طريقة عمل آيس كريم القهوة و آيس كريم النوتيلا والخوخ بوصفة منزلية سهلة التحضير

آيس كريم القهوة في المنزل، لكل عشاق القهوة وتحب جميع الأشياء التي تحتوي علي نكهة القهوة، فان أيس كريم القهوة افضل أيس كريم سوف تتناوله، كما أن القهوة هي الوسيلة الوحيدة لتحسين المزاج، وايضا سوف نتكلم عن أيس كريم النوتيلا لكل عشاق الشكولاتة وأيس كريم الخوخ ألذيذ المميز. آيس كريم القهوة آيس كريم القهوة سوف تعرض لحضراتكم افضل طرق تحضير أيس كريم القهوة الرائع، ولمعرفة طريقة عمل أيس كريم بالفواكه. المكونات: علبة حليب مركز.

رشه ملح.

فانيلا.

كوب قهوة محضرة وغامقة ويفضل تكون باردة.

كوبان من الكريمة الثقيلة المخفوقة.

كاجو او أي نوع من المكسرات او شكولاته مبشورة. طريقة التحضير: يتم خلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي عدا الشكولاتة المبشورة او المكسرات.

حتي تصبح كثيفة ويضاف الي الخليط الشكولاتة المبشورة او الكاجو او نوع المكسرات المفضلة.

يتم وضعها في علب بلاستك ،ثم توضع في الفريزر حتي تتجمد.

تصبح جاهزة للتقديم بالهناء والشفاء. آيس كريم النوتيلا آيس كريم النوتيلا المكونات: 2 كوب من الكريمة.

3 ملاعق زبدة مذابة.

400 ملي حليب المكثف.

رقائق شكولاته (نوتيلا). طريقة التحضير: يتم خفق الكريمة في وعاء واسع حتي تصبح هشه.

كما يخلط الحليب المكثف مع النوتيلا، ثم تضاف رقائق الشكولاتة ونخلط جيدا.

ثم تضاف الكريمة مع التقليب.

يحفظ الأيس كريم في علبة محكمة الغلق ويتم وضعها في الفريزر طول اليوم.

لتصبح جاهزة للتقديم بالهناء والشفاء. آيس كريم الخوخ آيس كريم الخوخ المكونات: ثلاث اربع كليو خوخ بلدي.

نصف كيلو عصير ليمون.

ثلاث اربع كيلو سكر ناعم.

4 أكواب كريمة كثيفة.

معلقة فانيليا.

نصف كوب ماء.

صفار 6 بيضات. طريقة التحضير آيس كريم الخوخ

يغسل الخوخ جيدا، ويتم تقطيعه الي قطع صغيرة، ثم يوضع في وعاء مضاف إليه الماء وعصير الليمون.

ثم يرفع الي النار حتي يغلي.

يترك علي النار حتي ينضج الخوخ، ويضاف إليه السكر مع استمرار التقليب حتي يذوب تماما.

يرفع عن النار ثم يترك ليبرد قليلا، ثم يوضع في الثلاجة بضع ساعات.

يخفق صفار البيض مع السكر، ويرفع علي نار هادئة مع التقليب حتي يذوب السكر.

ويتم تكثيف المزيج قليلا، ثم يضاف إليه الفانيليا للحصول علي الكاسترد.

يصب في وعاء ويترك ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم يصب مزيج الخوخ في وعاء الكاسترد ويضاف إليه الكريمة المخفوقة.

ويوضع الخليط في قالب ويغطي بورق الالمونيوم، ثم يوضع في الثلاجة بضع ساعات.

يصبح جاهز للتقديم بالهناء والشفاء. طريقة التحضير آيس كريم الخوخ الوسوم

آيس كريم القهوة في المنزل، لكل عشاق القهوة وتحب جميع الأشياء التي تحتوي علي نكهة القهوة، فان أيس كريم القهوة افضل أيس كريم سوف تتناوله، كما أن القهوة هي الوسيلة الوحيدة لتحسين المزاج، وايضا سوف نتكلم عن أيس كريم النوتيلا لكل عشاق الشكولاتة وأيس كريم الخوخ ألذيذ المميز. آيس كريم القهوة آيس كريم القهوة سوف تعرض لحضراتكم افضل طرق تحضير أيس كريم القهوة الرائع، ولمعرفة طريقة عمل أيس كريم بالفواكه. المكونات: علبة حليب مركز.

رشه ملح.

فانيلا.

كوب قهوة محضرة وغامقة ويفضل تكون باردة.

كوبان من الكريمة الثقيلة المخفوقة.

كاجو او أي نوع من المكسرات او شكولاته مبشورة. طريقة التحضير: يتم خلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي عدا الشكولاتة المبشورة او المكسرات.

حتي تصبح كثيفة ويضاف الي الخليط الشكولاتة المبشورة او الكاجو او نوع المكسرات المفضلة.

يتم وضعها في علب بلاستك ،ثم توضع في الفريزر حتي تتجمد.

تصبح جاهزة للتقديم بالهناء والشفاء. آيس كريم النوتيلا آيس كريم النوتيلا المكونات: 2 كوب من الكريمة.

3 ملاعق زبدة مذابة.

400 ملي حليب المكثف.

رقائق شكولاته (نوتيلا). طريقة التحضير: يتم خفق الكريمة في وعاء واسع حتي تصبح هشه.

كما يخلط الحليب المكثف مع النوتيلا، ثم تضاف رقائق الشكولاتة ونخلط جيدا.

ثم تضاف الكريمة مع التقليب.

يحفظ الأيس كريم في علبة محكمة الغلق ويتم وضعها في الفريزر طول اليوم.

لتصبح جاهزة للتقديم بالهناء والشفاء. آيس كريم الخوخ آيس كريم الخوخ المكونات: ثلاث اربع كليو خوخ بلدي.

نصف كيلو عصير ليمون.

ثلاث اربع كيلو سكر ناعم.

4 أكواب كريمة كثيفة.

معلقة فانيليا.

نصف كوب ماء.

صفار 6 بيضات. طريقة التحضير آيس كريم الخوخ

يغسل الخوخ جيدا، ويتم تقطيعه الي قطع صغيرة، ثم يوضع في وعاء مضاف إليه الماء وعصير الليمون.

ثم يرفع الي النار حتي يغلي.

يترك علي النار حتي ينضج الخوخ، ويضاف إليه السكر مع استمرار التقليب حتي يذوب تماما.

يرفع عن النار ثم يترك ليبرد قليلا، ثم يوضع في الثلاجة بضع ساعات.

يخفق صفار البيض مع السكر، ويرفع علي نار هادئة مع التقليب حتي يذوب السكر.

ويتم تكثيف المزيج قليلا، ثم يضاف إليه الفانيليا للحصول علي الكاسترد.

يصب في وعاء ويترك ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم يصب مزيج الخوخ في وعاء الكاسترد ويضاف إليه الكريمة المخفوقة.

ويوضع الخليط في قالب ويغطي بورق الالمونيوم، ثم يوضع في الثلاجة بضع ساعات.

يصبح جاهز للتقديم بالهناء والشفاء. طريقة التحضير آيس كريم الخوخ

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