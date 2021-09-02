طريقة تصغير حجم المسام بالمكياج .. خطوات ونصايح

لو بتعاني من المسام الكبيرة والمفتوحة ، المسام مش هتختفي تماما لانها طبيعية في البشرة ، ولكن انتي تقدري تصغريها من خلال نظام مناسب للعناية بالبشرة وبعض تقنيات المكياج ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على طريقة تصغير المسام بالمكياج بالخطوات.
اسباب المسام الواسعة:
بجانب العوامل الرئيسية التلاتة للمسام الواسعة وهي نوع البشرة الدهنية, وعمرك, وجنسك ، في اسباب تانية للمسام الواسعة حددها دكاترة الجلدية.
– الوراثة تعتبر عامل كبير للمسام الواسعة.
– التلف الناتج عن اشعة الشمس والتعرض للشمس لفترات طويلة ممكن يأدي لزيادة سماكة بشرتك وده بدوره هيأدي لاتساع المسام.
– مع التقدم في العمر البشرة بتفقد مرونتها وده بيأدي لتمددها وترهلها ، وده هيخلي مسام وشك تبان اكبر.
– الكمية الزيادة من الزيت وخلايا الجلد الميتة ممكن تأدي لانسداد المسام ويخليها تبان اكتر من المعتاد.
– الرؤوس السودا ممكن تزود حجم المسام عن طريق توسيع مساحة المسام.
طريقة تصغير المسام بالمكياج:
باستخدام المنتجات المناسبة وبعض تقنيات وخبرة خبراء المكياج ، ممكن تخلي مسامك اصغر بكتير.
المفتاح الاساسي لتحسين شكل المسام واول حاجة لازم تعمليها مهما كانت المنتجات اللي هتستخدميها على بشرتك ، هي ترطيب البشرة بشكل كافي.
تحضير البشرة قبل المكياج مهم جدا ، وده هيشمل تنضيف البشرة بالغسول, التقشير, الترطيب ، وممكن كمان تستخدمي ماء ميسيلار او تونر لتحييد البشرة ومنع الاكسدة ، الثلج كمان يعتبر علاج بسيط وفعال جدا للمساعدة في تصغير حجم المسام قبل وضع المكياج.
اختاري روتين العناية بالبشرة والمكياج المناسب لنوع بشرتك ، استخدمي المنتجات المعمولة مخصوص لتنعيم بشرتك وتصغير المسام.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
1- البرايمر:
البرايمر مش بس هيخلي بشرتك ناعمة اكتر ، ولكن كمان هيخلي كريم الاساس يثبت على بشرتك لفترة اطول ، وبالنسبة للمسام الكبيرة اوي ، الافضل استخدام برايمر يكون اساسه من السيليكون لانه قوامه بيكون سميك اكتر وفعال في تنعيم المسام والتجاعيد وندبات حب الشباب والخطوط الرفيعة ، بالاضافة انه بيمنع انتشار حب الشباب ، ممكن تستخدمي برايمر بوربروفيشنال, او بينفت, او بور فيلر من نكس.
2- كريم الاساس:
عشان تتجنبي ظهور المسام الواسعة ، اتجنبي استخدام انواع كريم الاساس اللي تركيبتها ديوي او مضيئة او اللي بتسيب لمسة نهائية فيها لمعة ، دوري على الانواع اللي بتسيب لمسة نهائية حريرية, طبييعية, خالية من العيوب, وعالية الدقة ، الانواع دي بتخفي المسام وفي نفس الوقت خفيفة على البشرة.
ممكن تجربي كريم اساس انفيزيبل كوفر اتش دي من ميك اب فورايفر ، وهو يعتبر من افضل الانواع لتغطية المسام الكبيرة لانه بيعمل تغطية عالية وبيمتزج بسهولة على البشرة.
3- البودرة:
للمسة نهائية مات وتثبيت المكياج ، البودرة العادية او بودرة التثبيت هتكون هي المفتاح.
4- فرش المكياج:
استخدمي فرش مكياج بشعيرات ناعمة وعالية الجودة ، استخدام فرشة كريم اساس كثيفة هيساعد كريم الاساس يملى ويغطي المسام الواسعة بشكل مثالي.
خطوات تصغير المسام بالمكياج:
1- تحضير البشرة:
ابدأي بغسل وشك بمنظف خفيف وخالي من الزيوت ، بعدها امسحي بشرتك بتونر يكون خالي من الكحول او استخدمي ماء ميسيلار للتخلص من خلايا الجلد الميتة او البكتيريا ، بعدها حطي مرطب خفيف ، ولافضل النتايج اختاري مرطب بيحتوي على حمض الساليسيليك ، واللي هيساعد على تصغير حجم المسام ، بمجرد ترطيب البشرة سيبيها 5 دقايق على الاقل لحد ما تتشرب المرطب كويس قبل ما تحطي البرايمر.
