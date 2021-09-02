طريقة تحضير عجينة الكريم شانتيه لتجهيز كافة أنواع المعجنات من منزلك، نقدم لك اليوم طريقة سهلة لتجهيز عجينة الكريم شانتيه القطنية اللازمة لصنع جميع أنواع المعجنات والمخبوزات. تعد وصفة اليوم عبارة عن فطائر ولكن بعجينة مميزة وهي عجينة الكريم شانتيه، عجينة قطنية لأفضل أنواع المعجنات سواء حلوة أو مالحة، في حالة تحضير معجنات مالحة يتم إستخدام كريمة خام بدون سكر، وفي حالة تحضير معجنات حلوة تستخدم بسكر أو بدون سكر حسب الرغبة.

طريقة تحضير عجينة الكريم شانتيه

تكفي المقادير التالية لتحضير 12 قطعة من عجينة الكريم شانتيه:

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة باردة 70 جرام (بديل الزبدة نصف كوب زيت).

2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

باكيت كريم شانتيه خام وفي حالة المعجنات المالحة يستخدم بدون سكر.

ملعقة كبيرة خميرة 10 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 5 جرام.

ربع ملعقة صغيرة ملح 3 جرام.

3 ملاعق كبيرة سكر 30 جرام.

2 كوب ماء دافئ.

6 ملاعق كبيرة حليب مجفف 60 جرام.

من 6 ونصف إلى 7 أكواب دقيق حسب إحتياج العجين (812-875 جرام).

في وعاء العجان يتم إضافة الماء الدافئ، الخميرة والسكر ثم يتم التقليب ويغطى الوعاء لمدة 5 دقائق، بعد ذلك يتم إضافة البيض، الزبدة، الحليب المجفف، الملح، البيكنج بودر، الكريم شانتيه، والدقيق ثم يتم تشغيل العجان على الأقل لمدة 10 دقائق، بعد ذلك يتم تحضير وعاء عميق ويتم مسحه بالقليل من الزيت ثم يوضع العجين في الوعاء، ويغطى الوعاء ويترك ليتخمر العجين في مكان مظلم ودافئ لمدة 45-50 دقيقة.

عجينة الكريم شانتيه القطنية

بعد ذلك يتم توزيع القليل من الدقيق على السطح ويتم تقسيم العجين إلى قطع متوسطة بمقدار 90 جرام للقطعة الواحدة ثم يتم تجميع كل قطعة، يتم فرد العجين ويتم حشوه بأي حشوة مفضلة لديكم حيث يتم حشوه بشوكولاتة النوتيلا في المنتصف ونغلق أطراف نصف العجين على الحشوة وباستخدام أداة تقطيع العجين يتم عمل فتحات أو تشريحات بالطول في النصف الآخر، ثم يتم لف العجين أسطوانة مقوسة.

يتم عمل الخطوة السابقة في كل الفطائر وبعد ذلك يتم رص الفطائر في صينية على ورقة زبدة بعد أن تم دهن الصينية بزيت لتثبيت ورقة الزبدة، ثم يغطى العجين ويترك في مكان دافئ لمدة ربع ساعة، بعد ذلك تدهن الفطائر بخليط من صفار البيض والحليب والفانيليا بإستخدام فرشاة، ثم توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية رف أوسط، ثم يتم تشغيل الفرن من أعلى لتأخذ لون ذهبي (مدة الخبز كلها تقريباً 20 دقيقة)، بعد خروج الفطائر تغطى بمنشفة لمدة 10 دقائق وبعد ذلك تقدم.