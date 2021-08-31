طريقة عمل سلطة كول سلو في البيت زي المحلات بالضبط

طبق السلطة، لاغني عن تحضيره دائما على سفرة الطعام فاهو مفيد ومغذى لاحتواءه على العديد من المكونات والعناصر الغذائية الهامة، يتم تحضير طبق السلطة وفقا لوجبة الغذاء، هناك أطباق سلطة تقدم مع وجبة السمك، أو طباق سلطة للمشاوي، كما يوجد هناك طبق رئيسي يجب تواجده دائما هو سلطة الخضراء.

أنواع السلطة، اليوم ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم اكثر من طريقة لتحضير اكثر من طبق سلطة واهما سلطة البنجر أو الشمندر كما يطلق علية وهو نجر هو أحد أنواع الخضار الجذرية المستخدمة في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، وهو مصدر لمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تمتلك خصائص طبية.

طريقة عمل سلطة البنجر

أول طبق سلطة شمندر يمكن تقديمه بجانب الكثير من الأطباق كمما يمن تقدمة أيضا مع وجبة الفطار بجانب اطباق الفول والبطاطس المحمر، وأطباق البيض يقدم سلطة البنجر، كما يمكن تقدم لمن يعانى من يعانى من مرض الانميا وفقر الدم.

سلطة البنجر المقادير.

كيلو بنجر مسلوق.

ماء سلق البنجر.

ملح وبقدونس مفروم.

عصير ليمون.

نص معلقة صغيرة كمون.

الطريقة تحضير، يسلق البنجر بقشره في ماء وملح و وبعدها يقشر ويقطع مكعبات أو أصابع ونحتفظ بماء السلق حتي نحفظ البنجر فيها نضع البنجر في بوله بعد سلقه ونضيف عليه جزء من ماء السلق والبقدونس المفروم ونقلب جيدا وتقدم.

سلطة فاصوليا خضرا

أولا المقادير.

500 جم فاصوليا خضراء مسلوقة.

2 بصل احمر جوليان.

ربع كوب عسل.

2 ملعقة كبيرة خل ابيض.

ملح وفلفل أسود.

زيت زيتون.

الطريقة تحضير،نحضر بوله ونبا في خلط العسل الأبيض بزيت الزيتون وخل ابيض وملح ونخلط جيدا، وفي بوله اخري نضع البصل الأحمر المقطع جوليان والفاصوليا المسلوقة سلق خفيف وفلفل اسود وتقدم.

سلطة الكول سلو

يمكن ان تقدم مع زنجر الدجاج، والفراخ المقرمشة.

سلطه الكول سلو المقادير.

1 راس كرنب أبيض جوليان.

1 جزر صغيرة مبشور.

1 كوب مايونيز.

1 زبادي.

ربع كوب عسل.

ملح.

الطريقة تحضير، في بوله نخلط المايونيز و الزبادي وعسل النحل ونخلطهم جيدا مع بعض وفي بوله كبيره نخلط كل مكونات الخضار والكرنب الأبيض والجزر المبشور ونضيف عليهم ملح ونخلطهم جيدا مع بعض وتقدم.

سلطة البطاطس بالمايونيز

أولا مقادير سلطة بطاطس بالمايونز.

5 بطاطس مكعبات مسلوقة.

نصف كوب كزبرة مفرومة.

نصف كوب خيار مخلل.

6 فص ثوم مفروم.

1 كوب مايونيز.

نصف كوب لبن رايب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير