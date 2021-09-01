طريقة تحضير كاري اللحم بالطريقة الهندية من أشهر الأكلات المطلوبة في المطاعم الكبرى

وصفة كاري اللحم بالطريقة الهندية وصفة جديدة تسمى بكباب الحلة ولكن بالطريقة الهندية من الأكلات المشهورة في أكبر المطاعم من الوجبات الصحية التي تعزز نمو أطفالك ،أقدم لكم وصفة متميزة لكسر الروتين اليومي للطبخ بسيطه في تحضيرها ومكوناتها ،سوف تحصلون علي نتيجة رائعه وهي طريقة عمل كاري اللحم بالطريقة الهندية. طريقة تحضير كاري اللحم بالطريقة الهندية وأهم المقادير طريقة تحضير كاري اللحم بالطريقة الهندية وأهم المقادير المقادير.. نصف كيلو لحمه ضاني مقطعة مكعبات.

نحضر 4 ثمرات بطاطس شرائح سميكة.

بصل عدد 2 ثمرة.

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

نحضر 2 حبة بصل حجم صغير مقرمش.

زنجبيل مفروم ملعقة صغيرة.

ثوم مفروم ملعقة صغيرة.

قرن فلفل حار سليم.

ثلاث ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة من الكاري.

كركم نصف ملعقة صغيرة.

نصف ملعقه صغيرة كزبرة ناشفة.

بابريكا نصف ملعقة صغيرة.

ملح.

توابل صحيحة غير مطحونة:

(كمون – قرفة – فلفل اسود – حبهان – ورق لورا).

(كمون – قرفة – فلفل اسود – حبهان – ورق لورا). نحضر 4 ملاعق كبيرة زيت.

كوب من الماء المغلي. خطوات تحضير كاري اللحم الطريقة الهندية نحضر وعاء نظيف نضع فيه الزيت ثم الكمون الحب والفلفل الحب والقرنفل والقرفة وورق اللورا والحبهان ويقلب الجميع. ثم نضيف عليهم البصل ونعود للتقليب مره اخرى حتى يصبح لون البصل شفاف. بعد أن يذبل البصل ويصبح لونه شفاف نقوم بإضافة قطع اللحم عليه ونقلب حتى يتغير لونه. ثم نضيف الثوم والزنجبيل مع التقليب لمدة 3 دقائق وبعد نضيف البابريكا والملح والكركم والكزبرة الجافة والكاري ونحرص على تقليب كل المكونات لمدة خمس دقائق مرة اخرى. عند هذه الخطوة يضاف الطماطم وهنا نخفض درجه حراره النار ويترك الخليط حتى تصبح الطماطم مثل معجون الصلصة. يضاف الزبادي بعد خفقه ويقلب مع المكونات السابقة وعند البدء في الغليان يوضع البصل المقرمش والفلفل الحار تقلب المكونات لمده خمس دقائق ثم يضاف البطاطس ويقلب معا. يضاف الماء الساخن بعد دقيقتين من التقليب يغطى الوعاء ويترك على نار هادئة حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتصبح ناضجة تماما وتقدم وهي ساخن فوق طبق الأزر المطبوخ وزين برشة من الكزبرة الطازجة المفرومة و بالهناء والشفاء. وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذه الوصفة الشهية الغير تقليدية من طريقة كاري اللحم بالطريقة الهندية نرجو أن تكون هذه الوصفة سهلة وسريعة قوموا بعملها حتى تحصلون على طعام بطعم ورائحة طيبة. الوسوم

وصفة كاري اللحم بالطريقة الهندية وصفة جديدة تسمى بكباب الحلة ولكن بالطريقة الهندية من الأكلات المشهورة في أكبر المطاعم من الوجبات الصحية التي تعزز نمو أطفالك ،أقدم لكم وصفة متميزة لكسر الروتين اليومي للطبخ بسيطه في تحضيرها ومكوناتها ،سوف تحصلون علي نتيجة رائعه وهي طريقة عمل كاري اللحم بالطريقة الهندية. طريقة تحضير كاري اللحم بالطريقة الهندية وأهم المقادير طريقة تحضير كاري اللحم بالطريقة الهندية وأهم المقادير المقادير.. نصف كيلو لحمه ضاني مقطعة مكعبات.

نحضر 4 ثمرات بطاطس شرائح سميكة.

بصل عدد 2 ثمرة.

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

نحضر 2 حبة بصل حجم صغير مقرمش.

زنجبيل مفروم ملعقة صغيرة.

ثوم مفروم ملعقة صغيرة.

قرن فلفل حار سليم.

ثلاث ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة من الكاري.

كركم نصف ملعقة صغيرة.

نصف ملعقه صغيرة كزبرة ناشفة.

بابريكا نصف ملعقة صغيرة.

ملح.

توابل صحيحة غير مطحونة:

(كمون – قرفة – فلفل اسود – حبهان – ورق لورا).

(كمون – قرفة – فلفل اسود – حبهان – ورق لورا). نحضر 4 ملاعق كبيرة زيت.

كوب من الماء المغلي. خطوات تحضير كاري اللحم الطريقة الهندية نحضر وعاء نظيف نضع فيه الزيت ثم الكمون الحب والفلفل الحب والقرنفل والقرفة وورق اللورا والحبهان ويقلب الجميع. ثم نضيف عليهم البصل ونعود للتقليب مره اخرى حتى يصبح لون البصل شفاف. بعد أن يذبل البصل ويصبح لونه شفاف نقوم بإضافة قطع اللحم عليه ونقلب حتى يتغير لونه. ثم نضيف الثوم والزنجبيل مع التقليب لمدة 3 دقائق وبعد نضيف البابريكا والملح والكركم والكزبرة الجافة والكاري ونحرص على تقليب كل المكونات لمدة خمس دقائق مرة اخرى. عند هذه الخطوة يضاف الطماطم وهنا نخفض درجه حراره النار ويترك الخليط حتى تصبح الطماطم مثل معجون الصلصة. يضاف الزبادي بعد خفقه ويقلب مع المكونات السابقة وعند البدء في الغليان يوضع البصل المقرمش والفلفل الحار تقلب المكونات لمده خمس دقائق ثم يضاف البطاطس ويقلب معا. يضاف الماء الساخن بعد دقيقتين من التقليب يغطى الوعاء ويترك على نار هادئة حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتصبح ناضجة تماما وتقدم وهي ساخن فوق طبق الأزر المطبوخ وزين برشة من الكزبرة الطازجة المفرومة و بالهناء والشفاء. وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذه الوصفة الشهية الغير تقليدية من طريقة كاري اللحم بالطريقة الهندية نرجو أن تكون هذه الوصفة سهلة وسريعة قوموا بعملها حتى تحصلون على طعام بطعم ورائحة طيبة.

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