كريم القهوة المعجزة لتقشير الجسم كله وتفتيحه 10 درجات وإزالة الجلد الميت في دقائق معدودة

البشرة تحتاج كل فترة إلى تنظيف وتقشير، وذلك من أجل التخلص من الأوساخ والبكتيريا وأي بقع أو رواسب دهنية في البشرة، وتقوم الكثيرات من النساء بشراء المقشرات غالية الثمن ظنًا منها أنها سوف تعطيها نتائج فعالة دون أن تسبب لها أي ضرر وفي الحقيقة هذه المقشرات تحتوي على مواد كيميائية تسبب أضرار للبشرة وتوجد مقشرات طبيعية للبشرة.

مقشر طبيعي للجسم بخلطة القهوة

القهوة من المشروبات المفضلة لدي الجميع، ولكنه يتم استخدامها في الكثير من الأغراض الأخرى مثل عمل كريمات ومقشرات للجسم، فالقهوة فعالة جدًا في تخليص الجسم من البقع والرواسب الموجودة عليه.

مقشر القهوة الطبيعي السحري

هذا المقشر من أجمل المقشرات الطبيعية التي تعمل على تفتيح مسام الجسم، وتخليصه من الدهون والأوساخ المتراكمة عليه، وإليكِ سيدتي الوصفة بالتفصيل:

المكونات

ربع كوب من القهوة الجافة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من السكر.

وعاء للخلط.

طريقة التحضير

في البداية يتم إحضار وعاء عميق مناسب لحجم المكونات. يتم مزج جميع المكونات مع بعضها، وتقليبها بواسطة ملعقة من الخشب. يتم ترك الخليط على جنب.

كيفية الاستخدام

في البداية يتم عمل حمام بخار للجسم، وذلك عن طريق ملء البانيو بالماء المغلي الذي يتحمله الجسم، ثم يتم الجلوس فيه لمدة 10 دقائق. يتم إزالة جميع الأوساخ من على الجسم بعد تفتح مسامه، وذلك قبل وضع مقشر القهوة. بعد ذلك يتم وضع المقشر على الجسم وفرده بحركات دائرية، وتوزيعه على الجسم. يتم ترك المقشر على الجسم لمدة ربع ساعة. بعد ذلك يتم فرك المقشر من على الجسم. ثم يتم غسل الجسم بالماء الفاتر، وسائل الاستحمام. بعد ذلك يتم تنشيف الجسم بفوطة مصنوعة من القطن جيدًا وبرفق حتى لا يتجرح الجسم. في النهاية يتم ترطيب الجسم بمرطب ملائم للبشرة، مثل ماء الورد أو أي كريم طبيعي.

تخليص الجسم من البقع والأوساخ المتراكمة عليه.

مع الاستمرار على مقشر القهوة يتم تفتيح وتبيض المناطق الغامقة في الجسم، وخصوصًا الحساسة.

ينقي الجسم من الشوائب الموجودة فيه، ويترك البشرة صافية وخالية م ناي عيوب أو دهون.

للقهوة فوائد لا تعد ولاتحصي سواء على الصحة أو البشرة والجسم والشعر فهو يعمل على تقشير وتبييض الجسم وإزالة الجلد الميت نهائياً والتخلص من الشوائب كما يمكن أيضاً تقشير البشرة أو عمل ماسك للتفتيح أو صبغ الشعر بالقهوة، فهي تستخدم بكثرة في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها، يمكن تطبيق ماسك القهوة المرفق أعلاه للحصول على جسم خالي من الشوائب والخلايا الميتة.