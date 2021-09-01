طريقة عمل كريم الأرز والنشا كريم رهيب لتفتيح البشرة وشد الوجه

كريم الأرز والنشا ، يعد كريم طبيعي جداً لتفتيح البشرة وشد الوجه والقضاء على التجاعيد، يتكون من مكونات طبيعية وخالية تماماً من أي مواد كيميائية، وتعتبر مكوناته من المكونات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وترطيبها بشكل ملحوظ ونتيجتها مبهرة، ويعتبر من أهم مكونات الكريم هو الأرز الأبيض العادي الذي نستخدمه للطعام، يحتوي الأرز على العديد من الفوائد المهمة للبشرة التي تزيد من جمالها ونضارتها، وله استخدامات كثيرة ومتنوعة ويمكن عمل ماسكات مختلفة منه للعناية بالبشرة مثل ماسك الأرز المطحون للوجه، ويدخل الأرز في عمل كثير من الماسكات الطبيعية للشعر مثل ماسك الأرز لفرد الشعر وتنعيمه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الأرز والنشا الكريم الطبيعي في تفتيح البشرة والقضاء علي التجاعيد.

مكونات عمل كريم الأرز والنشا بالمنزل

يحتوي الكريم علي مجموعة من المكونات الطبيعية والمفيدة للبشرة وهي كما يلي:-

أربع ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض.

حبة خيار مقطعة شرائح.

حبة ليمون صغيرة مقطعة إلى أجزاء صغيرة.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

٢ ملعقة صغيرة جل الصبار.

ماء ساخن.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الأرز والنشا الكريم السحري لتفتيح البشرة باتباع الخطوات الأتية:-

نقوم بنقع الأرز في كمية من الماء الساخن داخل طبق صغير، ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم نضع الأرز المنقوع بالماء دون تصفيه داخل الخلاط ونضع معه الخيار المقطع شرائح وحبة الليمون ثم نضيف إليه كوب من الماء الساخن نغطيه، ونتركهم لمدة ساعتين مع مراعاة التغطية. بعدها نقوم بخلط المكونات حتي تصبح ناعمة جداً، ثم نعمل علي تصفية الخليط باستخدام مصفى. نأخذ حوالي كوب من الماء المصفى، ونضعه داخل طبق. ثم نضيف إليه ملعقة من النشا ونقلب جيداً، ثم نضيف ملعقة من زيت اللوز ونقلب المكونات. يوضع الخليط في حمام مائي ساخن، ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتي يصبح قوام الخليط ثقيلاً ثم نرفعه من حمام الماء الساخن. نتركه يهدئ قليلاً ثم نضيف إليه ملعقتين من جل الصبار، ونقلب الكريم جيداً. ثم يصب داخل علبة فارغة ونظيفة ومحكمة الغلق ويحفظ داخل الثلاجة، صالح استخدامه لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم كالآتي:-