2- البرايمر هو المفتاح:
خدي كمية بسيطة من البرايمر وابدأي ادمجيه في حركات دائرية على البشرة بصوابعك وركزي على المناطق اللي فيها مسام واسعة ، بعدها طبطبي بالراحة على المناطق اللي حطيتي فيها برايمر ، ده هيساعد على تنعيم المنتج وهيدي بشرتك قاعدة اكتر نعومة.
3- كريم الاساس:
استخدمي فرشة صلبة صغيرة لدمج كريم الاساس في المناطق اللي فيها مسام واسعة ، ابدأي ادمجي في حركات دائرية ، بحيث ان كريم الاساس يغطي المسام الواسعة بالكامل ، بمجرد ما تخلصي ، استخدمي فرشة كريم اساس عادية بحركة التنقيط على البشرة لدمج كريم الاساس على باقي البشرة.
4- البودرة:
استخدمي فرشة كبيرة لوضع بودرة التثبيت ، وحطي البودرة بطريقة الضغط على البشرة ، عشان تغطي المسام كويس.
دلوقتي تقدري تعملي مكياج العيون والشفايف وتنهي اللوك بتاعك.
نصايح اساسية لتصغير المسام الواسعة:
– استخدمي المنتجات الخالية من الكوميدوجينيك:
المفتاح عشان تخلي المسام تبقى اصغر هو انها تفضل نضيفة ، ودكاترة الجلدية بينصحوا دايما بالالتزام بالمكياج والمرطبات اللي مش بتسبب انسداد المسام ، اتجنبي المنتجات اللي بتحتوي على مكونات تقيلة زي الزيوت المعدنية والنقط والمواد الكيميائية اللي بتهيج المسام وبتخليها تبقى اكبر.
– التقشير هو المفتاح:
التقشير مهم جدا ، استخدمي مقشر لطيف لتنضيف المناطق العميقة اللي ظاهر فيها المسام اكتر ، زي حوالين الدقن والانف ، والخبراء بينصحوا بالتقشير من مرتين لتلات مرات في الاسبوع لازالة خلايا الجلد الميتة.
– نظام العناية بالبشرة:
امشي على نظام مناسب لبشرتك ، استخدمي روتين CTM (التنضيف, التونر, الترطيب) النظام ده هيكون افضل صديق لبشرتك ، ممكن كمان تدمجي الريتينول واحماض التقشير زي حمض الجليكوليك للمساعدة في تنضيف بشرتك واخراج المواد اللزجة من المسام.
– ماتنسيش واقي الشمس ابدا:
واقي الشمس مع عامل حماية 30 على الاقل مهم جدا ، مش بس لمنع توسيع المسام الناتج عن اشعة الشمس ولكن كمان للصحة العامة لبشرتك.
– خليكي لطيفة مع بشرتك واستخدمي علاجات للوجه:
ماتبقيش قاسية عند تنضيف وتقشير بشرتك ، لان ده ممكن يسبب اضرار لبشرتك وللمسام ، استخدمي علاجات لبشرتك كل 4 – 6 اسابيع لان قليل من التقشير والتنضيف اللطيف هيساعد بشرتك تبقى بصحة افضل.
– حافظي دايما على رطوبة بشرتك:
ممكن تبدأي بشرب كمية ماية كفاية مع المرطب ، وماتتخطيش المرطب ولا يوم لان بشرتك لو مش مترطبة هتعمل رد فعل عكسي وهتفرز كميات زيادة من الزيوت اللي هتسد مسام بشرتك ، ممكن كمان تستخدمي سيروم مرطب قبل الكريم المرطب لتصغير المسام.
– استخدمي ماسك منزلي للبشرة:
العلاجات المنزلية زي الماسكات والتقشير ، ليها تأثير فعال مع بعض ، استخدمي ماسك بيحتوي على الفحم او الطين لامتصاص الزيوت من المسام ، ولو عندك مشاكل كتير على بشرتك ، ممكن تعتمدي على تقنية استخدام ماسكات مختلفة لكل منطقة على البشرة حسب المشكلة اللي بتعاني منها.
نصايح لمنع المسام الواسعة:
لو جيناتك مش هي المسؤولة عن المسام الواسعة ، فهل فكرتي ايه اللي ممكن تعمليه لمنع المسام الواسعة الاول؟ لان دايما الوقاية خير من العلاج.
– ماتناميش ابدا بالمكياج.
– ما تتخطيش ابدا واقي الشمس.
– حافظي على نظام غذائي صحي ، واتجنبي الاطعمة المصنعة اللي ممكن تسبب التهاب بشرتك وتسبب انسداد المسام.
– ماتستخدميش منتجات البشرة اللي اساسها زيتي.
ازاي تتخلصي من المسام الواسعة حسب عمرك
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