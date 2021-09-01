طريقة عمل الكوردن بلو الذهبي المقرمش في المنزل بطريقة بسيطة

طريقة عمل الكوردن بلو الطريقة المميزة في إعداد وتجهيز صدور الدجاج بالخلطة السرية مع طريقة لف الكوردون بلو الشهيرة، وهي من الوجبات المفضلة للكثير من الناس وخاصة أن هذه الوجبة يتم إعدادها بالكثير من الحشوات المختلفة، وذلك وفقا لاختلاف الطريقة التي يتم إعدادها بها، وتبحث الكثير من السيدات عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها إعداد هذه الوجبة المميزة في المنزل.

طريقة عمل الكوردن بلو حتى تتمكنين عزيزتي من إعدادها سوف تحتاجين إلى العديد من المكونات وتتمثل هذه المكونات في:-

4 شرائح من الجبنة الشيدر.

كوب من البقسماط.

4 صدور دجاج.

ملعقة من الثوم والزعتر الناشف.

خضار سوتيه.

رشة ملح.

بيضتان.

كمية من الزيت.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سكر.

وملعقة بصل بودر.

ملعقة بهار دجاج.

وملعقة كاري.

ملعقة بابريكا.

ملعقتان لبن بودر.

نصف كوب من النشا.