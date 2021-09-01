طريقة عمل عجينة الطعمية بكل سهولة هشة ولذيذة مثل المطاعم

عجينة الطعمية ، تعد الطعمية من الأكلات الشرقية الشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع من مختلف الأعمار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع أيضاً، حيث تعد وجبة الفطور المفضلة لدى الصغار والكبار، حيث يقبل الكثير على تناولها من المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولكنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها وسر نجاحها مثل المطاعم حتى يتسنى لكل ربة منزل تحضيرها في المنزل بكل سهولة وطعم ينافس المطاعم، كما يمكنكم تجربة الفول المدمس وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل عجينة الطعمية بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات عجينة الطعمية

تتكون عجينة الطعمية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، والقوام الهش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو فول مدشوش.

حزمة صغيرة بقدونس مفروم خشن.

حزمة صغيرة كزبرة مفروم خشن.

حبة بصلة مقطعة مكعبات.

حزمة صغيرة كرات مفروم خشن.

حزمة صغيرة شبت مفروم خشن.

5 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.

ملعقة صغيرة ملح.

لباب عيش فينو مبلل بالماء.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

حبة طماطم.

حبة بصل.

قرن فلفل أخضر.

حبة فلفل أخضر.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على عجينة الطعمية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: