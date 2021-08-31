طريقة طرد الصراصير نهائياً من المنزل بدون مبيدات والتخلص من الحشرات المنزلية إلى الأبد، تواجد الصراصير والحشرات المنزلية الأخرى سواء الطائرة أو الزاحفة في المنزل من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من ربات المنزل. حيث تزداد أعدادها وتنتشر بكثرة في المطبخ أو الحمام أو أي ركن أخر في المنزل خاصة في فصل الصيف، إلا أن تواجدها في أي مكان يُعتبر شئ مثير للإشمئزاز وخصوصاً لمعشر النساء، لذا تبحث كل سيدة عن طريقة فعالة وآمنة للتخلص من الصراصير والحشرات نهائيا وإلى الأبد.

طرد الصراصير نهائياً من المنزل بدون مبيدات

للتخلص نهائياً من الصراصير والتي تُعد أًصعب أنواع الحشرات وأكثرها إثارة للإشمئزاز، هناك عدة وصفات لطرد الصراصير بدون استعمال المبيدات وتعرض الأطفال لها. الوصفة الأولى تعتمد على الفلفل الأسود ويُفضل أن يكون على هيئة حبات لما يتميز به من رائحة نفاذة بالإضافة إلى كمية من بودرة الثوم، ومن المعروف أن الروائح النفاذة تعمل على طرد الصراصير مهما كانت قدرتها على البقاء، حيث يتم وضع حبات الفلف الأسود في وعاء صغير وإضافة بودرة الثوم إليه، ثم يتم الدمج بين المكونين ووضعهم في أماكن تواجد الصراصير بكثرة، وسوف نلاحظ التخلص من الصراصير على الفور وعدم عودتها مرة أخرى.

يلجأ الصرصور دائماً إلى الأماكن المتسخة لذا فإن الوصفة الثانبة تعتمد على تنظيف الـسطح، تتكون تلك الوصفة من القهوة والماء ويتم وضعهم في بخاخ ورشهم على الأسطح، لتصبح بمثابة طبقة عازلة على الأسطح لمنع إنتشار الصراصير والتخلص منها وتجعلها تنفر من اللجوء إلى هذا المكان. الوصفة الثالثة يتم الإستعانة فيها بكمية من سائل تنظيف الأواني بالإضافة إلى الخل الأبيض، ثم يتم الإستعانة بهذه الخلطة البسيطة لتنظيف الأرضية وتكرارها لعدة مرات ، فور أن تصل الرائحة إلى الصراصير تفر من المكان على الفور.

التخلص من الحشرات المنزلية

للتخلص من الحشرات المنزلية والصراصير نهائياً الصغيرة منها والكبيرة، يمكنك تحضير الوصفة الرابعة عن طريق إضافة قرص واحد من الاسبرو أو الأسبرين في وعاء، ثم إضافة كمية من السكر الخشن أكثر من الاسبرين والذي يُعتبر بمثابة طٌعم تنجب إليه الحشرات، ثم يتم خلط المكونات ووضعه في مكان إنتشار الصراصير بعيداً عن متناول الأطفال، وسوف تتخلصينمن تلك الحشرات تماماً.