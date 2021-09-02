أقوى خلطة تبييض البشرة والجسم من كريم النشا وبانثينول والنتيجة فورية، العديد من الفتيات يبحثن عن وصفات للتبييض و تفتيح الجسم بشكل فوري، و ذلك بعيداً عن كريمات التفتيح والتي قد تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة مع الاستخدام المتكرر لها، اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم أقوى خلطة تبييض وتفتيح من كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري، تلك المكونين يعطيان نتيجة مرضية للشخص ولا يحتويان على أي مواد كيميائية بل يعد تلك المكونين من أفضل وأقوى وصفات التبييض الفورية والتي تعمل على التخلص من الاسمرار و تفتيح الأماكن الداكنة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الوصفة.أقوى خلطة تبييض البشرة والجسم من كريم النشا وبانثينول
لا تقتصر النشا على المطبخ فقط ولا تقتصر أيضاً على دخولها في صنع الحلويات فقط، بل تدخل في مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر وخاصة أنها تساعد بشكل كبير على تفتيح الأماكن الداكنة وشد تجاعيد البشرة، فعند إضافة كريم بانثينول إليها مع إضافة بعض المكونات الأخرى الموجودة في كل منزل تعطيان نتيجة فورية من أول استخدام.
مكونات الوصفة
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة كريم بانثينول.
- مقدار ملعقة كبيرة من الماء.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء صغير ويوضع فيه تلك المكونات مع بعضهما البعض ومزجهما حتى الحصول على قوام كريمي.
- يتم تطبيق تلك الكريم على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم تغسل البشرة بالماء الجاري.
- يمكن تطبيق تلك الوصفة على منطقه الأكواع والركبة، وأيضاً الرقبة والذراعين وذلك للتبييض وشد التجاعيد.
المكونات:
- مقدار ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
- مقدار ملعقة كبيرة من النشا.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء ويوضع فيه الكركم والنشا ويتم مزجهما معاً، ثم يتم إضافة كريم بانثينول وعصير الليمون ويتم مزجهما معاً حتى الحصول على قوام كريمي.
- يتم تطبيق هذا الخليط على منطقة الركبة والرقبة ومنطقة الكوع، بالإضافة إلى يمكن تطبيقها على المناطق الحساسة بالجسم للتفتيح الفوري و شد الترهلات.
- يترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل البشرة بالماء الجاري بعد ذلك يتم ترطيبها بأي نوع كريم مرطب.
الوسوم
أقوى خلطة تبييض البشرة والجسم من كريم النشا وبانثينول والنتيجة فورية، العديد من الفتيات يبحثن عن وصفات للتبييض و تفتيح الجسم بشكل فوري، و ذلك بعيداً عن كريمات التفتيح والتي قد تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة مع الاستخدام المتكرر لها، اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم أقوى خلطة تبييض وتفتيح من كريم النشا وبانثينول للتبييض الفوري، تلك المكونين يعطيان نتيجة مرضية للشخص ولا يحتويان على أي مواد كيميائية بل يعد تلك المكونين من أفضل وأقوى وصفات التبييض الفورية والتي تعمل على التخلص من الاسمرار و تفتيح الأماكن الداكنة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الوصفة.أقوى خلطة تبييض البشرة والجسم من كريم النشا وبانثينول
لا تقتصر النشا على المطبخ فقط ولا تقتصر أيضاً على دخولها في صنع الحلويات فقط، بل تدخل في مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر وخاصة أنها تساعد بشكل كبير على تفتيح الأماكن الداكنة وشد تجاعيد البشرة، فعند إضافة كريم بانثينول إليها مع إضافة بعض المكونات الأخرى الموجودة في كل منزل تعطيان نتيجة فورية من أول استخدام.
مكونات الوصفة
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة كريم بانثينول.
- مقدار ملعقة كبيرة من الماء.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء صغير ويوضع فيه تلك المكونات مع بعضهما البعض ومزجهما حتى الحصول على قوام كريمي.
- يتم تطبيق تلك الكريم على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم تغسل البشرة بالماء الجاري.
- يمكن تطبيق تلك الوصفة على منطقه الأكواع والركبة، وأيضاً الرقبة والذراعين وذلك للتبييض وشد التجاعيد.
المكونات:
- مقدار ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
- مقدار ملعقة كبيرة من النشا.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء ويوضع فيه الكركم والنشا ويتم مزجهما معاً، ثم يتم إضافة كريم بانثينول وعصير الليمون ويتم مزجهما معاً حتى الحصول على قوام كريمي.
- يتم تطبيق هذا الخليط على منطقة الركبة والرقبة ومنطقة الكوع، بالإضافة إلى يمكن تطبيقها على المناطق الحساسة بالجسم للتفتيح الفوري و شد الترهلات.
- يترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل البشرة بالماء الجاري بعد ذلك يتم ترطيبها بأي نوع كريم مرطب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى خلطة تبييض البشرة والجسم من كريم النشا وبانثينول والنتيجة فورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.