معجزة الفازلين لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك شعرك هيطول بجنون وبدون توقف

الفازلين من منتجات العناية بالبشرة التي لها الكثير من الفوائد على البشرة، حيث انه يقوم بترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد، وكذلك تخليصها من الشقوق، من العجيب أنه يتم استخدام الفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه، وسوف نتعرف سويًا على كيفية استخدام الفازلين لتكثيف الشعر وتطويله، فتابعينا سيدتي.

الشعر الطويل حلم جميع النساء في مختلف أنحاء العالم، فتبحث عن الكثير من المنتجات التي تطول الشعر وتكثفه، وسوف نعرض لكم بعض الوصفات التي تطول الشعر بالفازلين، ومنها:

الفازلين وزيت الجوجوبا

من أجمل خلطات الفازلين الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وهو ملائم لجميع أنماط الشعر، وإليكِ سيدتي الوصفة بالتفصيل، فتابعينا:

المكونات

ربع كوب من الفازلين الخام.

زجاجة متوسطة من زيت الجوجوبا.

3 كبسولات فيتامين ه.

برطمان نظيف.

طريقة التحضير

في البداية يتم إذابة الفازلين على حمام مائي ساخن، ولسرعة إذابة الفازلين يتم تقليبه بملعقته خشبية. بعد ذلك يتم رفع الفازلين من على حمام الماء وتركه حتى يبرد قليلًا. بعد ذلك يتم ثقب كبسولات فيتامين ه بواسطة مقص صغير نظيف، ثم سكبها على الفازلين. بعد ذلك يتم إضافة زيت الجوجوبا على الخليط وتقليبهم جيدًا. يتم تقليب الخليط جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات. بعد ذلك يتم سكب الخليط في برطمان مناسب، وغلقه جيدًا. يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه حتى يتجمد ويبرد. يتم استخدامه بالطريقة العادية أو كما تفضلين.

من خلطات كريم الفازلين الطبيعية التي تعمل على تكثيف الشعر وتطويله وكذلك تنعيمه ويمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر، ولكِ عزيزتي الوصفة بالتفصيل:

المكونات

كمية من الفازلين.

كمية من زيت الاملا الهندي.

كمية ملائمة من جل الصبار.

طريقة التحضير