وصفة فرنسية لتعطير المناطق الحساسة للعروس برائحة تدوم مدة ثلاث أيام

وصفة فرنسية لتعطير المناطق الحساسة ، للعروس المقبلة على الزفاف، بمكونات طبيعية وطريقة تحضير وتطبيق سهلة، وسريعة ونتائجها مجربة وفعالة، وتدوم لمدة 3 أيام متواصلة دون تجديد، فهي الوصفة الملكية الخاصة بالإمبراطورة الفرنسية أوجيني، زوجة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، والجدير بالذكر أن الوصفة الفرنسية، هي من الوصفات المعطرة للمناطق الحساسة التي كانت تفضلها الإمبراطورة، والتي انتقلت لعامة الشعب حينذاك، من خلال وصيفات الإمبراطورة، والتي تناقلتها الأجيال حتى انتشرت وأصبحت من الموروثات الشعبية، وما جعل تلك الوصفة خاصة بالعروس هو ثباتها لمدة تزيد عن ثلاث أيام متواصلة، وهو غرض كل أنثى جميلة تهتم بجاذبيتها وأنوثتها، كما يمكنك تطبيق العديد من الوصفات الطبيعية، لطلة عروس أنيقة وناعمة، وسنذكرها في فقرة مخصصة لها.

كما أن الجدير بالذكر، أن تلك الوصفة المعطرة للمناطق الحساسة للعروس، تناسب جميع أنواع البشرة، وأيضًا البشرة الحساسة، فهي لا تسبب أي التهابات، وليس لها أي أعراض جانبية، مع العلم أنه إذا حرصتي دائمًا على ارتداء الملابس القطنية التي تغطي المناطق الحساسة، فذلك أفضل لتجنب أي رائحة كريهة، وفي حال كنتي عروس مقبلة على الزفاف، يجب استخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم مع تلك الوصفة الفرنسية لنتيجة أكثر من رائعة، كما ننصحك أيضًا باستخدام وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس إضافة إلى وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين، وأيضًا الوصفة الروسية لتبييض الإبطين للعروس، كروتين مع الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، وكلها وصفات منزلية نتائجها مبهرة للعروس.

1 ملعقة زيت ياسمين.

3 ملاعق كبيرة مسك أبيض.

عدد 1 ملعقة صغيرة من قطرات ماء ورد.

1 ملعقة زيت لوز.

ملعقة ونصف جلسرين.

مقدار ½ ملعقة فازلين طبي.

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

أولًا أحضري وعاء واخلطي فيه زيت الياسمين مع زيت اللوز، وبالتقليب جيدًا ثم أضيفي ماء الورد على خليط الزيت وبالتقليب جيدًا. يلي ذلك القيام بخلط الفازلين الطبي مع الجلسرين وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الفانيليا السائلة واخلطي المزيج مع مزيج الزيوت السابق تحضيره ، وبالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميع مكونات الوصفة السابقة. ثم قومي بإضافة المسك الأبيض البودرة النقي، إلى الخليط السابق، وبالتقليب جيدًا، حتى تحصلي على وصفة ذات رائحة مميزة وعطره، وسهلة التحضير. في النهاية قومي بغسل المناطق الحساسة التي تريدين تعطيرها، بماء دافئ وجففيها جيدًا. ثم أحضري قطعة من القطن، واغمسيها في الوصفة الفرنسية العطرة، وامسحي بها على المناطق الحساسة التي تريدين تعطيرها. وأخيرًا واستمتعي بعطر طبيعي مناسب لجميع أنواع البشرة، ولا يسبب حساسية أو التهابات لجسدك. وستبهرك الرائحة التي تدوم معك أكثر من ثلاثة أيام.

وللعروس المقبلة على الزفاف، ينصح بإتباع روتين عناية بالجسم والشعر، قبل موعد الزفاف بثلاث أشهر على الأقل، للحصول على النتيجة المرغوبة، فبإمكانك اتباع روتين من الوصفات الخاصة بطلة العروس ومنها الوصفة الكورية لتبييض الوجه، وأيضًا وصفة لتفتيح السواد حول الفم.