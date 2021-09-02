بيض تركى بطريقة سريعة و بسيطة وطعم لذيذ

البيض، هو من المصادر البروتين الهامة التي نحتاج ألية للحصول لصحة جيدة، كما انه يحتوي البيض على العديد من أنواع الفيتامينات والمعادن بتركيبة مثاليه وبأفضل صيغة ميسره للجسم، هو غنى بالكلسيوم والحديد والفسفور تحتاج كل أم تقدمة إلى أطفالها لبناء العظام وتقوية الأسنان كما سنصح بتناوله إلى جميع السيدات الحوامل للحصول على جنين بصحة جيدة.

بيض تركى، يمكن تحضير البيض بأكثر من طريقة مسلوق، أو أمليت، مدحرج، الكثير ولو اختلفت المسميات ولاكن هناك الكثير من طرق أعداد البيض اليوم ومن خلال موقعنا نقدم لكم احد طرق البيض التركي.

طريقة عمل بيض تركى

دائما نحضر على تقديم وصفات شهية ولذيذة وغير مكلفة ماديا حلو وحادق اليوم وصفة بسيطة سهلة وسريعة التحضير يمكن تحضيرها كا وجبة الفطار مع أطباق بسيطة ويمكن تحضيرها بجانب أصابع البطاطس المقرمشة وجبة غداء بسيطة .

مقادير.

مكعب زبدة.

بيض مسلوق.

معلقة زيت.

عدد1 بصلة.

ثوم مفروم.

فلفل اخضر.

ملاعقه من معجون الطماطم.

ملح وفلفل اسود.

جبنة موتزريلا.

ريحان.

خطوات تحضير.

في البداية نحضر طاسة و نضع مكعب زبدة و معلقة زيت.

ثم نضع عدد 1 بصلة مفرومة و نقلب دقيقتين.

ثم نضع ثوم مفروم، ثم نضع قطع طماطم و فلفل اخضر.

ثم يضاف اليهم ملعقة صلصة معجون الطماطم.

و نضع قليل من ماء ويقلب جيدا.

ثم نضع البهارات الملح والفلفل الأسود ولمن يغب بابريكا.

ثم نحضر البيض المسلوق و نقطعه نصين بالطول ونضعه فوق الصلصة.

ثم أخيرا نضع جبنه موتزاريلا فوقيه و نطفي النار ونضع قليل من ريحان و نغطي ونترك ألجبنه تسيح من البخار.

أصابع بطاطس مقرمشة

مقادير البطاطس.

كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه.

بقدونس مفروم .

بيضه.

معلقه من ( بابريكا، بصل باودر،ثوم باودر معلقه ملح).

نص معلقه كمون.

نص معلقه فلفل اسود.

معلقه كبيره بقسماط.

نص كوب جبن شيدر مبشوره.

معلقه كبيره دقيق.

طريقة تحضير