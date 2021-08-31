كريم الكركدية والفازلين السحري لتفتيح الوجه وتوريد الخدود والشفايف في أسرع وقت

كريم الكركدية والفازلين ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تمنح الوجه البياض الناصع، ويساعد على توريد الخدود، كما يزيل التجاعيد من الوجه بشكل رائع، وهو يحتوي على العديد من العناصر الجمالية الرائعة التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، وتجعل البشرة نضارة وجميلة، ويدخل الكريم في عدة استخدامات مثل توريد كعب القدم، والحفاظ على ترطيبه وحمايته من الجفاف، كما يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي توجد في كل منزل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الكركدية والفازلين قنبلة تفتيح الوجه وتوريد الخدود في أسرع وقت. مكونات كريم الكركدية والفازلين السحري مكونات كريم الكركدية والفازلين السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. نصف كوب من مغلي الكركدية. ملعقة صغيرة من ماء الورد. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركدية والفازلين السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كالتالي:- نقوم بإحضار مغلي الكركدية، ونضع عليه ملعقة النشا ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات تماماً.

ثم نحضر وعاء كبير به ماء مغلي، ثم نضع الإناء في المنتصف ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

ثم نرفع الإناء من الماء الساخن، ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين، وماء الورد ونقلب حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع الكريم كل ليلة على البشرة قبل النوم حتى نحصل على أروع النتائج.

يفضل وضع الكريم في فترة المساء حتى لا نعرض البشرة للشمس. فوائد كريم الكركدية والفازلين للبشرة سوف نقدم لكم بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:- يمنح البشرة المرونة ويشد البشرة ويزيد من نضارتها. يقضي على التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة التي تظهر حول الفم. يمنح النعومة والترطيب ويحمي البشرة من الجفاف وأشعة الشمس الضارة. كما يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم على البشرة فتسبب البثور السوداء. يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. كما يتغلغل داخل المسام الواسعة فيخرج الدهون المتراكمة فيها ويمنع ظهورها مرة أخرى. وهو من أقوي الكريمات التي تعطي نضارة وإشراق للبشرة وتجعلها جميلة طول اليوم. الوسوم

كريم الكركدية والفازلين ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تمنح الوجه البياض الناصع، ويساعد على توريد الخدود، كما يزيل التجاعيد من الوجه بشكل رائع، وهو يحتوي على العديد من العناصر الجمالية الرائعة التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، وتجعل البشرة نضارة وجميلة، ويدخل الكريم في عدة استخدامات مثل توريد كعب القدم، والحفاظ على ترطيبه وحمايته من الجفاف، كما يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي توجد في كل منزل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الكركدية والفازلين قنبلة تفتيح الوجه وتوريد الخدود في أسرع وقت. مكونات كريم الكركدية والفازلين السحري مكونات كريم الكركدية والفازلين السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. نصف كوب من مغلي الكركدية. ملعقة صغيرة من ماء الورد. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركدية والفازلين السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كالتالي:- نقوم بإحضار مغلي الكركدية، ونضع عليه ملعقة النشا ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات تماماً.

ثم نحضر وعاء كبير به ماء مغلي، ثم نضع الإناء في المنتصف ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

ثم نرفع الإناء من الماء الساخن، ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين، وماء الورد ونقلب حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع الكريم كل ليلة على البشرة قبل النوم حتى نحصل على أروع النتائج.

يفضل وضع الكريم في فترة المساء حتى لا نعرض البشرة للشمس. فوائد كريم الكركدية والفازلين للبشرة سوف نقدم لكم بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:- يمنح البشرة المرونة ويشد البشرة ويزيد من نضارتها. يقضي على التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة التي تظهر حول الفم. يمنح النعومة والترطيب ويحمي البشرة من الجفاف وأشعة الشمس الضارة. كما يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم على البشرة فتسبب البثور السوداء. يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. كما يتغلغل داخل المسام الواسعة فيخرج الدهون المتراكمة فيها ويمنع ظهورها مرة أخرى. وهو من أقوي الكريمات التي تعطي نضارة وإشراق للبشرة وتجعلها جميلة طول اليوم.

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