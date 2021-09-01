وصفة الجرجير السحرية لتطويل وتكثيف الشعر وإيقاف التساقط في المنزل بأبسط الخطوات

تعد وصفة الجرجير السحرية ، من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد علي نمو الشعر بسرعة كبيرة، لأن الجرجير يحتوي علي فيتامينات ومعادن كثيرة جداً يحتاجها الشعر، وتساعد هذه الوصفة أيضاً علي تطويل الشعر وجعله أكثر كثافة وحيوية، سوف تحصلين علي شعر كالحرير من بعد استخدامك هذه الوصفة السحرية، سوف تعيد هذه الوصفة لشعرك حيويته ولمعانه، وهي وصفة غير مكلفة في متناول الجميع، وتعتبر طبيعية 100 % لأن كل محتويتها طبيعية وفعالة، يحتوي الجرجير علي الحديد الذي يساعد خلايا الدم الحمراء علي نقل الأكسجين إلي خلايا الجسم، ويعد أيضاً من الورقيات الخضراء الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لصحة الشعر، يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين ج الذي يعمل علي حماية الشعر من أضرار الجذور الحرة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل وصفة الجرجير السحرية للشعر.

مكونات عمل وصفة الجرجير السحرية

هيا بنا نتعرف من خلال موقعنا هذا علي أبسط مكونات عمل هذه الوصفة السحرية والرهيبة في تكثيف الشعر وهي كما يلي:-

حزمة من الجرجير الطازجة.

فنجان صغير من زيت جوز الهند.

عصير نصف لليمونة.

رأس من الثوم مسلوقة في نصف كوب مياه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي أبسط الخطوات لتحضير وصفة الجرجير السحرية في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به الثوم المسلوق، ثم بعد ذلك نغسل الجرجير جيداً ونضع مع الثوم. ثم بعد ذلك نضع عصير الليمون عليهم، ونضيف زيت جوز الهند، ثم نقوم بخلط المكونات جيداً في الخلاط، حتي يصبح الخليط كريمي. بعد كدة نأخذ بعد ذلك الخليط ويتم وضعه علي شعر نظيف، ويتم تغطية الشعر بكيس بلاستك ويترك لمدة ساعة، حتي يجف تماماً. ثم نقوم بغسل الشعر، مرة بالماء ومرة بالشامبو، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر، وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد الجرجير للشعر

هناك فوائد عديدة جداً لجرجير سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة وهي كالاتي:-