كريم النشا والفازلين السحري لتبييض الوجه 10 درجات وإزالة التجاعيد

كريم النشا والفازلين، هو من أهم أنواع الماسكات التي لها مفعول السحر في تفتيح البشرة وازالة الجلد الميت والتجاعيد حيث أن هذا يعتبر شغل أي فتاة او سيدة هو تفتيح البشرة خصوصا أننا فترة الصيف والتي تساعد على غمقان البشرة بمساعدة اشعة الشمس وتبحث عن فتاة عن كريم او ماسك طبيعي لتفتيح البشرة واليوم من خلال السطور القادمة سنتعرف على كريم النشا والفازلين.

تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

التخلص من حروق الشمس وتهيج الجلد.

يحتوي النشا على فيتامين أ وهو الفيتامين المسئول عن تفتيح البشرة.

تجديد خلايا الجلد الميت

يعمل على التخلص من حبوب الشباب حيث أنه يحتوي على الزنك.

يحتوي النشا على الكثير من المعادن الهامة لصحة البشرة وتعمل على حيويتها مثل الحديد والكالسيوم.

تقليل البثور في الجلد.

يعالج تشقق الشفاة

علاج تشققات القدمين واليدين

علاج جفاف البشرة

يرطب الجلد المحيط بالأظافر ويقوي الأظافر.

يعالج من جفاف منطقة الأنف ويجعلها رطبة.

يعمل على حبس الرطوبة في الجلد وهو ما يعمل على ترطيب الجلد.

فوائد النشا للبشرة :فوائد الفازلين للبشرة:طريقة عمل كريم النشا والفازلين لتفتيح البشرة المكونات

ومكونات الكريم هي موجوده في كل بيت وهي كالتالي:

1 معلقة من النشا.

ماء الورد.

معلقتين من الفازلين الطبي.

عصرة ليمون.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ثم نقوم بمزجها جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط كريمي سلس.

ثم نقوم بغلق الوعاء ونتركه في الثلاجه حتى يتماسك ثم نستخدمه يوميا على الوجه والكفين والاماكن المراد تفتيحها يوميا حتى نحصل على النتيجة المرادة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وبفضل وضع الكريم قبل النوم لازالة التجاعيد.

طريقة التحضيرماسك النشا للرؤوس السوداء:

نقوم بمزج ثلاث ملاعق من النشا مع الخل حتى نحصل على خليط كريمي، ونقوم بتوزيع هذا الخليط على الوجه والأنف أو المنطقة المراد إزالة منها الرؤوس السوداء ثم نترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بإزالة الماسك بلطف وغسله بالماء الفاتر.