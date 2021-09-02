كريم النشا وبانثينول لتبييض الوجه واليدين والرقبة بياض ملفت خلال 3 أيام فقط

كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه واليدين والرقبة بياض ناصع خلال 3 أيام فقط، حيث تريد الكثير من الفتيات الحصول على كريم سحري يساعدهم على التخلص من مشاكل البشرة التي يواجهونها على مدار الأيام، ومن هذه المشكلات هى اسمرار البشرة والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس بكثرة وعوامل البيئة الأخرى، وعلى الرغم من توافر الكثير من كريمات التبييض إلا أن أغلبها يكون باهظ الثمن والبعض الأخر لا يأتي بنتائج مرضية إليهم، لذلك يبحثون عن أفضل الكريمات الفعالة فى القضاء على الاسمرار وبدورنا سنوفرها إليكم عبر هذا المقال فتابعونا. كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه المكونات: ملعقة واحدة وكبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة جل الصبار. طريقة تحضير كريم التبييض الفوري أحضري طبق صغير لخلط المكونات، ابدئي بوضع النشا يليها زيت الزيتون واخفقي، ثم جل الصبار واخفقي مرة أخرى.

بعد ذلك أضيفي الكريم البانثينول على الخليط وقلبيه حتى يكون الخليط حالي من أي تكتلات.

قومي بحفظ الكريم فى عبوة جافة ومحكمة الغلق واحتفظي بها لحين الاستخدام.

قومي بأخذ كمية مناسبة وضعيها على بشرة نظيفة وجافة ليلاً واتركيها حتى صباح اليوم التالي، ثم يغسل ويرطب.

مع التكرار اليومي لهذا الكريم سوف تلاحظين تفتيح بشرتك 3 درجات أفضل من السابق، وستدهشك النتيجة. طريقة تحضير كريم التبييض الفوري للحصول على افضل النتائج لابد من اتباع بعض الخطوات وتتمثل في التالي: لابد من عمل تقشير للبشرة للتخلص من الجلد الميت والأوساخ المتراكمة على البشرة لتفتيح المسام لأخذ اكبر فائدة من الكريم عند وضعه على بشرتك.

فقط أحضري نصف ثمرة من الطماطم واغمسيها فى القليل من السكر الناعم وابدئي بتمريرها على البشرة والفرك بحركات دائرية بسيطة وسهلة لمدة 3 دقائق على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

أيضاً يمكنك عمل تقشير للبشرة من خلال خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة من زيت زيت جونسون أو زيت زيتون وعمل تقشير للبشرة بحركات دائرية، ثم تغسل ويتم استخدام الكريم.

عند اتباع هذه الخطوات سوف تحصلين على تبييض فوري لليدين والوجه والرقبة. الوسوم

كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه واليدين والرقبة بياض ناصع خلال 3 أيام فقط، حيث تريد الكثير من الفتيات الحصول على كريم سحري يساعدهم على التخلص من مشاكل البشرة التي يواجهونها على مدار الأيام، ومن هذه المشكلات هى اسمرار البشرة والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس بكثرة وعوامل البيئة الأخرى، وعلى الرغم من توافر الكثير من كريمات التبييض إلا أن أغلبها يكون باهظ الثمن والبعض الأخر لا يأتي بنتائج مرضية إليهم، لذلك يبحثون عن أفضل الكريمات الفعالة فى القضاء على الاسمرار وبدورنا سنوفرها إليكم عبر هذا المقال فتابعونا. كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه المكونات: ملعقة واحدة وكبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة جل الصبار. طريقة تحضير كريم التبييض الفوري أحضري طبق صغير لخلط المكونات، ابدئي بوضع النشا يليها زيت الزيتون واخفقي، ثم جل الصبار واخفقي مرة أخرى.

بعد ذلك أضيفي الكريم البانثينول على الخليط وقلبيه حتى يكون الخليط حالي من أي تكتلات.

قومي بحفظ الكريم فى عبوة جافة ومحكمة الغلق واحتفظي بها لحين الاستخدام.

قومي بأخذ كمية مناسبة وضعيها على بشرة نظيفة وجافة ليلاً واتركيها حتى صباح اليوم التالي، ثم يغسل ويرطب.

مع التكرار اليومي لهذا الكريم سوف تلاحظين تفتيح بشرتك 3 درجات أفضل من السابق، وستدهشك النتيجة. طريقة تحضير كريم التبييض الفوري للحصول على افضل النتائج لابد من اتباع بعض الخطوات وتتمثل في التالي: لابد من عمل تقشير للبشرة للتخلص من الجلد الميت والأوساخ المتراكمة على البشرة لتفتيح المسام لأخذ اكبر فائدة من الكريم عند وضعه على بشرتك.

فقط أحضري نصف ثمرة من الطماطم واغمسيها فى القليل من السكر الناعم وابدئي بتمريرها على البشرة والفرك بحركات دائرية بسيطة وسهلة لمدة 3 دقائق على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

أيضاً يمكنك عمل تقشير للبشرة من خلال خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة من زيت زيت جونسون أو زيت زيتون وعمل تقشير للبشرة بحركات دائرية، ثم تغسل ويتم استخدام الكريم.

عند اتباع هذه الخطوات سوف تحصلين على تبييض فوري لليدين والوجه والرقبة.

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