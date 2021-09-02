سحر الفازلين والنشا المعجزة لتبييض الوجه والبقع الداكنة وإزالة الجلد الميت في دقائق

تعتبر هذه الخلطة من أفضل الخلطات الطبيعية التي تستخدم على البشرة نظراً للفوائد الكثيرة التي تقدمها لها، حيث أن الفازلين يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير، كما أن النشا أيضاً تعمل على تبييض البشرة وإعطائها النضارة والحيوية والإشراق، والنعومة الواضحة كما أن هذه الخلطة لا تشكل أي ضرر على البشرة، وسوف نتعرف عليها الآن من خلال هذا المقال.

وصفة الفازلين والنشا وماء الورد

تعمل هذه الوصفة على تفتيح البشرة وترطيبها والتخلص من حروق الشمس والتهاب الجلد لذلك يستخدمها الكثير بعد التعرض لأشعة الشمس المرتفعة وذلك لإحتوائها على ماء الورد الذي يعمل على ترطيب البشرة .

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من الفازلين.

ملعقة كبيرة واحدة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

يجب وضع الفازلين في حمام مائي ساخن لتحويله لسائل.

يتم إضافة باقي المكونات له مع التقليب جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم وضع هذا الخليط في الثلاجة لفترة قصيرة حتى يصبح الخليط متماسك.

يتم وضع هذا الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء البارد.

يتم إستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

وصفة الفازلين والنشا والعسل

إضافة العسل على خليط النشا والفازلين يجعله أكثر فاعلية لما له من الكثير من الفوائد على البشرة سواء في ترطيبها أو تفتيحها أو التخلص من البقع الصبغية والإسمرار الناتج عن حروق الشمس.

المكونات

ملعقة واحدة من الفازلين.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة واحدة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير