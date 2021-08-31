افضل وقت لممارسة الرياضة لخسارة الوزن وشد الجسم في وقت قياسي

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افضل وقت لممارسة الرياضة ، قد يبذل بعض الأشخاص مزيدًا من الجهد ويتعبون كثيرًا في ممارسة التمارين الرياضية كل يوم، ولكن لا تأتي بالنتائج التي يتمنون الحصول عليها، هل تعلمون سبب حدوث هذا الأمر؟ هو ممارسة التمارين في وقتٍ خاطئ، ومن خلالنا اليوم سنصحح لكم كل الأخطاء التي تتسبب في عدم إظهار النتائج المطلوبة، بالإضافة إلى أهم النصائح التي يجب إتباعها سواء قبل أو بعد أداء التمارين الرياضية.افضل وقت لممارسة الرياضة
- بالطبع الجميع يعلم مدى أهمية الرياضة فهي قادرة على تعزيز الصحة والحفاظ على الوزن المثالي.
- ومن أجل تحقيق أقصى استفادة منها يجب ممارستها في الوقت المناسب لها، والذي بحسب الدراسات التي تم اجراؤها.
- وتصريحات خبراء الصحة والرياضة أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في الصباح.
- حيث يساعد في تنشيط وتعزيز وظائف أجهزة الجسم.
- كما أنه يجلب الشعور بالطاقة الإيجابية قبل البدء في القيام بالمهام اليومية.
- وقد يكون الجدول اليومي لبعض الأشخاص ممتلئًا.
- ولا يمكن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح.
- يمكن ممارستها في الفترة ما بين الثانية ظهرًا وحتى السادسة مساءً.
- لأن درجة حرارة الجسم في تلك الفترة تكون في أعلى درجة.
أداء التمارين الرياضية في الصباح يساهم بشكل كبير في القضاء على الدهون المتراكمة.
والحفاظ على الوزن المثالي، وبناء العضلات، ومن أجل الحصول على النتائج المطلوبة.
يجب إتباع بعض النصائح قبل وبعد أداء ممارسة التمارين الرياضية:-
أولًا: النصائح التي يجب إتباعها قبل أداء التمارين
- قبل البدء بممارسة التمارين الرياضية يجب التأكد أنه تم الحصول على قسط وافِ من النوم، لأنه يساعد في الشعور بالنشاط، والانتباه على الحركات التي يتم أداؤها.
- تناول وجبة خفيفة قبل أداء التمارين الرياضية يساعد في تجنب الإغماء أو الشعور بالتعب.
- ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم طول فترة أداء التمارين، ولكن ليس بكثرة حتى لا تنقلب الفوائد أضرار.
- يجب ارتداء الملابس والأحذية المناسبة التي تساعد في الشعور بالراحة أثناء ممارسة التمارين.
- يجب ممارسة تمارين الاحماء من 5-10 دقائق حتى يتم تلافي إصابات العضلات.
- يفضل دومًا عدم تكرار التمرين عن عدد المرات المقررة، حتى لا يشكل حملًا شديدًا على العضلات ويتسبب في اتلافها.
- يجب ممارسة التمارين الرياضية في مكان جيد التهوية، وتجنب ارتفاع درجة الحرارة، لأنه الجو الحار يتسبب في الشعور بالغثيان، الإغماء، الصداع.
ثانيًا: النصائح التي يجب إتباعها بعد أداء التمارين الرياضية
- بعد ممارسة التمارين الرياضية يجب أخذ فترة للاسترخاء حتى يتم تعزيز الدورة الدموية بشكل طبيعي.
- يجب عدم تناول الطعام بعد ممارسة التمارين مباشرًة، يجب على الأقل أن يمر ساعة وأن تكون الوجبة مليئة بالبروتين الذي يساهم في بناء العضلات.
- تجنب تناول الماء والسوائل فور الانتهاء مباشرًة من أداء التمارين، يجب ترك وقت لأجهزة الجسم قليلًا ثم البدء في تناول الماء بما لا يقل عن 3 أكواب لتعويض الجسم السوائل التي فقدها.
- يمكن القيام بعمليات التدليك الخفيفة للتخلص من ألم العضلات والمفاصل.
- أخذ حمام بعد الاسترخاء للشعور بالانتعاش والطاقة الإيجابية للشعور بالاسترخاء والتخلص من السموم بالجسم، وتوسيع الأوعية الدموية.
