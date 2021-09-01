طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة بطريقة جميلة وخطوات أجمل منها تعجبكم

طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة ذات الرائحة الفواحة اللذيذة، يعد من أشهى الأكلات وأبسطها التي يتم تناولها في أي وقت ممكن، حيث يتم تحضيرها بدون تعب وفي مدة قصيرة لا تستغرق من وقت حضراتكم الكثير، ومن المعروف يتم عمل القرنبيط بعدة أنواع مختلفة حيث يمكن سلقه وقليه في الزيت أو القيام بعمله في الفرن أو حشوه باللحمة المفرومة أو يمكن تخليله وفي جميع الحالات يتميز بالمذاق الرائع، وأكلتنا اليوم سوف يعجب بها الكثير من الناس ولا يتوقفون عن القيام بتحضيرها، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل القرنبيط باللحمة المفرومة وطريقة إعداده بكل بساطة.

مكونات عمل القرنبيط باللحمة المفرومة

يتكون القرنبيط باللحمة المفرومة من مجموعة من المكونات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

٤ ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

قرنبيطة كاملة.

ملعقة كبيرة من الريحان المطحون.

حبة واحدة مفرومة من البصل.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

مرقة دجاج حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة من الملح.

جبنة موتزاريلا مبشورة للوجه.

مكونات الصوص الأبيض

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

لتر من اللبن الخالي من الدسم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير أكلة القرنبيط من أكثر الطرق المسلية التي لا يوجد بها تعب ولا معاناة سوف نتعرف عليها اليوم بالتفصيل وهي كالتالي: