طريقة عمل كريم القهوة والنشا قنبلة التفتيح وإزالة التجاعيد من البشرة نهائياً

يعتبر كريم القهوة والنشا ، من أفضل الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة و إزالة التجاعيد من البشرة، سيجعلك هذا الخليط تبدين أصغر سنن حتي لو كنتي في الأربعين، سوف يعطي بشرتك نضارة ونعومة غير عادية، يعالج أيضاً الهالات السوداء الموجودة حول العين، ويستخدم هذا الخليط لكل أنواع البشرة لأن كل مكوناته طبيعية 100 %، يزيل البقع الداكنة والتصبغات، يعتبر مقشر ومرطب طبيعي للبشرة الجافة، يعمل علي تجديد خلايا البشرة ويجعلها صافية وبيضاء، سوف يجعل هذا الكريم بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يعمل علي تنظيف البشرة بعمق ويساعد علي غلق المسام الواسعة ويزيل البثور والرؤوس السوداء الموجودة حول الأنف، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي خطوات عمل كريم القهوة والنشا الرهيب في تفتيح البشرة وجعلها أكثر رطوبة ونعومة.

مكونات عمل كريم القهوة والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرهيب لإزالة التجاعيد وهي كما يلي:-

معلقتين كبار من النشا.

معلقة صغيرة من القهوة المطحونة.

2 معلقة من الماء المغلي.

عصير نصف لليمونة.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي أسهل الخطوات لعمل كريم القهوة والنشا السحري في التفتيح وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به النشا و القهوة، ويضاف عليهم الماء المغلي مع التقليب المستمر، حتي نحصل علي قوام كريمي. بعد ذلك نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون، ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات، ويصبح القوام جاهز. ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، وبعد ذلك يجفف جيداً ثم نقوم بفرد الخليط علي بشرة نظيفة، ونتركه لمدة 30 دقيقة. عندما يجف الخليط جيداً، نقوم بفركه من علي الوجه بحركة دائرية، حتي نتخلص منه ثم يغسل الوجه بالماء البارد ويجفف. بعد ذلك تكرر الوصفة، ثلاث مرات في الاسبوع ،لمدة شهر، وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد القهوة والنشا للبشرة

هناك فوائد كثيرة ورائعة لهذا النوع من الكريمات سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-