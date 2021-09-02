أسرار تحضير الهريسة في البيت على طريقة المحلات للحصول على ألذ مذاق بأقل تكلفة

تعتبر الهريسة من أشهر الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في جميع الدول العربي وبالأخص سوريا وبلاد الشام، وتعتبر من أقرب الوصفات للبسبوسة، حيث تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الهش والطري، ويحبها جميع الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنها تعد من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في أسرع وقت وتقديمها للضيوف، ولا تعد مكلفة أبداً، حيث تتوافر أغلب المكونات في البيت، وسوف نقدم لكم أسرار تحضيرها مثل المحلات للحصول على أفضل مذاق. طريقة عمل الهريسة في البيت طريقة عمل الهريسة في البيت المكونات: 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب واحد من اللبن.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ثلاثة ملاعق كبار من الطحينة.

كوب من اللوز بدون قشر، ويمكن أي نوع آخر من المكسرات حسب الرغبة. مقادير الشربات: 3 كوب من السكر.

5 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير الهريسة أولاُ نقوم بخلط كلاً من السكر والسميد مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نمزج اللبن مع البيكنج باودر مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ونضيف بعد ذلك خليط اللبن إلى خليط السميد ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

ثم نقوم بإضافة الزيت النباتي إلى الخليط ونقلب المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة ومفتتة.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالطحينة، ونصب خليط الهريسة بها.

ثم نساويها من الأعلى جيداً، ونوزع عليها المكسرات.

ثم ندخلها الفرن الساخن من قبل ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها ونصب عليها الشربات وهي ساخنة.

وبالتالي تكون جاهزة للتقديم بالهنا والشفا. أهم أسرار نجاح الهريسة في البيت مثل المحلات الجاهزة للحصول على الهريسة خفيفة ولذيذة مثل المحلات يجب أن يتم إضافة الشربات لها بكمية مناسبة وعدم الإفراط به.

تناولها خلال أربعة أيام من تحضيرها لكي لا يتغير طعمها وملمسمها وقوامها.

تسخين الفرن بشكل جيد قبل إدخال الهريسة به لكي تستوي جيداً.

تركها قبل إدخالها الفرن لمدة ربع ساعة على الأقل لكي تتخمر.

إضافة الشربات على الهريسة فور خروجها من الفرن. أهم أسرار نجاح الهريسة في البيت مثل المحلات الجاهزة الوسوم

تعتبر الهريسة من أشهر الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في جميع الدول العربي وبالأخص سوريا وبلاد الشام، وتعتبر من أقرب الوصفات للبسبوسة، حيث تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الهش والطري، ويحبها جميع الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنها تعد من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في أسرع وقت وتقديمها للضيوف، ولا تعد مكلفة أبداً، حيث تتوافر أغلب المكونات في البيت، وسوف نقدم لكم أسرار تحضيرها مثل المحلات للحصول على أفضل مذاق. طريقة عمل الهريسة في البيت طريقة عمل الهريسة في البيت المكونات: 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب واحد من اللبن.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ثلاثة ملاعق كبار من الطحينة.

كوب من اللوز بدون قشر، ويمكن أي نوع آخر من المكسرات حسب الرغبة. مقادير الشربات: 3 كوب من السكر.

5 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير الهريسة أولاُ نقوم بخلط كلاً من السكر والسميد مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نمزج اللبن مع البيكنج باودر مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ونضيف بعد ذلك خليط اللبن إلى خليط السميد ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

ثم نقوم بإضافة الزيت النباتي إلى الخليط ونقلب المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة ومفتتة.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالطحينة، ونصب خليط الهريسة بها.

ثم نساويها من الأعلى جيداً، ونوزع عليها المكسرات.

ثم ندخلها الفرن الساخن من قبل ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها ونصب عليها الشربات وهي ساخنة.

وبالتالي تكون جاهزة للتقديم بالهنا والشفا. أهم أسرار نجاح الهريسة في البيت مثل المحلات الجاهزة للحصول على الهريسة خفيفة ولذيذة مثل المحلات يجب أن يتم إضافة الشربات لها بكمية مناسبة وعدم الإفراط به.

تناولها خلال أربعة أيام من تحضيرها لكي لا يتغير طعمها وملمسمها وقوامها.

تسخين الفرن بشكل جيد قبل إدخال الهريسة به لكي تستوي جيداً.

تركها قبل إدخالها الفرن لمدة ربع ساعة على الأقل لكي تتخمر.

إضافة الشربات على الهريسة فور خروجها من الفرن. أهم أسرار نجاح الهريسة في البيت مثل المحلات الجاهزة

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