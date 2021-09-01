تعرفوا على جميع أنواع الشاي وفوائده من خبيرة التغذية

جميع أنواع الشاي حلّال المشاكل، هناك العديد من الدراسات التي تهتم بتحديد وعرض فوائد الشاي الصحية وأنواعه المختلفة لحل العديد من المشاكل الصحية، وتوضح خبيرة التغذية بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى كليفلاند كلينك الأمريكية أن نبتة الشاي البسيطة استطاعت في الأزمنة القديمة أن تكون حلًا للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية حينها، تعرفوا معنا على أنواع الشاي وفوائده الصحية.

فوائد الشاي الصحية

وقد ذكرت خبيرة التغذية أن هناك أنواع مخصصة من الشاي تساعد في علاج بعض الحالات الصحية الشائعة، وذكرت أن الشاي الأخضر يعتبر من أفضل أنواع الشاي لمحتواه الغذائي من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من آثار الجذور الحرة وفوائده الصحية حيث تم إطلاق اسم حلّال المشاكل عليه ومن أهم فوائد الشاي الأخضر الصحية:

يعالج التهابات الجسم الداخلية. يقي من الإصابة بأمراض السرطان. يخفض ضغط الدم المرتفع ويجعله طبيعيًا. يحارب العديد من أمراض القلب. تقليل مستوى كوليسترول الدم الضار. يحفز معدل الحرق لخسارة الوزن.

والفارق بين الشاي الأخضر والشاي الأسود المعتاد هو أنه يتم جمع أوراق نبتة الشاي ومعالجتها مبكرًا وهي خضراء، ومحتواه من الكافيين أقل من الكافيين الموجود بالشاي الأسود، أما عن الشاي الأسود فإنه يتم ترك أوراق الشاي لتتأكسد وتتخمر وتصبح بلون أسود كما أنه يحتوي على مستوى أكبر من الكافيين الموجود بالشاي الأخضر.

فوائد مشروب الزنجبيل

وأكدت خبيرة التغذية أن مشروب شاي الزنجبيل مناسب كثيرًا لاضطرابات الجهاز الهضمي وكذلك للنساء الحوامل حيث يقلل من غثيان الصباح، ويعالج مشكلة عسر الهضم ويجعل حركة الأمعاء أسهل.

فوائد شاي الأعشاب الطبيعية

وشاي الأعشاب الطبيعية واحد من أنواع الشاي التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن من حالة المسالك الهوائية فتحسن من التنفس في حالة نزلة البرد ويجعل التنفس أسهل.

فوائد شاي النعناع

وشاي النعناع يفيد بشكل كبير في علاج مشكلة عسر الهضمي وتليين حركة الأمعاء، ولكن الإكثار منه قد يسبب ارتجاع حمض المعدة فيجب الحرص عند تناوله.