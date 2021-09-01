دراسة: تأثير شرب الشاي والقهوة على حصوات الكلى

الشاي والقهوة دوت الخليج أكثر أنواع المشروبات استهلاكًا في العالم، وهي مشروبات غنية ببعض العناصر الغذائية المفيدة للصحة، وتحدثت كثير من الدراسات عن فوائد تلك العناصر التي يمكن الاستفادة منها في حال شرب تلك المشروبات بانتظام ودون إفراط، وفيما بتعلق بصحة الكلى جاء في دراسة جديدة أن شرب الشاي والقهوة يمنع تكون حصوات الكلى، وبتلك الدراسة تضاف فائدة جديدة لهما، إليكم التفصيل.

الشاي والقهوة والكلى:

حصوات الكلى أحد أكثر أنواع أمراض الكلى شيوعا، والإصابة بها أو تكونها له أسباب عدة، منها النظام الغذائي المتبع، وتختلف أنواع حصوات الكلى إلا أن الكثير منها يمكن علاجها بدون تدخل طبي من خلال تغيير النظام الغذائي وشرب الماء، وبالحديث عن ذلك قام فريق من الباحثين في فرنسا والمملكة المتحدة بتحليل كيفية ارتباط القهوة والشاي بتكوين حصوات الكلى، حيث فند الفريق حوالي 13 دراسة سابقة نُشرت نتائجها الشهر الماضي في مجلة "World Journal of Urology".

ولاحظ الباحثون نتائج غريبة، حيث أشارت النتائج إلى أن شرب كميات مناسبة من القهوة والشاي قد يكون له آثار وقائية ضد تكوين حصوات الكلى، وذلك لأن تناول الكافيين يزيد من إفراز البول للكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم من الجسم.

الشاي وحصوات الكلى:

كما أكدت البحث الذي نشره موقع "اليوم السابع" أن الشاي الأخضر تحديدًا هو الأهم في محاربة حصوات الكلى، حيث لاحظ الباحثون أن الماء الذي ينقع فيه الشاي يساعد الجسم على إنتاج البول، ما يسهل إفراز المعادن الزائدة كما يقترحون أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي قد يكون لها تأثير وقائي أيضا.

أعراض حصوات الكلى: