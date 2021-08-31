طريقة عمل الفيشار بالكراميل المقرمش لأحلى تسلية فى المنزل

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طريقة عمل الفيشار بالكراميل يعد الفوشار من أهم أنواع التسالي التى يفضلها الكثير من الناس الكبار والصغار، وهو أحد أنواع الذرة التى توجد بها كمية قليلة من الماء و التى تتفاعل مع الزيت والحرارة وتسبب الفرقعة التى تحدث ويتكون بأشكال مختلفة، وأول ظهوره كان يقدم بالملح فقط ولكن تم تطويره بعد ذلك وإضافة الكثير من النكهات المختلفة إليه، وذلك مثل الذى بطعم الجبنة أو الزبدة أو السكر أو القرفة وغيرها الكثير، و وهو مناسب جدا لتناوله أثناء مشاهدة التلفاز وفى السهرات والتجمعات العائلية، ويعتبر من التسالي المفيدة جداً للصحة وله قيمة غذائية عالية ومسلي جداً فى الخروجات والرحلات، وسوف اقدم لكم اليوم مكونات وطريقة عمل الفيشار بالكراميل بالتفصيل.مكونات الفشار بالكراميل
يتكون الفيشار بالكراميل من مكونات بسيطة وغير مكلفة عند صناعته فى المنزل أقل من تكلفة شرائه من الخارج وهى كالتالي:
- ١١/٢ كوب من بذور الذرة.
- ٢ ملعقة كبيرة من العسل.
- كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢ كوب من السكر البني.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
طريقة عمل الفيشار بالكراميل سهلة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار حلة كبيرة ونضع بها كمية من الزيت.
- نضيف إليها كمية بذور الذرة كلها بعد أن يسخن الزيت.
- ثم نقلب بذور الذرة داخل الإناء ونوزعها كويس بالداخل.
- نغطى الحلة ونتركها حتى نسمع صوت الفرقعة وبعد كده نهدئ النار خالص.
- ثم نحرك الحلة جيدا ونتركها قليلا على النار ثم نرفعها من على النار.
- وبعد ذلك نحضر وعاء آخر لعمل الكراميل ونضع به السكر والزبدة والعسل معاً.
- نضعها على النار ونقلب جيداً على نار متوسطة حتى يبدأ فى الغليان.
- نقوم برفع صوص الكراميل من على النار ونضيف إليه الفانيليا والملح بيكربونات الصوديوم بحذر لان الخليط سوف يفور بشكل كبير.
- نضيف صوص الكراميل إلى الفوشار الذى اعددناه سابقاً ونقلب جيداً حتى تتغلف جميع حباته بالصوص جيداً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٢٠.
- ونحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت.
- نضع الفوشار فى الصينية ونوزعه جيدا.
- بعد ذلك نضع الصينية فى الفرن ونتركها من ١٥:١٢ دقيقة.
- ثم نخرجه من الفرن ونضعه فى طبق التقديم ويقدم وبالهنا والشفا.
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طريقة عمل الفيشار بالكراميل يعد الفوشار من أهم أنواع التسالي التى يفضلها الكثير من الناس الكبار والصغار، وهو أحد أنواع الذرة التى توجد بها كمية قليلة من الماء و التى تتفاعل مع الزيت والحرارة وتسبب الفرقعة التى تحدث ويتكون بأشكال مختلفة، وأول ظهوره كان يقدم بالملح فقط ولكن تم تطويره بعد ذلك وإضافة الكثير من النكهات المختلفة إليه، وذلك مثل الذى بطعم الجبنة أو الزبدة أو السكر أو القرفة وغيرها الكثير، و وهو مناسب جدا لتناوله أثناء مشاهدة التلفاز وفى السهرات والتجمعات العائلية، ويعتبر من التسالي المفيدة جداً للصحة وله قيمة غذائية عالية ومسلي جداً فى الخروجات والرحلات، وسوف اقدم لكم اليوم مكونات وطريقة عمل الفيشار بالكراميل بالتفصيل.مكونات الفشار بالكراميل
يتكون الفيشار بالكراميل من مكونات بسيطة وغير مكلفة عند صناعته فى المنزل أقل من تكلفة شرائه من الخارج وهى كالتالي:
- ١١/٢ كوب من بذور الذرة.
- ٢ ملعقة كبيرة من العسل.
- كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢ كوب من السكر البني.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
طريقة عمل الفيشار بالكراميل سهلة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار حلة كبيرة ونضع بها كمية من الزيت.
- نضيف إليها كمية بذور الذرة كلها بعد أن يسخن الزيت.
- ثم نقلب بذور الذرة داخل الإناء ونوزعها كويس بالداخل.
- نغطى الحلة ونتركها حتى نسمع صوت الفرقعة وبعد كده نهدئ النار خالص.
- ثم نحرك الحلة جيدا ونتركها قليلا على النار ثم نرفعها من على النار.
- وبعد ذلك نحضر وعاء آخر لعمل الكراميل ونضع به السكر والزبدة والعسل معاً.
- نضعها على النار ونقلب جيداً على نار متوسطة حتى يبدأ فى الغليان.
- نقوم برفع صوص الكراميل من على النار ونضيف إليه الفانيليا والملح بيكربونات الصوديوم بحذر لان الخليط سوف يفور بشكل كبير.
- نضيف صوص الكراميل إلى الفوشار الذى اعددناه سابقاً ونقلب جيداً حتى تتغلف جميع حباته بالصوص جيداً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٢٠.
- ونحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت.
- نضع الفوشار فى الصينية ونوزعه جيدا.
- بعد ذلك نضع الصينية فى الفرن ونتركها من ١٥:١٢ دقيقة.
- ثم نخرجه من الفرن ونضعه فى طبق التقديم ويقدم وبالهنا والشفا.
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