بمكونين فقط ماسك سحري يخلصك من الشعر الزائد في الوجه والجلد الميت والبثور السوداء

ماسك التخلص من الشعر الزائد في الوجه أمراً يهم كل النساء بشكل عام، وتعد مشاكل البشرة التي تظهر مع تقدم العمر أو حتى في مرحلة الشباب شيء مزعج كثيراً فكل فتاة تحتاج إلى وجه نضر وصافي والتخلص من البثور السوداء التي تجعل مظهر الوجه خاصة في محيط الأنف ليس مفضل، بالإضافة إلى تنظيف عميق للوجه وإزالة الجلد الميت فيترك البشرة تتنفس من جديد بيضاء ومشرقة بشكل ملحوظ، بمكونات سهلة وبسيطة يغذي البشرة فلا تحتاجين إلى الذهاب للكوافير بهذا الماسك تجعلي وجعك ولا أروع.

مكونات ماسك تنظيف البشرة بعمق

المكونين هما الشاي الأخضر + ثلاث ملاعق جيلاتين بودر.

الطريقة / في وعاء ضعي أوراق الشاي الأخضر وعليها كوب ماء مغلي وتترك من ثلاث إلى خمس دقائق وتصفى، ثم ضعي الجيلاتين واخلطي جيداً حتى تحصلي على مزيج سائل نسبياً يمكنك إضافة القليل من الماء الساخن لإذابة الجيلاتين جيداً.

ماسك التخلص من الشعر الزائد في الوجه والجلد الميت والبثور السوداء

خطوات استعمال أفضل ماسك للبشرة :-

أولاً ضعي الماسك على وجهك وقومي بتوزيعه جيداً حتى يكون طبقة سميكة نسبياً، يترك حتى يجف سوف تشعرين بأن شديد قليلاً على البشرة.

ثم قومي بنزع الماسك من عند الأطراف من الجانب السفلي إلى أعلى برفق شديد وببطء.

سوف يقوم الماسك بنزع الشعر الزائد بدون ألم والبثور السوداء مع الجلد الميت، ستلاحظين أن بشرتك تبدلت وأصبحت مشرقة بيضاء بصورة لا تصدق، وبدون كوافير أو تكاليف هذا كله بالإضافة إلى الفوائد المذهلة التي تحصل عليها البشرة من تغذية بفضل الشاي الأخضر.

فوائد ماسك الشاي الأخضر والجيلاتين للوجه

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة فيعمل على علاج مشاكل البشرة التي تتمثل في وجود بقع داكنة فضلاً عن علامات الشيخوخة فهو يعالج تلك الخطوط الدقيقة وينقي الجلد ويحميه من السرطان، يعمل على توحيد لون البشرة ويساعد في التخلص من حب الشباب وندبات الجلد الناتجة عن آثاره، كما يساعد أيضاً في علاج التهابات البشرة والجلد بشكل عام لأنه مضاد للالتهاب ويقلل من احمرار الوجه الملتهب لأي سبب، ومع خلطه بالجيلاتين الذي يقوم بتنظيف الوجه بعمق وإزالة الجلد الميت والبثور السوداء والشعر الزائد أيضاً سوف تحصلي على وجه مثل البدر.