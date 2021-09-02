اسهل طريقة لعمل البرجر في البيت بالتتبيلة الخطيرة بطعم احلي والذ من المطاعم

اسهل طريقة لعمل البرجر في البيت، تتجنب أغلب الأمهات تقديم برجر المطاعم للأسرة وخاصةً للأطفال، مهما كان المطعم مشهور وذو سمعة طيبة، وهذا لأن البرجر المنزلي أصح لأنه خالي من أي لحوم مصنعة أو مواد حافظة مثل برجر المحلات، وعلى الرغم من هذا يبقا برجر المحلات أطيب من المنزلي، لذلك نقدم لربات البيوت طريقة بسيطة لتحضير البرجر في المنزل بمذاق أطيب من برجر المحلات. اسهل طريقة لعمل البرجر في البيت اسهل طريقة لعمل البرجر في البيت المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة متوسطة من البصل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من البقسماط.

حبة من البيض. طريقة التحضير نقشر البصل ونفرمه فرماً ناعماً ثم نضعه في محضرة الطعام.

نضيف اللحم المفروم والثوم والملح والفلفل إلى محضرة الطعام ونقوم بالخلط جيداً.

نضيف الدقيق والبقسماط والبيض إلى محضرة الطعام ونعيد الخلط حتى نحصل عل عجينة متجانسة.

نترك العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نخرج عجينة البرجر من الثلاجة ونشكلها إلى أقراص متوسطة الحجم.

نترك أقراص البرجر في الثلاجة لمدة ساعة ثم نخرجها ونقليها في الزيت أو نشويها في الفرن.

نحضر خبز البرجر وندهنه من الداخل بالقليل من المايونيز أو الكاتشب.

نحضر خبز البرجر وندهنه من الداخل بالقليل من المايونيز أو الكاتشب. نضع شرائح من الطماطم والخس بين أقراص البرجر ونقدم البرجر مع البطاطس المقلية. طريقة عمل برجر بفول الصويا طريقة عمل برجر بفول الصويا المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة متوسطة من البصل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من فول الصويا المنقوع.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من البيض.

حزمة من البقدونس. طريقة التحضير نقشر البصل ونفرمه فرماً ناعماً ثم نضعه في محضرة الطعام.

نصف قول الصويا جيداً ثم نضيفه إلى محضرة الطعام.

نضيف اللحم المفروم والثوم والملح والفلفل والبيض والبقدونس إلى محضرة الطعام ونقوم بالخلط جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نترك العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نخرج عجينة البرجر من الثلاجة ونشكلها إلى أقراص متوسطة الحجم نقليها في الزيت أو نشويها في الفرن.

نحضر خبز البرجر وندهنه من الداخل بالقليل من المايونيز أو الكاتشب أو المستردة حسب الرغبة.

نضع شرائح من الطماطم والخس والبصل بين أقراص البرجر ونقدم البرجر مع البطاطس المقلية. الوسوم

اسهل طريقة لعمل البرجر في البيت، تتجنب أغلب الأمهات تقديم برجر المطاعم للأسرة وخاصةً للأطفال، مهما كان المطعم مشهور وذو سمعة طيبة، وهذا لأن البرجر المنزلي أصح لأنه خالي من أي لحوم مصنعة أو مواد حافظة مثل برجر المحلات، وعلى الرغم من هذا يبقا برجر المحلات أطيب من المنزلي، لذلك نقدم لربات البيوت طريقة بسيطة لتحضير البرجر في المنزل بمذاق أطيب من برجر المحلات. اسهل طريقة لعمل البرجر في البيت اسهل طريقة لعمل البرجر في البيت المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة متوسطة من البصل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من البقسماط.

حبة من البيض. طريقة التحضير نقشر البصل ونفرمه فرماً ناعماً ثم نضعه في محضرة الطعام.

نضيف اللحم المفروم والثوم والملح والفلفل إلى محضرة الطعام ونقوم بالخلط جيداً.

نضيف الدقيق والبقسماط والبيض إلى محضرة الطعام ونعيد الخلط حتى نحصل عل عجينة متجانسة.

نترك العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نخرج عجينة البرجر من الثلاجة ونشكلها إلى أقراص متوسطة الحجم.

نترك أقراص البرجر في الثلاجة لمدة ساعة ثم نخرجها ونقليها في الزيت أو نشويها في الفرن.

نحضر خبز البرجر وندهنه من الداخل بالقليل من المايونيز أو الكاتشب.

نحضر خبز البرجر وندهنه من الداخل بالقليل من المايونيز أو الكاتشب. نضع شرائح من الطماطم والخس بين أقراص البرجر ونقدم البرجر مع البطاطس المقلية. طريقة عمل برجر بفول الصويا طريقة عمل برجر بفول الصويا المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة متوسطة من البصل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من فول الصويا المنقوع.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من البيض.

حزمة من البقدونس. طريقة التحضير نقشر البصل ونفرمه فرماً ناعماً ثم نضعه في محضرة الطعام.

نصف قول الصويا جيداً ثم نضيفه إلى محضرة الطعام.

نضيف اللحم المفروم والثوم والملح والفلفل والبيض والبقدونس إلى محضرة الطعام ونقوم بالخلط جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نترك العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نخرج عجينة البرجر من الثلاجة ونشكلها إلى أقراص متوسطة الحجم نقليها في الزيت أو نشويها في الفرن.

نحضر خبز البرجر وندهنه من الداخل بالقليل من المايونيز أو الكاتشب أو المستردة حسب الرغبة.

نضع شرائح من الطماطم والخس والبصل بين أقراص البرجر ونقدم البرجر مع البطاطس المقلية.

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