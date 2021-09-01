ما سبب قدرة فيروس كورونا على التكاثر بالأنف أكثر من الرئتين، بداية من المهم معرفة أن فيروس كورونا يصيب الأنف بسهولة أكبر من الحلق والرئتين، ويتكاثر بمقدار ما يصل إلى 10 مليون نسخة في غضون أربعة أيام من بقائه داخل الأنف، وعن سبب تكاثره في الأنف يعود لوجود مستقبلات به أكثر من الحلق والرئتين، بالإضافة إلى التالي..

تكاثر كورونا في الأنف:

ذكر موقع "الكونسلتو" أن باحثون من جامعة نورث كارولاينا وجدوا أن هنالك مستقبلات أكثر في الأنف من الموجودة بالحلق والرئتين، مما يجعلها أكثر استهدافًا للفيروسات التاجية.

ومن منطلق ذلك يؤكد المختصون على ضرورة تغطية الأنف مع الفم بالكمامات الطبية أثناء التجمعات وفي الأماكن العامة، وتطبيق التباعد الجسدي، لمنع التقاط الفيروس عن طريق الأنف، وأوضحت الدراسات أن ارتداء القناع يقلل من انتقال الفيروس بنسبة تصل إلى 80 بالمائة.

غسل الأنف للوقاية من كورونا:

يشكل فيروس كورونا خطرًا حقيقيًا مميتًا يحدث على الأرجح في الليل عند نوم الأشخاص، خاصة لدى كبار السن ومرضى السكري والمصابون بالسمنة، وذلك لأنهم يعانون من خللًا في العضلات والآليات التي تفتح وتغلق مجرى التنفس، وذلك يمكن أن يسمح لبعض تلك المواد الموجودة في الأنف أن تدخل إلى الرئة.

ومن منطلق تأتي أهمية غسل الأنف وشطفه في الليل، حيث يؤكد المختصون أن ذلك يساعد التخلص من 10 وحتى 50 مليون فيروس، إذا كان الشخص قد تعرض للعدوى الفيروسية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.