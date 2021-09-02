اعملي كيكة الزبادي الهشة جدا في الخلاط بكل سهولة وفي 10 دقائق بس

تعتبر كيكة الزبادي من أروع أنواع الكيك الذي يشتهر في جميع البلاد، لأنها تتميز بمذاقها الرائع والهش ورائحتها القوية، التي تجعل بعض الأشخاص يقبلون بكثرة عليها، لكي يتناولونها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة مقادير كيكة الزبادي الهشة: 2 كأس كبير من الطحين.

كأس كبير من السكر.

7 جرام من الفانيلا.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

160 جرام من الزبادي.

كأس كبير من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من جوز الهند المبشور. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة اخفقي السكر مع البيض، والفانيلا، ثم ضيفي إليهم الزبادي والزيت، ثم اخفقيهم بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة 6 دقائق. بعد ذلك انخلي الطحين جيدا قبل استخدامه، ثم ضعيه في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي باقي المكونات إليه. اسكبي خليط السكر فوق خليط الطحين، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون لديك خليط كريمي. ثم اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بالسمن، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع، على درجة حرارة متوسطة. بعد ذلك وزعي جوز الهند على سطح كيكة الزبادي الهشة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشربات طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشةطريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشربات المقادير 130 جرام من الطحين.

2 ملعقة متوسطة من البيكنج باودر.

4 حبات من البيض.

نصف ملعقة متوسطة من الفانيلا السائلة.

رشة من الملح.

160 جرام من السكر.

كأس إلا ربع من الزبادي.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

ربع لتر من الشربات الجاهز.

ثلث كوب كبير من جوز الهند. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات: اخلطي البيكنج باودر مع مقدار الملح والدقيق في وعاء مناسب للخلط، ولكن يجب نخلهم جيدا. بعد ذلك ضيفي باقي المكونات ما عدا الشربات وجوز الهند إلى خليط الدقيق، ثم امزجي المكونات بواسطة المضرب الكهربائي لمدة 10 دقائق. ثم اسكبي خليط الكيك في صينية الكيك، ثم ضعيها في الفرن لمدة 40 دقيقة. وزعي الشربات فوق سطح الكيك وهو ساخن، حتى تصبح كيكة الزبادي الهشة بالشربات جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات: الوسوم

تعتبر كيكة الزبادي من أروع أنواع الكيك الذي يشتهر في جميع البلاد، لأنها تتميز بمذاقها الرائع والهش ورائحتها القوية، التي تجعل بعض الأشخاص يقبلون بكثرة عليها، لكي يتناولونها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة مقادير كيكة الزبادي الهشة: 2 كأس كبير من الطحين.

كأس كبير من السكر.

7 جرام من الفانيلا.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

160 جرام من الزبادي.

كأس كبير من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من جوز الهند المبشور. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة اخفقي السكر مع البيض، والفانيلا، ثم ضيفي إليهم الزبادي والزيت، ثم اخفقيهم بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة 6 دقائق. بعد ذلك انخلي الطحين جيدا قبل استخدامه، ثم ضعيه في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي باقي المكونات إليه. اسكبي خليط السكر فوق خليط الطحين، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون لديك خليط كريمي. ثم اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بالسمن، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع، على درجة حرارة متوسطة. بعد ذلك وزعي جوز الهند على سطح كيكة الزبادي الهشة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشربات طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشةطريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشربات المقادير 130 جرام من الطحين.

2 ملعقة متوسطة من البيكنج باودر.

4 حبات من البيض.

نصف ملعقة متوسطة من الفانيلا السائلة.

رشة من الملح.

160 جرام من السكر.

كأس إلا ربع من الزبادي.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

ربع لتر من الشربات الجاهز.

ثلث كوب كبير من جوز الهند. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات: اخلطي البيكنج باودر مع مقدار الملح والدقيق في وعاء مناسب للخلط، ولكن يجب نخلهم جيدا. بعد ذلك ضيفي باقي المكونات ما عدا الشربات وجوز الهند إلى خليط الدقيق، ثم امزجي المكونات بواسطة المضرب الكهربائي لمدة 10 دقائق. ثم اسكبي خليط الكيك في صينية الكيك، ثم ضعيها في الفرن لمدة 40 دقيقة. وزعي الشربات فوق سطح الكيك وهو ساخن، حتى تصبح كيكة الزبادي الهشة بالشربات جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بالشربات:

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