الوسوم
افضل وقت لممارسة الرياضة ، قد يبذل بعض الأشخاص مزيدًا من الجهد ويتعبون كثيرًا في ممارسة التمارين الرياضية كل يوم، ولكن لا تأتي بالنتائج التي يتمنون الحصول عليها، هل تعلمون سبب حدوث هذا الأمر؟ هو ممارسة التمارين في وقتٍ خاطئ، ومن خلالنا اليوم سنصحح لكم كل الأخطاء التي تتسبب في عدم إظهار النتائج المطلوبة، بالإضافة إلى أهم النصائح التي يجب إتباعها سواء قبل أو بعد أداء التمارين الرياضية.افضل وقت لممارسة الرياضة
- بالطبع الجميع يعلم مدى أهمية الرياضة فهي قادرة على تعزيز الصحة والحفاظ على الوزن المثالي.
- ومن أجل تحقيق أقصى استفادة منها يجب ممارستها في الوقت المناسب لها، والذي بحسب الدراسات التي تم اجراؤها.
- وتصريحات خبراء الصحة والرياضة أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في الصباح.
- حيث يساعد في تنشيط وتعزيز وظائف أجهزة الجسم.
- كما أنه يجلب الشعور بالطاقة الإيجابية قبل البدء في القيام بالمهام اليومية.
- وقد يكون الجدول اليومي لبعض الأشخاص ممتلئًا.
- ولا يمكن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح.
- يمكن ممارستها في الفترة ما بين الثانية ظهرًا وحتى السادسة مساءً.
- لأن درجة حرارة الجسم في تلك الفترة تكون في أعلى درجة.
أداء التمارين الرياضية في الصباح يساهم بشكل كبير في القضاء على الدهون المتراكمة.
والحفاظ على الوزن المثالي، وبناء العضلات، ومن أجل الحصول على النتائج المطلوبة.
يجب إتباع بعض النصائح قبل وبعد أداء ممارسة التمارين الرياضية:-
أولًا: النصائح التي يجب إتباعها قبل أداء التمارين
- قبل البدء بممارسة التمارين الرياضية يجب التأكد أنه تم الحصول على قسط وافِ من النوم، لأنه يساعد في الشعور بالنشاط، والانتباه على الحركات التي يتم أداؤها.
- تناول وجبة خفيفة قبل أداء التمارين الرياضية يساعد في تجنب الإغماء أو الشعور بالتعب.
- ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم طول فترة أداء التمارين، ولكن ليس بكثرة حتى لا تنقلب الفوائد أضرار.
- يجب ارتداء الملابس والأحذية المناسبة التي تساعد في الشعور بالراحة أثناء ممارسة التمارين.
- يجب ممارسة تمارين الاحماء من 5-10 دقائق حتى يتم تلافي إصابات العضلات.
- يفضل دومًا عدم تكرار التمرين عن عدد المرات المقررة، حتى لا يشكل حملًا شديدًا على العضلات ويتسبب في اتلافها.
- يجب ممارسة التمارين الرياضية في مكان جيد التهوية، وتجنب ارتفاع درجة الحرارة، لأنه الجو الحار يتسبب في الشعور بالغثيان، الإغماء، الصداع.
ثانيًا: النصائح التي يجب إتباعها بعد أداء التمارين الرياضية
- بعد ممارسة التمارين الرياضية يجب أخذ فترة للاسترخاء حتى يتم تعزيز الدورة الدموية بشكل طبيعي.
- يجب عدم تناول الطعام بعد ممارسة التمارين مباشرًة، يجب على الأقل أن يمر ساعة وأن تكون الوجبة مليئة بالبروتين الذي يساهم في بناء العضلات.
- تجنب تناول الماء والسوائل فور الانتهاء مباشرًة من أداء التمارين، يجب ترك وقت لأجهزة الجسم قليلًا ثم البدء في تناول الماء بما لا يقل عن 3 أكواب لتعويض الجسم السوائل التي فقدها.
- يمكن القيام بعمليات التدليك الخفيفة للتخلص من ألم العضلات والمفاصل.
- أخذ حمام بعد الاسترخاء للشعور بالانتعاش والطاقة الإيجابية للشعور بالاسترخاء والتخلص من السموم بالجسم، وتوسيع الأوعية الدموية.
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