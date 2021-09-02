طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش بدون امتصاص زيت كتير وبطعم لذيذ وجنان

الباذنجان المقلي من اشهي طرق إعداد الباذنجان، فهو سهل الإعداد ولا يحتاج إلى مجهود ووقت كبير، ولكن المشكلة التي تكمن وراء فشل الباذنجان المقلي وهي الزيت الزائد، وسوف نقدم طريقة لقلي الباذنجان بدون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت ويكون ذو طعم لذيذ وشهي، فتابعينا سيدتي.طريقة قلي الباذنجان بدون امتصاص الزيت
من أسوأ ما يجعل الباذنجان المقلي غير محبب لدي بعض الأشخاص هو احتواءه على كمية كبيرة من الزيت، وسوف نقدم لكِ سيدتي ربة المنزل طريقة لقلي الباذنجان بدون أن يتشرب كمية كبيرة من الزيت، وسوف يشرفكِ أمام أسرتك، وإليكِ الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- كمية مناسبة من الباذنجان الأبيض.
- قرن فلفل اخضر حار.
- 3 فصوص من الثوم.
- حبة متوسطة من الطماطم.
- ليمونة متوسطة الحجم.
- كمية صغيرة من البقدونس والكزبرة الخضراء.
- ملعقة من ملح الطعام.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- في البداية يتم غسل الباذنجان وتنظيفه من أي رسوب موجودة عليه.
- بعد ذلك يتم عمل فتحات بالطول في الباذنجان.
- بعد ذلك يتم إحضار كمية من الماء ووضع بها ملعقة من الملح الأبيض، والخل.
- يتم وضع الباذنجان في الماء لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك يتم إخراج الباذنجان من الماء، وتركه في مصفي للتخلص من كل المياه الموجودة به.
- يتم إحضار مقلاة بها كمية من الزيت تركها حتى تقدح على النار.
- يم رص الباذنجان في الزيت، مع مراعاة خفض مستوي النار إلى الهادئة حتى ينضج الباذنجان.
- في غضون قلي الباذنجان، يتم غسل الطماطم والفلفل والثوم والخضار، وتقطيعهم لقطع صغيرة.
- يتم وضع جميع الخضراوات في بولة صغيرة، ووضع عليه الليمون والملح والخل وبالإضافة إلى ذلك الكمون.
- يتم ترك هذا الخليط على جنب، واختبار الباذنجان بواسطة شوكة أو سكين حاد.
- يتم تقليب الباذنجان لضمان نضجه من جميع الجهات.
- بعد نضج الباذنجان يتم رفع النار حتى يأخذ لون ذهبي مناسب.
- بعد ذلك يتم إخراج الباذنجان على مناديل مطبخ.
- في النهاية يتم حشو الباذنجان بخليط الخضار، وتقديمه مع الفطار الشهي والخضار والخبز الأسمر، وبالهنا والشفا.
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الباذنجان المقلي من اشهي طرق إعداد الباذنجان، فهو سهل الإعداد ولا يحتاج إلى مجهود ووقت كبير، ولكن المشكلة التي تكمن وراء فشل الباذنجان المقلي وهي الزيت الزائد، وسوف نقدم طريقة لقلي الباذنجان بدون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت ويكون ذو طعم لذيذ وشهي، فتابعينا سيدتي.طريقة قلي الباذنجان بدون امتصاص الزيت
من أسوأ ما يجعل الباذنجان المقلي غير محبب لدي بعض الأشخاص هو احتواءه على كمية كبيرة من الزيت، وسوف نقدم لكِ سيدتي ربة المنزل طريقة لقلي الباذنجان بدون أن يتشرب كمية كبيرة من الزيت، وسوف يشرفكِ أمام أسرتك، وإليكِ الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- كمية مناسبة من الباذنجان الأبيض.
- قرن فلفل اخضر حار.
- 3 فصوص من الثوم.
- حبة متوسطة من الطماطم.
- ليمونة متوسطة الحجم.
- كمية صغيرة من البقدونس والكزبرة الخضراء.
- ملعقة من ملح الطعام.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- في البداية يتم غسل الباذنجان وتنظيفه من أي رسوب موجودة عليه.
- بعد ذلك يتم عمل فتحات بالطول في الباذنجان.
- بعد ذلك يتم إحضار كمية من الماء ووضع بها ملعقة من الملح الأبيض، والخل.
- يتم وضع الباذنجان في الماء لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك يتم إخراج الباذنجان من الماء، وتركه في مصفي للتخلص من كل المياه الموجودة به.
- يتم إحضار مقلاة بها كمية من الزيت تركها حتى تقدح على النار.
- يم رص الباذنجان في الزيت، مع مراعاة خفض مستوي النار إلى الهادئة حتى ينضج الباذنجان.
- في غضون قلي الباذنجان، يتم غسل الطماطم والفلفل والثوم والخضار، وتقطيعهم لقطع صغيرة.
- يتم وضع جميع الخضراوات في بولة صغيرة، ووضع عليه الليمون والملح والخل وبالإضافة إلى ذلك الكمون.
- يتم ترك هذا الخليط على جنب، واختبار الباذنجان بواسطة شوكة أو سكين حاد.
- يتم تقليب الباذنجان لضمان نضجه من جميع الجهات.
- بعد نضج الباذنجان يتم رفع النار حتى يأخذ لون ذهبي مناسب.
- بعد ذلك يتم إخراج الباذنجان على مناديل مطبخ.
- في النهاية يتم حشو الباذنجان بخليط الخضار، وتقديمه مع الفطار الشهي والخضار والخبز الأسمر، وبالهنا والشفا.
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