف. يجب وضع واقي شمسي لا يقل نسبه الحماية فيه عن 15 عند مواجهة أشعة الشمس في فترة النهار، كما يجب تجديده كل ساعتين. الشاي الأخضر يحتوى علي مضادات الأكسدة ومادة البوليفيبول الذي يعمل علي حماية الجلد من الالتهابات والأورام الجلدية، فقد يمكن وضع كمادات من الشاي الأخضر علي المنطقة المصابة وستحصلي علي نتيجة سريعة. طرق لمعالجة حروق الشمسنصائح لإزالة حروق الشمس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معالجة حروق الشمس وإعادة البشرة الي لونها الطبيعي في 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.