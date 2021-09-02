أقوى خلطة تبييض البشرة والجسم من كريم النشا وبانثينول والنتيجة فورية، العديد من الفتيات يبحثن عن وصفات للتبييض و تفتيح الجسم بشكل فوري، و ذلك بعيداً عن كريمات التفتيح والتي قد تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة مع الاستخدام المتكرر لها، اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم أقوى خلطة تبييض وتفتيح من كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري، تلك المكونين يعطيان نتيجة مرضية للشخص ولا يحتويان على أي مواد كيميائية بل يعد تلك المكونين من أفضل وأقوى وصفات التبييض الفورية والتي تعمل على التخلص من الاسمرار و تفتيح الأماكن الداكنة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الوصفة.

أقوى خلطة تبييض البشرة والجسم من كريم النشا وبانثينول

لا تقتصر النشا على المطبخ فقط ولا تقتصر أيضاً على دخولها في صنع الحلويات فقط، بل تدخل في مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر وخاصة أنها تساعد بشكل كبير على تفتيح الأماكن الداكنة وشد تجاعيد البشرة، فعند إضافة كريم بانثينول إليها مع إضافة بعض المكونات الأخرى الموجودة في كل منزل تعطيان نتيجة فورية من أول استخدام.

مكونات الوصفة

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة كريم بانثينول.

مقدار ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير:

يحضر إناء صغير ويوضع فيه تلك المكونات مع بعضهما البعض ومزجهما حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم تطبيق تلك الكريم على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم تغسل البشرة بالماء الجاري.

يمكن تطبيق تلك الوصفة على منطقه الأكواع والركبة، وأيضاً الرقبة والذراعين وذلك للتبييض وشد التجاعيد.

خلطة أخرى للتبييض الفوري و تفتيح منطقة الأكواع والرقبة والركبة

المكونات:

مقدار ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

عصير ليمون.

طريقة التحضير: