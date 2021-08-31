طريقة عمل الفيشار بالكراميل المقرمش لأحلى تسلية فى المنزل

طريقة عمل الفيشار بالكراميل يعد الفوشار من أهم أنواع التسالي التى يفضلها الكثير من الناس الكبار والصغار، وهو أحد أنواع الذرة التى توجد بها كمية قليلة من الماء و التى تتفاعل مع الزيت والحرارة وتسبب الفرقعة التى تحدث ويتكون بأشكال مختلفة، وأول ظهوره كان يقدم بالملح فقط ولكن تم تطويره بعد ذلك وإضافة الكثير من النكهات المختلفة إليه، وذلك مثل الذى بطعم الجبنة أو الزبدة أو السكر أو القرفة وغيرها الكثير، و وهو مناسب جدا لتناوله أثناء مشاهدة التلفاز وفى السهرات والتجمعات العائلية، ويعتبر من التسالي المفيدة جداً للصحة وله قيمة غذائية عالية ومسلي جداً فى الخروجات والرحلات، وسوف اقدم لكم اليوم مكونات وطريقة عمل الفيشار بالكراميل بالتفصيل.

مكونات الفشار بالكراميل

يتكون الفيشار بالكراميل من مكونات بسيطة وغير مكلفة عند صناعته فى المنزل أقل من تكلفة شرائه من الخارج وهى كالتالي:

١١/٢ كوب من بذور الذرة.

٢ ملعقة كبيرة من العسل.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب من السكر البني.

١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الفيشار بالكراميل سهلة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير فى المنزل وهى كمايلي: