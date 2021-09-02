طريقة الباستا بالدجاج والكريمة بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز جداً

طريقة الباستا بالدجاج والكريمة ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم ايضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، حيث تصلح عند ضيق الوقت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة الباستا بالدجاج والكريمة بألذ الوصفات.

مكونات طريقة الباستا بالدجاج والكريمة

تتكون الباستا بالدجاج والكريمة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم مكرونة من أي نوع.

ماء لسلق المكرونة.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة زبدة.

حبة بصل وسط مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروس.

قطع دجاج أو هوت دوج دجاج أو لحم أو بسطرمة.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

كوب كريمة طبخ.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

شرائح جبنة موزاريلا بدرجة حرارة الغرفة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة الباستا بالدجاج والكريمة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: