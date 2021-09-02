طريقة الباستا بالدجاج والكريمة بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز جداً

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طريقة الباستا بالدجاج والكريمة ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم ايضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، حيث تصلح عند ضيق الوقت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة الباستا بالدجاج والكريمة بألذ الوصفات.مكونات طريقة الباستا بالدجاج والكريمة
تتكون الباستا بالدجاج والكريمة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 250 جم مكرونة من أي نوع.
- ماء لسلق المكرونة.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- حبة بصل وسط مفرومة ناعم.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- قطع دجاج أو هوت دوج دجاج أو لحم أو بسطرمة.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- كوب كريمة طبخ.
- رشة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ببريكا.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر.
- شرائح جبنة موزاريلا بدرجة حرارة الغرفة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة الباستا بالدجاج والكريمة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها ماء ونتركه يغلي، ثم نضيف إليها الملح والمكرونة ونترك المكرونة حتى تستوي.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزبدة ونتركها تذوب.
- ثم نضيف البصل المفروم ناعم والثوم المهروس ونقلب باستمرار لمدة دقيقة.
- بعد ذلك نضيف هوت دوج دجاج مقطع حلقات صغيرة ونقلب باستمرار لمدة 4 دقائق.
- ثم نضيف معجون الطماطم ونقلب باستمرار لمدة ثواني.
- ثم نضيف كريمة الطبخ والفلفل الأسود والملح والسكر والببريكا والزعتر، ثم نقلبهم جيداً ونترك الصوص حتى يغلي.
- بعد ذلك نرفع المكرونة من على النار عندما تستوي، ثم نصفيها من الماء جيداً.
- ثم نضيف المكرونة إلى الصوص ونقلبهم جيداً، ثم نترك المكرونة لمدة دقيقتين في الصوص، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نوزع الباستا في صينية فرن ونضع فوقها شرائح جبنة موزاريلا.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 230 درجة مئوية ونتركها حتى تكتسب لوناً ذهبياً لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 دقائق.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نقدم باستا بالدجاج والكريمة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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طريقة الباستا بالدجاج والكريمة ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم ايضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، حيث تصلح عند ضيق الوقت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة الباستا بالدجاج والكريمة بألذ الوصفات.مكونات طريقة الباستا بالدجاج والكريمة
تتكون الباستا بالدجاج والكريمة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 250 جم مكرونة من أي نوع.
- ماء لسلق المكرونة.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- حبة بصل وسط مفرومة ناعم.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- قطع دجاج أو هوت دوج دجاج أو لحم أو بسطرمة.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- كوب كريمة طبخ.
- رشة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ببريكا.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر.
- شرائح جبنة موزاريلا بدرجة حرارة الغرفة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة الباستا بالدجاج والكريمة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها ماء ونتركه يغلي، ثم نضيف إليها الملح والمكرونة ونترك المكرونة حتى تستوي.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزبدة ونتركها تذوب.
- ثم نضيف البصل المفروم ناعم والثوم المهروس ونقلب باستمرار لمدة دقيقة.
- بعد ذلك نضيف هوت دوج دجاج مقطع حلقات صغيرة ونقلب باستمرار لمدة 4 دقائق.
- ثم نضيف معجون الطماطم ونقلب باستمرار لمدة ثواني.
- ثم نضيف كريمة الطبخ والفلفل الأسود والملح والسكر والببريكا والزعتر، ثم نقلبهم جيداً ونترك الصوص حتى يغلي.
- بعد ذلك نرفع المكرونة من على النار عندما تستوي، ثم نصفيها من الماء جيداً.
- ثم نضيف المكرونة إلى الصوص ونقلبهم جيداً، ثم نترك المكرونة لمدة دقيقتين في الصوص، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نوزع الباستا في صينية فرن ونضع فوقها شرائح جبنة موزاريلا.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 230 درجة مئوية ونتركها حتى تكتسب لوناً ذهبياً لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 دقائق.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نقدم باستا بالدجاج والكريمة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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