طريقة عمل دوناتس هش بالبرتقال وخطوات التحضير

دوناتس هش بالبرتقال يعد من أحلي وأفضل الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل لذا تسعي العديد من السيدات بالبحث عن الدونتس الهش وكذلك طريقة عمل الدونات المقرمشة وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها إلى جانب دانيش البف باستري بالمربي والتي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل دوناتس هش بالبرتقال.دوناتس هش بالبرتقال
يمكن تحضير دوناتس هش بالبرتقال في المنزل بكل سهولة من خلال توافر بعض المكونات الأساسية وهي:مكونات دونات هشه ولذيذة
- مقدار نصف الكوب من سكر البودرة.
- مقدار نصف كوب من معصور البرتقال.
- عدد 1 ملعقة ونصف الملعقة من قشر البرتقال المطحون.
- عدد 3 كوب من الدقيق المخصص للحلويات.
- عدد 2 ملعقة من البيكنج بودر.
- كمية صغيرة للغاية من الملح.
- عدد 1 بيضة.
- نصف كوب كبير من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.
على أن تكون هذه المكونات لعجين الدونات وكذلك لتزيينها.خطوات تحضير كعك الدونات بالبرتقال
ويمكن تحضير الوصفة من خلال استخدام الطريقة التالية:
- في وعاء مناسب نقوم بإضافة الدقيق المخصص للحلويات إلى البيكنج بودر ومن ثم نقوم بوضع الملح عليه.
- نقوم بعد ذلك بضرب البيضة جيدًا وإضافة السكر والفانيليا إليها أثناء الضرب للحصول على قوام لزج.
- في وعاء أخر نقوم بإضافة الزبدة بعد ذوبانها ونقوم بوضع مطحون قشر البرتقال إليها ونضيف إليهم عصير البرتقال.
- نضيف كل من المزيج من الفانيليا والسكر والبيض مع خليط الطحين وعصير البرتقال المضاف إليه الفانيليا بالترتيب تباعًا وخليطهم جيدًا لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين لكي ترتاح مع ضرورة تغطيتها.
- يتم إحضار العجينة وتجهيز سطح متساو ووضع كمية من الدقيق عليه ومن ثم يتم إخراج العجينة وفردها على الدقيق.
- يتم إحضار قطاعة الدوناتس وتقسيم العجينة بها إلى قطع متساوية.
- نقوم بعد ذلك بإحضار مقلاة ونضع بها الزيت على النار وتسخينه جيدًا ونقوم بوضع الدونات فيه لحين الحصول على اللون الذهبي ومن ثم نضعها على أوراق المطبخ لامتصاص الزيت.
- نقوم بوضع كل من السكر البودرة مع ملعقتين من معصور البرتقال وكمية من قشر البرتقال المطحون وتقليبهم جيدًا ومن ثم نقوم بوضع الجزء العلوي من الدوناتس بهم ووضعها على أطباق التقديم.
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دوناتس هش بالبرتقال يعد من أحلي وأفضل الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل لذا تسعي العديد من السيدات بالبحث عن الدونتس الهش وكذلك طريقة عمل الدونات المقرمشة وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها إلى جانب دانيش البف باستري بالمربي والتي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل دوناتس هش بالبرتقال.دوناتس هش بالبرتقال
يمكن تحضير دوناتس هش بالبرتقال في المنزل بكل سهولة من خلال توافر بعض المكونات الأساسية وهي:مكونات دونات هشه ولذيذة
- مقدار نصف الكوب من سكر البودرة.
- مقدار نصف كوب من معصور البرتقال.
- عدد 1 ملعقة ونصف الملعقة من قشر البرتقال المطحون.
- عدد 3 كوب من الدقيق المخصص للحلويات.
- عدد 2 ملعقة من البيكنج بودر.
- كمية صغيرة للغاية من الملح.
- عدد 1 بيضة.
- نصف كوب كبير من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.
على أن تكون هذه المكونات لعجين الدونات وكذلك لتزيينها.خطوات تحضير كعك الدونات بالبرتقال
ويمكن تحضير الوصفة من خلال استخدام الطريقة التالية:
- في وعاء مناسب نقوم بإضافة الدقيق المخصص للحلويات إلى البيكنج بودر ومن ثم نقوم بوضع الملح عليه.
- نقوم بعد ذلك بضرب البيضة جيدًا وإضافة السكر والفانيليا إليها أثناء الضرب للحصول على قوام لزج.
- في وعاء أخر نقوم بإضافة الزبدة بعد ذوبانها ونقوم بوضع مطحون قشر البرتقال إليها ونضيف إليهم عصير البرتقال.
- نضيف كل من المزيج من الفانيليا والسكر والبيض مع خليط الطحين وعصير البرتقال المضاف إليه الفانيليا بالترتيب تباعًا وخليطهم جيدًا لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين لكي ترتاح مع ضرورة تغطيتها.
- يتم إحضار العجينة وتجهيز سطح متساو ووضع كمية من الدقيق عليه ومن ثم يتم إخراج العجينة وفردها على الدقيق.
- يتم إحضار قطاعة الدوناتس وتقسيم العجينة بها إلى قطع متساوية.
- نقوم بعد ذلك بإحضار مقلاة ونضع بها الزيت على النار وتسخينه جيدًا ونقوم بوضع الدونات فيه لحين الحصول على اللون الذهبي ومن ثم نضعها على أوراق المطبخ لامتصاص الزيت.
- نقوم بوضع كل من السكر البودرة مع ملعقتين من معصور البرتقال وكمية من قشر البرتقال المطحون وتقليبهم جيدًا ومن ثم نقوم بوضع الجزء العلوي من الدوناتس بهم ووضعها على أطباق التقديم.
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