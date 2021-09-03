دراسة تحذر: فيروس كورونا يزيد من حالات الخرف حول العالم

كثيرة دوت الخليج تداعيات فيروس كورونا الجديد المسجلة حتى الآن، مع تخوف من تأثيرات طويلة الأمد لبعضها والتي تمثل جوهر ما بات يعرف بإسم "كوفيد طويل الأمد" الذي قد يستمر لأشهر وحتى سنوات.

ومن هذه التداعيات ما يتعلق بموضوع الدماغ والذاكرة والتفكير والتشوش الذهني، وهي حالة باتت معروفة بإسم "ضبابية الدماغ" بحيث يعاني مرضى كورونا خلال فترة المرض وبعد التعافي من حالات مسجلة من تشوش التفكير وفقدان الذاكرة وعدم التركيز وغيرها من مظاهر هذه الحالة الصحية المرتبطة بمرض كوفيد-19.

ومؤخراً، رفع المختصون الصوت عالياً حول خطر جديد يتهدد المصابين بفيروس كورونا، ألا وهو ارتفاع حالات الخرف المسجلة حول العالم كواحدة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تزايد حالات الخرف حول العالم بسبب كورونا

هذا ما حذر منه تكتل يمثل حوالي 100 جمعية معنية بالخرف والزهايمر، مشيرة لعدم استعداد العالم الكافي لمواجهة موجة وشيكة وكبيرة من الخرف سببها مرض كوفيد-19، وفقاً لماء جاء على موقع "سكاي نيوز عربية".

وحث التكتل الدولي الموجود في العاصمة البريطانية لندن، منظمة الصحة العالمية وحكومات العالم على ضرورة تتبع التأثيرات المتحملة لمرض كوفيد-19على زيادة معدلات الخرف، متوقعاً أن تسبب الجائحة ارتفاع أعداد مرض الخرف بشكل كبير. وجاء هذذا التوقع بالإستناد على أبحاث عدة خلصت لاحتمال زيادة خطر إصابة مريض كوفيد 19 بمشكلة الخرف.

وأضاف التكتل أن مرض كوفيد-19 الذي ما زال متفشياً في العالم، يمكن أن يؤدي إلى ظهور علامات الخرف في وقت مبكر. وبحسب موقع "مايو كلينك"، فإن الخرف ليس مرضاً محدداً بل يضم مجموعة واسعة من الأعراض تشمل ضعف الذاكرة، وقلة التركيز والإنتباه.

وقد تنخفض نسبة الإصابة بالخرف عالمياً على المدى القصيرنتيجة الوفيات الواسعة بين المصابين بهذه المشكلة الصحية جراء إصابتهم بمرض كوفيد-19، بحسب التكتل الذي قدَر نسبة الوفيات الناجمة عن الخرف بين 25-45 من إجمالي وفيات كورونا.

لكنه أكد على إمكانية ارتفاع أعداد المصابين بالخرف على المدى الطويل بنسبة كبيرة نتيجة تداعيات كوفيد على الجهاز العصبي. وعليه ينصح التكتل بضرورة فهم المزيد من العلاقة بين الخرف ومرض كوفيد-19.

وبحسب باولا باربارينو، الرئيسة التنفيذية للتكتل:"يشعر العديد من خبراء الخرف في جميع أنحاء العالم بقلق بالغ من الصلة بين الخرف والأعراض العصبية ل"كوفيد-19".

وكانت اللجنة الإستشارية الطبية والعلمية للمجموعة والمؤلفة من خبراء عالميين في الخرف، شكلت مجموعة عمل لدراسة هذا الارتباط وتقديم توصيات حول كيفية التعامل مع المشكلة. وأبدى أليريا أتري، رئيس اللجنة الإستشارية، قلقه بشكل خاص من تأثيرات كوفيد-19 "التي تشمل أعراضاً مثل فقدان حاسة التذوق والشم، أو "ضباب الدماغ"، أو فقدان الوضوح الذهني، فضلاً عن صعوبات في التركيز والذاكرة والتفكير.

دماغ الجائحة: هكذا أثر كورونا على أدمغتنا

تعبير يصف الضرر النفسي الذي يخلفه فيروس كورونا على الدماغ البشري، وهو تأثير متفاوت بين معظم المصابين بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية ناقشت في أحد مقالاتها سابقاً، ظاهرة "دماغ الجائحة" التي أثرت على الجميع دون استثناء، وأدت لفقدان طاقتنا العقلية، واحتمالية إعادة الدماغ لعمله الدقيق مجدداً.

ووفقاً لمايك ياسا، مدير مركز "إرفين" للبيولوجيا العصبية للتعلم والذاكرة: "سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعافي من دماغ الجائحة الذي تسبب بالتدهور العقلي الخفي والمحبط الذي عاني منه الكثيرون على مدار فترة الجائحة".