دراسة: تأثير الإفراط في السكر على صحة القلب

السكر الصناعي بأنواعه يكاد يكون أكثر الأطعمة التي تحدث المختصون عن أضرارها وينصح دومًا الأطباء بالتوقف عنه، واستبداله بالسكريات والمحليات الطبيعية لما له من أضرار عدة أثبتتها الدراسات والبحوث الطبية، وفي دراسة جديدة توصلت نتائجها إلى أن التوقف عن تناول السكر مفيد لصحة القلب، لتضيف بذلك ضرر جديد للسكر وسبب آخر يحفز التوقف عنه، إليكم التفاصيل..

السكر وصحة القلب:

السكر هو أكثر أنواع الأغذية استهلاكا على مستوى العالم، ويعدد مسبب رئيسي لأمراض القلب الشائعة والناجمة عن انسداد أو إبطاء تدفق الدم بسبب تراكم الأنسجة الدهنية في الشرايين، وللحد من تفاقم هذه الحالة الصحية، يجب التوقف عن تناول السكر.

حيث أكدت الدراسة التي نشرها موقع اليوم السابع" أن الاستغناء عن نوع واحد من الطعام وهو السكر يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب التي تهدد الحياة.

توضح الدراسة أن استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة والأمراض مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم ويزيد من الالتهابات المزمنة وكل تلك الأمور من مسببات الوفاة.

منا أن السكر يؤثر على صحة الدماغ ويسبب تسوس في الأسنان ويرفع من نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية حتى أنه يؤثر على صحة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

وكشفت الدراسة عن أن قطع 20 % من السكر من الأطعمة المعلبة و40% من المشروبات يمكن أن يمنع 2.48 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

أضرار السكر:

من جانبه، قال المؤلف الرئيسي المشارك في الدراسة عميد كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس الأمريكية إن "السكر هو أحد أكثر المواد المضافة وضوحًا في الإمدادات الغذائية لتقليلها إلى كميات معقولة، مشيرًا إلى أن النتائج تؤكد أن خفض السكر يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة".