أسهل طريقة عمل شيش كباب علي الفحم في المنزل بكل اسراره وتكاته

هناك الكثير من الأكلات التي تعتبر مميزة، ويحبها الكثير، ولكن دائمًا ما يفضل أغلب الناس تناولها في المطاعم، على الرغم من ارتفاع تكلفتها، وسوف نتعرف الآن على طبق جديد وهو شيش الكباب على الفحم، فهو من اشهى واطعم الاكلات المميزة، التي يمكن عملها في المناسبات المختلفة والعزايم، كما أن تحضيره في البيت يوفر في الكثير من المال، وبدون اي مجهود.

طريقة تحضير شيش كباب على الفحم

نقدم لكم طريقة عمل اشهى شيش كباب مشوي على الفحم، بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة كما في المطاعم، ولمعرفة طريقة التحضير لابد من اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

٥٠٠ جرام من اللحم مقطع مكعبات صغيرة الحجم

٣ حبات فلفل رومي ملون

بصلتين

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون المركز

ملعقتين كبيرتين من الزيت

رشة ملح

رشة فلفل اسود

ملعقة واحدة من بهار البابريكا

ملعقة صغيرة من الزعتر

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

رشة من الكزبرة الناشفة.

في البداية لابد من تحضير التتبيلة.

في إناء ضعي مكونات التتبيلة وهي اليمون فلفل اسود، وملح، والكزبرة والبابريكا، والزعتر أيضًا.

نخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل قوي.

اغمس اللحم في التتبيلة حتى تغطى التتبيلة اللحم.

اتركي اللحم داخل التتبيلة حتى تتشرب اللحمة التتبيلة وتكون افضل في المذاق وهي مدة لا تقل عن ٣ ساعات داخل الثلاجة.

اخرجيها الآن بعد ذلك احضري اسياخ الشيش ولكن عند عمل شيش اللحم على الفحم لابد من وضعها في أسياخ حديد، ليس الأسياخ الخشبية.

بعد ذلك توزع اللحم ويوضع في السيخ بصل وطماطم وفلفل الوان بشكل موزع طبقات.

كرري هذه الطريقة في كل الكمية حتى تنتهي الكمية الموجودة.

احضري الان شواية الفحم ورصي كل الاسياخ عليها.

مع التقليب المستمر واتركيها حتى تنضج تمامًا فربما تأخذ وقت طويل في نضجها.

وعندما يتغير لون اللحم فهذا يدل على نضجه بشكل كافي.

الآن يمكن وضعها في أطباق وتقدم ساخنًا مع السلطات.

هذه الطريقة يمكن وضعها أيضًا في الفرن بدلًا من استخدام شوية الفحم وذلك على حسب الرغبة.

مكونات التتبيلة الخاصة باللحمطريقة التحضير