طريقة عمل عيش السن الصحي بالدقيق الأسمر عيش التخسيس

عيش السن الصحي بالدقيق الأسمر يصلح للتخسيس لأنه يحتوي على الألياف الطبيعية من البروتين والنشا، يمكن عمله بسهولة في المنزل تعرفي معنا على مكونات و مقادير طريقه عمل عيش السن الصحي، سوف تقومي بعمل 15 رغيف بحجم مناسب من كمية بسيطة من الدقيق وهي 3 أكواب من الدقيق وباقي المكونات سهلة متوفرة في المطبخ ، بذلك تحصلين على قيمة غذائية عالية مفيدة لصحتك وصحة افراد الأسرة قومي معنا وتشجعي وأعملي عيش السن الصحي. طريقة عمل عيش السن الصحي ومقاديره طريقة عمل عيش السن الصحي ومقاديره المقادير.. كيلو دقيق اسمر طحين القمح.

نحضر ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن حسب ما يحتاج العجين.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ردة أو نخاله لفرد العجين.

ربع ملعقة صغيرة سكر. طريقة التحضير قومي بنخل نصف كمية الطحين عن طريق المنخل أو المصفاة ثم اتركي النخالة أو الردة في المنخل جانبا. نضع على الطحين المكونات الجافة منها السكر والملح والخميرة وتخلط المكونات ببعضها من غير الماء. يضاف الماء الدافئ على مراحل فوق الطحين قومي بعملية العجن بإستمرار حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية ناعمة الملمس. يغطى العجين بكيس بلاستيك محكم وعليه منشفة مطبخ ويترك جانبا حتى يختمر لمدة ساعة. وبعد أن اختمر العجين وتضاعف حجمه نأخذ منه قطع متساوية الحجم وتغطى مرة اخرى حتى تختمر لمدة ربع ساعه في مكان دافئ. نأخذ أول قطعة وتفرد بواسطة الشوبك على سطح صلب مرشوش عليه القليل من النخالة. يفرد العجين بسمك نصف سنتيمتر ويرتب في صينية مرشوشة بالنخالة أو الردة. أشغلي الفرن على درجة حرارة عالية ثم نأخذ الخبز المفرود الأول ونضعه في الفرن ولا يترك اكثر من خمس دقائق في الفرن. وبعد يخرج الخبز من الفرن ويمسح بقطعه من القماش المبلول حتى يلمع الوجه والتخلص من النخالة الزائدة ويترك جانبا حتى يبرد. يجب تغطيه الخبز بعد خروجه من الفرن حتى لا يجف. يمكن تناول العيش السن بجانب العديد من الأطباق المختلفة أو يمكن حشوة بأي حشوة كساندويتش. طريقة التحضير واذا اردنا أن يكون عيش السن جافا ومقرمش نعود وندخل الخبز مرة اخرى في الفرن على الرف العلوي حتى يكتسب اللون الأحمر ويتحمل. الوسوم

عيش السن الصحي بالدقيق الأسمر يصلح للتخسيس لأنه يحتوي على الألياف الطبيعية من البروتين والنشا، يمكن عمله بسهولة في المنزل تعرفي معنا على مكونات و مقادير طريقه عمل عيش السن الصحي، سوف تقومي بعمل 15 رغيف بحجم مناسب من كمية بسيطة من الدقيق وهي 3 أكواب من الدقيق وباقي المكونات سهلة متوفرة في المطبخ ، بذلك تحصلين على قيمة غذائية عالية مفيدة لصحتك وصحة افراد الأسرة قومي معنا وتشجعي وأعملي عيش السن الصحي. طريقة عمل عيش السن الصحي ومقاديره طريقة عمل عيش السن الصحي ومقاديره المقادير.. كيلو دقيق اسمر طحين القمح.

نحضر ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن حسب ما يحتاج العجين.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ردة أو نخاله لفرد العجين.

ربع ملعقة صغيرة سكر. طريقة التحضير قومي بنخل نصف كمية الطحين عن طريق المنخل أو المصفاة ثم اتركي النخالة أو الردة في المنخل جانبا. نضع على الطحين المكونات الجافة منها السكر والملح والخميرة وتخلط المكونات ببعضها من غير الماء. يضاف الماء الدافئ على مراحل فوق الطحين قومي بعملية العجن بإستمرار حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية ناعمة الملمس. يغطى العجين بكيس بلاستيك محكم وعليه منشفة مطبخ ويترك جانبا حتى يختمر لمدة ساعة. وبعد أن اختمر العجين وتضاعف حجمه نأخذ منه قطع متساوية الحجم وتغطى مرة اخرى حتى تختمر لمدة ربع ساعه في مكان دافئ. نأخذ أول قطعة وتفرد بواسطة الشوبك على سطح صلب مرشوش عليه القليل من النخالة. يفرد العجين بسمك نصف سنتيمتر ويرتب في صينية مرشوشة بالنخالة أو الردة. أشغلي الفرن على درجة حرارة عالية ثم نأخذ الخبز المفرود الأول ونضعه في الفرن ولا يترك اكثر من خمس دقائق في الفرن. وبعد يخرج الخبز من الفرن ويمسح بقطعه من القماش المبلول حتى يلمع الوجه والتخلص من النخالة الزائدة ويترك جانبا حتى يبرد. يجب تغطيه الخبز بعد خروجه من الفرن حتى لا يجف. يمكن تناول العيش السن بجانب العديد من الأطباق المختلفة أو يمكن حشوة بأي حشوة كساندويتش. طريقة التحضير واذا اردنا أن يكون عيش السن جافا ومقرمش نعود وندخل الخبز مرة اخرى في الفرن على الرف العلوي حتى يكتسب اللون الأحمر ويتحمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عيش السن الصحي بالدقيق الأسمر عيش التخسيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.