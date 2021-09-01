طريقة تشيكن ستربس المقرمشة والشهية

تشتهر العديد من مطاعم الوجبات السريعة بتحضير أكلة تشيكن ستربس المقرمشة وهي عبارة عن قطع من الدجاج متبلة بتتبيلة خاصة ومغطاة بغلاف مقرمش وذهبي يجعل طعمها لا يقاوم مع صوص الجبن او الكاتشب المميز،بدلاُ من شراء تلك الوجبة من المحلات بأسعار عالية حافظي على صحة أولادك بعملها بنفسك في المنزل بكل سهولة فتابعينا إذا كنت ترغبين في معرفة الطريقة. تشيكن ستربس المقرمشة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: قطعتان من صدور الدجاج كبيرة الحجم.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

ما يعادل معلقة صغيرة من الثوم البودر.

نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون ناعم.

معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

معلقة صغيرة من البابريكا.

نصفف معلقة كبيرة بهارات الدجاج.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

معلقة كبيرة من صوص الكاتشاب.

كوب ونص من الماء الفاتر. تشيكن ستربس المقرمشة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: مقادير الغلاف: كوب ونص من الدقيق الأبيض.

نص كوب من النشا.

معلقة صغيرة من الملح.

مقدار معلقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري.

نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر. خطوات تحضير تشيكن ستربس المقرمشة: قومي أولاً بتنظيف صدور الدجاج بالملح والخل والليمون. اشطفي الدجاج جيداً ثم قطعي الدجاج إلى قطع طويلة ومتوسطة السمك. استخدمي النشابة أو مطرقة اللحجم في جعل الدجاج أكثر ليونة. في وعاء منفصل حضري التتبيلة عن طريق خلط كلاً من الدقيق مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا. أضيفي توابل الدجاج والشطة والثوم والبصل البودر والكذبرة الجافة. أضيفي الكاتشب والخل وقلبي جيداً. يضاف الماء مع التقليب حتى تحصلي على عجينة سائلة. أغمري قطع الدجاج في هذا الخليط واتركيه في الوعاء مع تغطيته في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل. في وعاء منفصل أخلطي مكونات الغلاف معاً. أغمسي قطع الدجاج المتبلة في الخليط حتى تتغلف بالكامل مع الضغط عليها برفق. اتركي القطع في الثلاجة لنصف ساعة أخرى ليتماسك الغلاف ثم اقليها في زيت غزير. خطوات تحضير تشيكن ستربس المقرمشة: الوسوم

تشتهر العديد من مطاعم الوجبات السريعة بتحضير أكلة تشيكن ستربس المقرمشة وهي عبارة عن قطع من الدجاج متبلة بتتبيلة خاصة ومغطاة بغلاف مقرمش وذهبي يجعل طعمها لا يقاوم مع صوص الجبن او الكاتشب المميز،بدلاُ من شراء تلك الوجبة من المحلات بأسعار عالية حافظي على صحة أولادك بعملها بنفسك في المنزل بكل سهولة فتابعينا إذا كنت ترغبين في معرفة الطريقة. تشيكن ستربس المقرمشة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: قطعتان من صدور الدجاج كبيرة الحجم.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

ما يعادل معلقة صغيرة من الثوم البودر.

نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون ناعم.

معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

معلقة صغيرة من البابريكا.

نصفف معلقة كبيرة بهارات الدجاج.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

معلقة كبيرة من صوص الكاتشاب.

كوب ونص من الماء الفاتر. تشيكن ستربس المقرمشة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: مقادير الغلاف: كوب ونص من الدقيق الأبيض.

نص كوب من النشا.

معلقة صغيرة من الملح.

مقدار معلقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري.

نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر. خطوات تحضير تشيكن ستربس المقرمشة: قومي أولاً بتنظيف صدور الدجاج بالملح والخل والليمون. اشطفي الدجاج جيداً ثم قطعي الدجاج إلى قطع طويلة ومتوسطة السمك. استخدمي النشابة أو مطرقة اللحجم في جعل الدجاج أكثر ليونة. في وعاء منفصل حضري التتبيلة عن طريق خلط كلاً من الدقيق مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا. أضيفي توابل الدجاج والشطة والثوم والبصل البودر والكذبرة الجافة. أضيفي الكاتشب والخل وقلبي جيداً. يضاف الماء مع التقليب حتى تحصلي على عجينة سائلة. أغمري قطع الدجاج في هذا الخليط واتركيه في الوعاء مع تغطيته في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل. في وعاء منفصل أخلطي مكونات الغلاف معاً. أغمسي قطع الدجاج المتبلة في الخليط حتى تتغلف بالكامل مع الضغط عليها برفق. اتركي القطع في الثلاجة لنصف ساعة أخرى ليتماسك الغلاف ثم اقليها في زيت غزير. خطوات تحضير تشيكن ستربس المقرمشة:

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