اسرع كيراتين طبيعي منزلى لفرد الشعر المجعد والخشن وجعله كالحرير بدون اضرار من اول استخدام

الشعر الناعم الحرير هو حلم النساء أجمعين في مختلف أنحاء العالم، فتلجأ لشراء العديد من منتجات العناية بالشعر التي تعمل على فرد الشعر مثل الزيوت والسيروم وحمامات الكريم، وكذلك استخدام الطرق المشهورة، ومنها فرد الشعر بالكرياتين والبروتين وكذلك الفرد بالحنة، ولكن جميع هذه الوسائل تسبب تلف الشعر وتساقطه بعد مرور عام من استخدام هذه الطرق، وسوف نقدم لكن عزيزاتي السيدات طرق كيراتين طبيعي لفرد الشعر؟، فتابعونا.

يوجد طرق متنوعة من عمل الكرياتين الطبيعي التي يتم صنعها في البيت وبمكونات بسيطة جدًا، وهذه الوصفات مجربة ومضمونة ولا تسبب أي ضرر للشعر ومنها:

فرد الشعر بكرياتين الموز الطبيعي

من أفضل أنواع الكيراتين الطبيعي التي تعمل على فرد الشعر.

المكونات

حبة من الموز الطازج.

حبة من البيض.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

في البداية في وعاء مناسب يتم هرس الموز بشوكة معدنية جيدًا. بعدها يتم وضع البيض والنشا على الموز بعد هرسه. يتم التقليب بواسطة ملعقة معدنية حتى تمتزج جميع المكونات، والحصول على قوام كريمي. بعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو جيدًا. يتم تنشيف الشعر وتقسيمه جيدًا. بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر ـ وتغطيته جيدًا بواسطة كيس بلاستيك لمدة 3 ساعات متواصلة. بعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر مضاف إليه ملعقة من خل التفاح. بعد ذلك يتم تنشيف الشعر بفوطة مصنوعة من القطن. يتم وضع هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع ولمدة شهر علي الأقل.

تعد الخميرة البيرة من المواد الطبيعية المتوفرة في كل منزل حيث أنها تستخدم في الحلويات والماسكات الطبيعية المتعلقة بالبشرة والجسم والشعر، فهي تساعد في فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد من أول أستخدام، فهي لا يوجد ضرر من أستخدامها على فروة الشعر، ولكي تقومي بالاستخدام الصحيح اتبعي الخطوات المرفقة في السطور الأتية.

من أروع الوصفات التي تفرد الشعر بكل سهولة، ولكن مع المداومة عليها للفترة المحددة.

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

2 ملعقة من النشا.

3 ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة من خل التفاح.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير