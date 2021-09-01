الفازلين لإزالة الشعر من العانة في دقائق معدودة بدون ألم أو احمرار بمكونات طبيعية

الفازلين لإزالة الشعر من العانة اتجهت العديد من النساء مؤخراً إلى استخدام بدائل للطرق التقليدية المستخدمة في إزالة الشعر من منطقة العانة ومنها الحلوى وماكينات الحلاقة التي تسبب الألم والاحمرار، ولهذا نضع بين أيديكم اليوم طريقة سحرية لإزالة الشعر من منطقة العانة بخطوات بسيطة بدون أن تسبب ألم أو التهاب في هذه المنطقة الحساسة وذلك من خلال مقال اليوم الذي سنتحدث فيه عن الفازلين لإزالة الشعر من منطقة العانةالفازلين لإزالة الشعر من العانة
يعتبر الفازلين من الوسائل الفعالة في إزالة الشعر الزائد في المناطق المختلفة في الجسم ومنها منطقة العانة، وهي من المناطق الحساسة في الجسم ولهذا تحتاج إلى عناية خاصة وإزالة دورية للشعر الذي ينمو فيها ولأن الوسائل التقليدية مثل ماكينات الحلاقة وكريمات إزالة الشعر لا تعطي نتائج فعالة لجأت العديد من النساء إلى وسائل أخرى لاستخدامها في هذا الغرض ومنها الفازلين، وسوف نعرض لكم من خلال السطور التالية الطرق المختلفة لاستخدام الفازلين لإزالة الشعر من العانة.وصفة الملح والفازلين
تعد وصفة الملح والفازلين واحدة من أشهر الوصفات المستخدمة في إزالة شعر العانة وهي وصفة فعالة وتحقق نتائج مرضية في وقت قصير.
- مكونات وصفة الملح والفازلين:
- ملعقة فازلين.
- ملعقة نشا.
- ربع كوب ماء.
- فيتامبن e.
- طريقة اعداد وصفة الملح والفازلين:
- قومي بوضع الفازلين والملح في وعاء عميق وقلبي جيداً.
- ثم أضيفي النشا واستمري في التقليب.
- قومي بفرد الخليط على منطقة العانة واتركيها حتى تجف ثم قومي بنزعها في عكس اتجاه نمو الشعر.
يعد الكركم من الاعشاب الطبية التي تمتلك العديد من الفوائد والتي يتم استخدامها في تحضير العديد من المستحضرات الطبية المهمة، ويمكن أيضاً خلطه مع الفازلين واستخدامه في إزالة الشعر الزائد في الجسم:
- مكونات وصفة الفازلين والكركم:
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقتين كبيرتين من بودرة الكركم.
- أربعة ملاعق حليب.
- ملعقة ونصف من طحين الحمص.
- طريقة التحضير والاستعمال
- اخلطي بودرة الكركم وطحين الحمص والحليب في وعاء عميق ثم قلبي جيداً.
- ثم أضيفي نصف ملعقة من الفازلين إلى الخليط السابق وقلبي جيداً.
- قومي بوضع الخليط على الشعر الزائد في منطقة العانة واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف.
- انزعي العجينة في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.
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الفازلين لإزالة الشعر من العانة اتجهت العديد من النساء مؤخراً إلى استخدام بدائل للطرق التقليدية المستخدمة في إزالة الشعر من منطقة العانة ومنها الحلوى وماكينات الحلاقة التي تسبب الألم والاحمرار، ولهذا نضع بين أيديكم اليوم طريقة سحرية لإزالة الشعر من منطقة العانة بخطوات بسيطة بدون أن تسبب ألم أو التهاب في هذه المنطقة الحساسة وذلك من خلال مقال اليوم الذي سنتحدث فيه عن الفازلين لإزالة الشعر من منطقة العانةالفازلين لإزالة الشعر من العانة
يعتبر الفازلين من الوسائل الفعالة في إزالة الشعر الزائد في المناطق المختلفة في الجسم ومنها منطقة العانة، وهي من المناطق الحساسة في الجسم ولهذا تحتاج إلى عناية خاصة وإزالة دورية للشعر الذي ينمو فيها ولأن الوسائل التقليدية مثل ماكينات الحلاقة وكريمات إزالة الشعر لا تعطي نتائج فعالة لجأت العديد من النساء إلى وسائل أخرى لاستخدامها في هذا الغرض ومنها الفازلين، وسوف نعرض لكم من خلال السطور التالية الطرق المختلفة لاستخدام الفازلين لإزالة الشعر من العانة.وصفة الملح والفازلين
تعد وصفة الملح والفازلين واحدة من أشهر الوصفات المستخدمة في إزالة شعر العانة وهي وصفة فعالة وتحقق نتائج مرضية في وقت قصير.
- مكونات وصفة الملح والفازلين:
- ملعقة فازلين.
- ملعقة نشا.
- ربع كوب ماء.
- فيتامبن e.
- طريقة اعداد وصفة الملح والفازلين:
- قومي بوضع الفازلين والملح في وعاء عميق وقلبي جيداً.
- ثم أضيفي النشا واستمري في التقليب.
- قومي بفرد الخليط على منطقة العانة واتركيها حتى تجف ثم قومي بنزعها في عكس اتجاه نمو الشعر.
يعد الكركم من الاعشاب الطبية التي تمتلك العديد من الفوائد والتي يتم استخدامها في تحضير العديد من المستحضرات الطبية المهمة، ويمكن أيضاً خلطه مع الفازلين واستخدامه في إزالة الشعر الزائد في الجسم:
- مكونات وصفة الفازلين والكركم:
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقتين كبيرتين من بودرة الكركم.
- أربعة ملاعق حليب.
- ملعقة ونصف من طحين الحمص.
- طريقة التحضير والاستعمال
- اخلطي بودرة الكركم وطحين الحمص والحليب في وعاء عميق ثم قلبي جيداً.
- ثم أضيفي نصف ملعقة من الفازلين إلى الخليط السابق وقلبي جيداً.
- قومي بوضع الخليط على الشعر الزائد في منطقة العانة واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف.
- انزعي العجينة في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.
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