تشيز كيك في المنزل بارد وسهل بوصفته المميزة الأصلية وبأعلى جودة(وصفة نيويورك الأصلية)

تشيز كيك، من الوصفات سريعة التحضير، فهو يُعد من إحدى الحلوي التي تتربع على عرش الحلويات في العالم كله، حيث تعتبر من أهم الوصفات المميزة الأصلية التي تمتاز بها مدينة نيويورك، وصفة مميزة بعيدًا عن الوصفات المعدلة، والوصفات التي قامت عليها الكثير من التجارب، وصفة أصلية كما هي بكل تفاصيلها بمكوناتها، وبمذاقها المميز، وطريقتها التي تضمن لنا أعلى جودة مطلوبة، إليكم أسهل طريقة عمل تشيز كيك في المنزل وبأقل مجهود وبأروع مذاق أصلي من المنشأ، فقط اتبعوا هذه الخطوات بدقة بالغة لكي تحصلون على أفضل النتائج من أول مرة. طريقة عمل الطبقة الأولى(السفلية) من التشيز كيك تُحضر صينية مستديرة سهلة الفتح من جميع الجوانب. إحضار2 علبة كبيرة من البسكوت السادة، وتُفرغ محتواها في كيس بلاستيك شفاف. تكسير البسكوت إلى أن يصبح في شكل بودرة ناعمة جدًا. إحضار نصف قالب من الزبدة(تقريبًا 100 جرام من الزبدة). نُذيب الزبدة ونقوم بوضعها على بودرة البسكوت، مع الخلط بشكل مستمر. نضع على هذا الخليط ملعقة من السكر الكبيرة مع رشه ملح صغيرة. يُضاف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة إلى هذا الخليط. يُضاف عصير نصف ليمونه خضراء مع التقليب المستمر. نضع ملعقة كبيرة من جوز الهند مع ملعقة لوز مطحون على الخليط(حسب الرغبة). يُفرد هذا الخليط في الصينية ذات الجوانب سهلة الفتح في الفرن، على درجة حرارة 180 درجة، تبديلًا من الأعلى إلى الأسفل والعكس، إلى أن يصبح لونها ذهبيًا، أو أن يُشم رائحتها المميزة. طريقة عمل الطبقة الثانية(الكريمي) من التشيز كيك يُحضر جبنه كريمية تَزِن حوالي 700 جرام ، ليست مالحة، حيث تكون نسبة الملح في المائة جرام أقل من نصف بالمئة. يُضاف إليها كوب إلا رُبع من السكر مع التقليب المستمر. يُحضر 3 بيضات وصفار بيضة واحدة، ويتم إضافتهم واحدة تلو الأخرى مع التقليب المستمر. إضافة واحد ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة إلى هذا المحتوى. يُضاف 3 عصير ليمونه مع التقليب للحصول على القوام المناسب. قي حالة أن القوام خفيف(يُتم إضافة قشدة أو جبنه كريمي)، وفي حالة أن القوام ثقيل(يُتم إضافة عصير ليمون). تُخرج الطبقة الأولى من الفرن(عند وصولها للون الذهبي)، وتُترك حتى تبرد، وتغلف الصينية بفويل من الجوانب والأسفل أيضًا(ليس من الداخل أو الأعلى). وضع الطبقة الثانية بأعلى الطبقة الأولى بداخل الصينية. تُفرد في الصينية بشكل متساوي بقدر الإمكان، مع ضرب الصينية بالأرض لكي تتساوى(هذه أهم خطوة). تجهيز صينية الفرن الكبير، حيث تكون ارتفاعها 2 سم أو 3 سم، ونضع صينية التشيز بداخلها في المنتصف. نَضع الماء المغلي في صينية الفرن، إلى أن يصل إلى نصف ارتفاعها لمدة 50 دقيقة(مثل طريقة عمل الزبادي البيتي) مع مراعاة عدم فتح باب الفرن في تلك المدة الزمنية. بعد الخمسون دقيقة، نَفتح الفرن ونهز الصينية، في حالة اهتزاز محتوى صينية التشيز من المنتصف، يُتم زيادة خمس دقائق أخرى إلى أن يُتم التماسك . يُغلق الفرن، تُترك صينية التشيز لمدة ساعة كاملة بداخل الفرن، ثم تترك لمدة 3 ساعات كاملة على الأقل بداخل الثلاجة. طريقة عمل الطبقة الثالثة(الكمبوت والصوص) إضافة مقدارًا من الفراولة المقطعة مكعبات حوالي 300 جرام(أو أي نوع فاكهة حسب الرغبة) إلى نصف كوب من السكر الأبيض مع ربع كوبًا من الماء. نُضيف بشر من الليمون الأصفر مع عصير نصف ليمونه وملعقة من الفانيلا السائلة. تُترك لمدة من ثلاثة إلى أربعة دقائق على النار. في كوب صغير، يتم إضافة ملعقة كبيرة من النشا مع تذويبها في مقدار من الماء، ثُم يُضاف إلى خليط الفراولة على النار، وتركهم لمدة دقيقة. تَرك الخليط حتى يبرد، ثُم يُوضع في الثلاجة. في اليوم التالي، يُتم التقطيع باستخدام سكينة موضوعة بماء دافئ، ويُقدم باردًا بإضافة صوص الفراولة. تفاصيل مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة واستفادة 100 ألف شخص طريقة عمل الطبقة الأولى(السفلية) من التشيز كيكطريقة عمل الطبقة الثانية(الكريمي) من التشيز كيكطريقة عمل الطبقة الثالثة(الكمبوت والصوص)

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