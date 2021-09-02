كيكة العسل الروسي على أصولها بطعم مميز وطبقات عسل مكرملة كريمية رائعة

كيكة العسل الروسي على أصولها ، بطريقة الشيف /آية حبيب، من أجمل الكيكات، التي بإمكان ربة المنزل تصنيعها، بطعم مميز أفضل من الجاهزة، فما يميز كيكة العسل عن باقي الكيكات، خليط الطعم المميز الميكس، بين طعم العسل المكرمل، وبين الطبقة الكريمية الشهية، التي تتوسط الكيكة، كما تتميز هذه الكيكة بشكلها الخارجي المميز، ففي العزومات والمناسبات، ستكون مصدر فخر لربة الأسرة، عند إحضارها لضيوفها في العزومات، كما أنها من الحلويات المحببة للكبار والصغار، ومن التحليات التي بإمكانك استخدامها في الصيف باردة، وبإمكانك تناولها على الفطور مع المشروب المفضل الساخن، لإعطائك طاقة بأول اليوم.

كيكة العسل الروسي على أصولها

إضافة لما سبق ذكره، وجب التنويه أنه لابد من الحفاظ على المقادير المحددة، من الشيف آية حبيب، وكذلك الخطوات لابد أن يتم تنفيذها جيدًا، حتى تحصلي على نتيجة ممتازة، مثل الجاهزة، خاصة في حال دخول عجين الكيك، في الفرن لابد من الحفاظ على المدة الزمنية المحددة، حتى لا تتحول الكيك من رقائق هشة طرية، إلى رقائق بسكويت ناشفة، وتتغير طعهما، فتابعي التالي بدقة.

أولًا مكونات طبقة كيك العسل

500 جرام من الدقيق.

رشة ملح.

200 جرام سكر.

130جرام من عسل نحل الطبيعي.

3 بيضات.

رشة فانيليا.

180جرام من الزبدة.

1 ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم.

ثانيًا مكونات حشو كيك العسل

475 جرام من كريمة الخفق.

454 جرام من الساور كريم (القشدة).

150 جرام من السكر البودرة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

أولًا قومي بإحضار حلة عميقة وكبيرة الحجم، وارفعيها على نار متوسطة، ثم أضيفي مقدار الزبدة بالكامل، وقومي بتقليبها حتى تسيح. ثم بعد أن تسيح الزبدة، أضيفي مقدار العسل والسكر، حتى يتم كرملة العسل، وبالتقليب جيدًا حتى يصل الخليط إلى الغليان. عند وصول الخليط السابق لمرحلة الغليان، قومي بإضافة مقدار بيكربونات الصوديوم، وبالتقليب جيدًا. كذلك ستلاحظين بمجرد إضافة البيكربونات، أن الخليط بدأ في الفوران بسرعة، وزيادة في حجم الخليط داخل الحلة. بمجرد أن يتحول الخليط من اللون الأبيض، للون الغامق المكرمل العسلي، اخفضي عليه النار. كما يجب أن تستمري في تقليب الخليط، حتى تحصلي على القوام الكريمي. في هذه الأثناء اضربي الثلاث بيضات سويًا، ثم قومي بإضافته لخليط الحلة بشكل تدريجي مع التقليب. أحضري الهاند بليندر، وضعي الخليط السابق في حلة، ثم أضيفي الدقيق تدريجيًا، حتى تحصلي على قوام عجين متماسك. بإمكانك استخدام المضرب اليدوي أيضًا، بدل من الهاند بليندر أو العجان، حسب الإمكانات المتاحة عندك. في نفس السياق، أصبح معك عجين طري، غير مشقق، وطري في نفس الوقت ومتماسك. رشي العجين رشة دقيق من الخارج، وغلفيه في ورق استرتش بلاستيك، وارفعيه في التلاجة مدة ساعة، حتى ترتاح العجين. أحضري ورق زبدة، وافردي العجين، طبقان رقائق، باستخدام النشابة. قومي بتقطيع رقائق العجين، باستخدام القطاعة ذات الحواف للحصول على شكل دائري متناسق للعجين. أحضري شوكة وغرزي العجينة، حتى لا تنتفخ أثناء التسوية. أدخلي الرقائق الفرن، على درجة حرارة 180درجة مئوية، لمدة 7 دقائق فقط.

أولًا بعد صنع طبقات عددها كبير من الكيك الطري الهش المتماسك، قومي بإخراج الطبقات الغير متساوية، واضربيها في الكبة، حتى تحصلي على بودرة ناعمة لتزيين الكيك من الخارج. ثم قومي بخلط مكونات الحشو في وعاء كبير، كريم الخفق، وسكر البودرة، والفانيليا، والساور كريم، ويتم خلطها حتى الحصول على قوام كريمي متماسك للحشو. قومي برص طبقات الكيك في قالب، وبين كل طبقة وأخرى، قومي بحشوها بالكريم، حتى تنتهي من الكمية كلها. تترك طوال الليل في التلاجه في القالب، حتى تتماسك جيدًا. في النهاية بعد اخراجها من الثلاجة، قومي بفك القالب من حولها، وقومي بتزيين الجوانب، ببودة الكيك الناعم، ونصف الوجه،وقومي بتزيين الوجه بقط كريز أو قطع فواكه صغيرة الحجم. في الختام أصبحت جاهزة للتقديم، ارفعيها على طبق التقديم وقطعيها مثلثات، وبالهناء والشفاء.

مكونات كيكة العسل على أصولها للشيف / آية حبيب