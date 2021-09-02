طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش بدون امتصاص زيت كتير وبطعم لذيذ وجنان

الباذنجان المقلي من اشهي طرق إعداد الباذنجان، فهو سهل الإعداد ولا يحتاج إلى مجهود ووقت كبير، ولكن المشكلة التي تكمن وراء فشل الباذنجان المقلي وهي الزيت الزائد، وسوف نقدم طريقة لقلي الباذنجان بدون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت ويكون ذو طعم لذيذ وشهي، فتابعينا سيدتي.

من أسوأ ما يجعل الباذنجان المقلي غير محبب لدي بعض الأشخاص هو احتواءه على كمية كبيرة من الزيت، وسوف نقدم لكِ سيدتي ربة المنزل طريقة لقلي الباذنجان بدون أن يتشرب كمية كبيرة من الزيت، وسوف يشرفكِ أمام أسرتك، وإليكِ الوصفة بالتفصيل:

المكونات

كمية مناسبة من الباذنجان الأبيض.

قرن فلفل اخضر حار.

3 فصوص من الثوم.

حبة متوسطة من الطماطم.

ليمونة متوسطة الحجم.

كمية صغيرة من البقدونس والكزبرة الخضراء.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.