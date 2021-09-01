خلطة صدمت من جربها ضعيها فقط ليوم وشوفي البياض بعدها اسرع خلطة لتبييض الوجه وتفتح البشرة

وصفة لتبيض الوجه من اول مرة باستخدام العناصر الطبيعية، هل سبق لك وأن استخدمت مواد تجميلية لتفتيح الوجه والرقبة إذا كنت فكرت في ذلك فعليك تجربة المواد الطبيعية الموجودة في المنزل ولأن ليس لها آثار جانبية في الإستخدام بل إنها تمنحك النتائج المطلوبة لـ تبييض الوجه واليدين في يوم بأقل مجهود وتكاليف ،نقدم لكم في هذا المقال وصفات طبيعية لتفتيح الوجه والرقبة.

وصفة الزبادي

الزبادي من العناصر الغذائية التي تفيد الإنسان وتعزز من صحته مما ينعكس على جمال البشرة بالإضافة إلى احتوائه على حمض اللاكتيك الذي له خصائص تجميلية ويعمل على تفتيح البشرة.

وصفة لتبييض الوجه من اول مرة

المكونات

ملعقة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

الطريقة

قومي بخلط الزبادي مع العسل ثم افردي الخليط على الوجه والرقبة واتركيه لكى يغذي بشرتك ويفتحها لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يمكن أيضا استخدام الزبادي بطريقة أخرى كالتالى

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

الطريقة

اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متماسك ثم ضعيه على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة لتحصلى على بشرة أفتح وأكثر نضارة.

أسرع طريقة لتبييض الوجه

استخدام البرتقال

تحتاج البشرة بشكل كبير إلى فيتامين سي الذي يعد البرتقال غنيا به ،يعمل فيتامين سي على تفتيح البشرة وزيادة النضارة، و تناول البرتقال يحسن من شكل البشرة بصفة عامة هذا بالإضافة إلى استخدامه في الوصفات الطبيعية التجميلية.

المكونات

2 ملعقة من عصير البرتقال.

واحد ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

الطريقة

ضعي كل من عصير البرتقال مع بودرة الكركم بعد أن تقومي بمزجهم على الوجه والرقبة قبل النوم.

اتركيه لمدة من 25 إلى 30 دقيقة ثم اغسلي الوجه ورطبي بالمرطب المفضل لديك.

وصفة العسل لتبييض اليدين بسرعه

كما نعلم جميعا أن للعسل فوائد عديدة ومن أهم تلك الفوائد العسل قدرته الهائلة على تفتيحِ البشرةِ وترطيبِها في نفس ذات الوقت.

كما يلعب العسل الطبيعي دورا هاما في التخلص من حب الشباب والندوب التي تترك آثر واضح على البشرة

فقط ضعي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي على وجهك مع التدليك واتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه بالماء البارد كرري تلك العملية مرتين من كل أسبوع لتحصلين على افضل النتائج.

وصفة لتفتيح البشرة في وقتا سريعا

مع وصفة النشا والليمون التي حققت نجاح كبير في عالم الوصفات الطبيعية، ستحصلين على بشرة افتح درجة خلال اسبوعين من الاستخدام.

فقط ضعي في وعاء ملعقة من النشا مع ربع كوب من الماء الدافئ وامزجيهم جيدا حتي يصبح لديكي قوام متجانس، ثم يوزع على كامل البشرة ويترك حتي يجف تمام ويشطف بالماء البارد تكرر تلك العملية مرة من كل أسبوع على الأقل.