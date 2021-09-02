مكون معجزة لإزالة شعر العانة والجسم كلة نهائياً بدون ألم في دقائق

مكون معجزة لإزالة شعر العانة والجسم كلة، يشغل بال الكثير من السيدات والفتيات الشعر الزائد في الجسم، والذي يسبب لهم الضيق والإحراج بشكل مستمر، لأن المرأة ذات الجسم الأملس تعتبر جميلة وجذابة أما الشعر الزائد في الجسم، يؤثر على مظهر وجمال المرأة، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في التخلص من الشعر الزائد نهائيا، كما يبحثون عن الطرق الطبيعية التي تساعد في تخفيف الألم عند إزالة الشعر.

مكون معجزة لإزالة شعر العانة والجسم كلة نهائياً بدون ألم

وصفة بياض البيض والنشا

المكونات

بيضة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

سكر.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ووضع المكونات بياض بيضة، ثم إضافة النشا والسكر، عليك تقليب المكونات جيداً، ثم قومي بتجفيف المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، وضعي الخليط عليها ثم قومي بتقشير الخليط للتخلص من الشعر الزائد المتواجد، وتساعدك هذه الوصفة التخلص من الشعر الزائد بدون ألم.

مكون معجزة لإزالة شعر العانة والجسم كلة في دقائق

وصفة دقيق الشوفان والموز

المكونات

ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان.

موزة طازجة.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات دقيق الشوفان مع موزة طازجة، ثم قومي بتوزيع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، قومي بتدليك المنطقة لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بغسل الجسم بالماء البارد، فيساعد دقيق الشوفان على تفتيح البشره وإزالة الشعر الزائد من خلال تقشيرة.

وصفات طبيعيه للإزالة الشعر نهائياً من الجذور من أول استعمال

وصفة البطاطس والعدس

المكونات

5 ملاعق كبيرة من عصير البطاطس.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من العدس.

طريقة التحضير

قومي بخلط ملعقة من العسل مع ملعقة من عصير الليمون، ثم قومي بإضافة 5 ملاعق من عصير البطاطس، ثم عليك طحن كمية العدس التي يتم نقعها من الليل للاستخدام بعد أن يصبح كالعجينة اللينة، عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بوضع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيداً، فأن هذه الوصفة فعالة ستساعدك في التخلص من الشعر الزائد نهائياً من أول استعمال.