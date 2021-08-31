أفضل طريقة لعمل خلطة المحشي بطريقة مصرية 100% مثل الشيفات

من ألذ وأشهى الأكلات الأساسية في مصر والوطن العربي، ومن أكثر أنواع الطعام الذي به غذاء شامل لكافة الجسم ويملأه بالطاقة، هذا هو “المحشي” الذي كان ولا يزال من أشهر الأطباق في مصر بشكل خاص، وبالرغم من من انتشاره في الكثير من الدول العربية إلا أن خلطة المحشي المصرية لها مذاق خاص بها يميزها عن غيرها من الخلطات، مما جعله من أكثر الوجبات المرتبطة بالمصريين، وعلى الرغم من كل هذه الشهره للمحشي في مصر إلا أن المحشي ليس مصري الأصل وانما يعود أصله إلى تركيا حيث كانو يستعملون في بادئ الأمر ورق العنب والكرنب ليضعوا به القليل من الأرز مع الكثير من اللحم المفروم بشكل جيد مع بعض البهارات والتوابل ومن ثم لفه على بعضه وطهيه جيدا، وبعد ذلك أخذ ينتشر في جميع الدول العربية مثل لبنان والعراق ومصر وفلسطين فتحول إلى ما عليه الآن، فبدأو بتفريغ الثمار التي يمكن حشوها وشرعوا في استخدامها كنوع من أنواع المحشي كالباذنجان والفلفل الأخضر والطماطم والكوسة، ولهذا ينجذب إليه الكثير من محبي الطعام الشهي وفي هذا المقال سنقدم لكم أطيب طرق تحضير ومكونات خلطة المحشي المصري المميزه لكي تستمتعوا بهذا الطعم وتبحروا في عالم من المذاق الفريد من نوعه .

مكونات عمل خلطة المحشي

كما ذكرنا أنه هناك العديد من الطرق والمكونات لعمل هذه الوجبة وهذه مكونات إحدى الطرق وهي:

أربعة أكواب من الأرز .

حزمتين كسبرة خضراء .

بصلة كبيرة .

خمسة ثمرات طماطم متوسطة الحجم .

ملعقة واحدة ثوم مطحون .

حزمة شبت .

حزمة بقدونس .

نصف كوب زيت ذرة .

حوالي نصف ملعقة كمون .

تقريبا نصف ملعقة فلفل اسود .

ثلاث ملاعق من الملح .

ملعقتان من البهارات .

ملعقة صغيرة كسبرة مجففة ومطحونة .

نقوم بتقطيع الشبت مع البقدونس والكسبرة .

نغسل الأرز جيدا ثم نبشر البصلة ونضعها على الأرز .

نضيف عليهم الشبت والالبقدونس والكسبرة ونقلبهم جيدا .

نقوم بإحضار خلاط كهربائي ونضع به هذه المكونات (الطماطم والثوم المطحون والقليل من الماء) وننتظر قليلا حتى يقوم الخلاط بخلطهم جيدا معا وفرم الثمار .

بعدها نضيف هذا الخليط إلى الأرز ونقوم بتقليبه جيدا .

ومن ثم نضيف عليهم كلا من : الملح والفلفل والكمون والكسبرة المجففة المطحونة والبهارات .

وبعد ذلك نضيف الزيت للأرز .

نتأكد من خلط جميع المكونات بشكل جيد جدا ثم نقوم بحشو الثمار المراد حشوها لعمل المحشي .

طريقة تحضير خلطة المحشي

وبهذا نكون قد انتهينا من عمل خلطة المحشي .