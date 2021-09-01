ودعي إسمرار المناطق الحساسة بأقوى الخلطات الطبيعية السحرية المذهلة

هناك الكثير من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى التي تتعرض لها بشرة الجسم، ومن بين تلك المشاكل الصعبة اسمرار المناطق الحساسة، التي تسبب للسيدات الإزعاج وتحديدات المتزوجات، ودائما ما تتعرض بشرة المناطق الحساسة بالاسمرار بسبب استخدام طرق غير صحية لإزالة الشعر ، والتعرق الزائد، والسمنة، ومهما كان السبب في ظهور تلك المشكلة الصعبة، هناك بعض الخلطات الطبيعية التي تقضي على مشكلة اسمرار المناطق الحساسة وتجعلها بيضاء ناصعة.

تبيض المناطق الحساسة

من أكثر ما يشغل بال الفتيات والسيدات هو الحصول على جسم ناعم خالي من أي مشاكل، وتسعى كل منهما لتبيض المناطق الحساسة التي تسبب الإحراج والإزعاج، وتعتمد على بعض الكريمات المختلفة التي تعمل على علاج تلك المشكلة، ولكنها لم تعطي النتائج المطلوبة، ويمكن الاستغناء عن المواد الكيمياوية والاعتماد على الوصفات الطبيعية المذهلة للغاية.

خلطات طبيعية سحرية للتخلص من اسمرار المناطق الحساسة

أثبتت الدراسات المختلفة أو الخلطات الطبيعية لها القدرة الكبيرة على التخلص من المشاكل المختلفة، كما أنها تعمل على تبيض منطقة البكيني وتحت الإبطين، وتلك الخلطات هي:

وصفة عصير الليمون والعسل:

كما نعلم جيداً أن الليمون غني جداً بفيتامين “ج” الذي له القدرة على تحسين بشرة الجلد، والتخلص من طبقات الجلد الميت، وتحتاج تلك الخلطة إلى:

ملعقة كبيرة من اللبن العادي مع نصف ملعقة صغيرة عسل وعصير نصف ليمونة، ويتم مزج المكونات جيدا، ويوضع على البشرة الداكنة ويترك عشرة دقائق كاملة، ثم نغسل البشرة بالماء.

خلطة كربونات الصوديوم:

تلك الخلطة مذهلة للغاية وتقضي على اسمرار المناطق الحساسة بقوة، فقط نقوم بخلط ملعقة كبيرة من بكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة ماء للحصول على عجينة، وتتطبق على المكان المرغوب تفتيحه ويترك خمسة دقائق، ثم يتم غسل البشرة.

خلطة الليمون والزبادي:

لتحضير تلك الخلطة يتم مزج مقدار من عصير الليمون مع مقدار من الزبادي، ونضع المزيج على البشرة السمراء وتترك ربع ساعة، ثم نغسل البشرة بالماء، ونكرر تلك الخطوة مرة في اليوم للحصول على أفضل النتائج.