طريقة عمل عجينة الطعمية بكل سهولة هشة ولذيذة مثل المطاعم

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عجينة الطعمية ، تعد الطعمية من الأكلات الشرقية الشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع من مختلف الأعمار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع أيضاً، حيث تعد وجبة الفطور المفضلة لدى الصغار والكبار، حيث يقبل الكثير على تناولها من المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولكنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها وسر نجاحها مثل المطاعم حتى يتسنى لكل ربة منزل تحضيرها في المنزل بكل سهولة وطعم ينافس المطاعم، كما يمكنكم تجربة الفول المدمس وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل عجينة الطعمية بكل سهولة وبألذ الوصفات.مكونات عجينة الطعمية
تتكون عجينة الطعمية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، والقوام الهش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كيلو فول مدشوش.
- حزمة صغيرة بقدونس مفروم خشن.
- حزمة صغيرة كزبرة مفروم خشن.
- حبة بصلة مقطعة مكعبات.
- حزمة صغيرة كرات مفروم خشن.
- حزمة صغيرة شبت مفروم خشن.
- 5 فصوص ثوم.
- ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- لباب عيش فينو مبلل بالماء.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.
- حبة طماطم.
- حبة بصل.
- قرن فلفل أخضر.
- حبة فلفل أخضر.
- زيت غزير للقلي.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على عجينة الطعمية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نقوم بغسل الفول المدشوش جيداً، ثم ننقعه في الماء لمدة يوم.
- بعد ذلك نصفيه من الماء ونغسله جيداً.
- ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الفول والبقدونس والكزبرة والشبت والكرات والبصل والثوم والملح وبيكربونات الصودا والكزبرة والكمون ولباب العيش، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نحضر الكبة ونضع فيها كمية من خليط الفول، ثم نفرمهم ناعم.
- نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن، ثم نضيف إليه حبة الطماطم والفلفل والبصل، ثم نقليهم في الزيت، وعندما يستووا نرفعهم من الزيت.
- ثم نقوم بتشكيل عجينة الطعمية كور ونضعها ونقليها في الزيت، ونقلبها من وقت لآخر، ونتركها حتى تكتسب لوناَ ذهبياً، ثم نرفعها من الزيت.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نقدم الطعمية في طبق التقديم مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة وخبز البيتا.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
عجينة الطعمية ، تعد الطعمية من الأكلات الشرقية الشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع من مختلف الأعمار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع أيضاً، حيث تعد وجبة الفطور المفضلة لدى الصغار والكبار، حيث يقبل الكثير على تناولها من المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولكنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها وسر نجاحها مثل المطاعم حتى يتسنى لكل ربة منزل تحضيرها في المنزل بكل سهولة وطعم ينافس المطاعم، كما يمكنكم تجربة الفول المدمس وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل عجينة الطعمية بكل سهولة وبألذ الوصفات.مكونات عجينة الطعمية
تتكون عجينة الطعمية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، والقوام الهش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كيلو فول مدشوش.
- حزمة صغيرة بقدونس مفروم خشن.
- حزمة صغيرة كزبرة مفروم خشن.
- حبة بصلة مقطعة مكعبات.
- حزمة صغيرة كرات مفروم خشن.
- حزمة صغيرة شبت مفروم خشن.
- 5 فصوص ثوم.
- ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- لباب عيش فينو مبلل بالماء.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.
- حبة طماطم.
- حبة بصل.
- قرن فلفل أخضر.
- حبة فلفل أخضر.
- زيت غزير للقلي.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على عجينة الطعمية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نقوم بغسل الفول المدشوش جيداً، ثم ننقعه في الماء لمدة يوم.
- بعد ذلك نصفيه من الماء ونغسله جيداً.
- ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الفول والبقدونس والكزبرة والشبت والكرات والبصل والثوم والملح وبيكربونات الصودا والكزبرة والكمون ولباب العيش، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نحضر الكبة ونضع فيها كمية من خليط الفول، ثم نفرمهم ناعم.
- نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن، ثم نضيف إليه حبة الطماطم والفلفل والبصل، ثم نقليهم في الزيت، وعندما يستووا نرفعهم من الزيت.
- ثم نقوم بتشكيل عجينة الطعمية كور ونضعها ونقليها في الزيت، ونقلبها من وقت لآخر، ونتركها حتى تكتسب لوناَ ذهبياً، ثم نرفعها من الزيت.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نقدم الطعمية في طبق التقديم مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة وخبز البيتا.
- وبالهنا والشفا.
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