طريقة عمل دوناتس هش بالبرتقال وخطوات التحضير

دوناتس هش بالبرتقال يعد من أحلي وأفضل الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل لذا تسعي العديد من السيدات بالبحث عن الدونتس الهش وكذلك طريقة عمل الدونات المقرمشة وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها إلى جانب دانيش البف باستري بالمربي والتي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل دوناتس هش بالبرتقال.

دوناتس هش بالبرتقال

يمكن تحضير دوناتس هش بالبرتقال في المنزل بكل سهولة من خلال توافر بعض المكونات الأساسية وهي:

مقدار نصف الكوب من سكر البودرة.

مقدار نصف كوب من معصور البرتقال.

عدد 1 ملعقة ونصف الملعقة من قشر البرتقال المطحون.

عدد 3 كوب من الدقيق المخصص للحلويات.

عدد 2 ملعقة من البيكنج بودر.

كمية صغيرة للغاية من الملح.

عدد 1 بيضة.

نصف كوب كبير من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.

مكونات دونات هشه ولذيذة

على أن تكون هذه المكونات لعجين الدونات وكذلك لتزيينها.

خطوات تحضير كعك الدونات بالبرتقال

ويمكن تحضير الوصفة من خلال استخدام الطريقة التالية: