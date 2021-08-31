طريقة ساندوتش ستيك لحم سريعة مثل مطعم ساندوتش ستيك لحم بالخطوات سهلة

طريقة ساندوتش ستيك لحم ، على طريقة ستيك ساندويش مطعم، المتواجد في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، يمكنك تحضير سندوتشات لحم سريعة، بنفس طريقة عمل شرائح اللحم الستيك، وذلك بتطبيق طريقة عمل شرائح اللحم الرفيعة، للحصول على أفضل سندوتش ستيك لحم في السعودية، مثل الجاهز تمامًا. ولاشك أن اللحم من المصادر الغنية بالبروتين، وبالتالي فالحصول على وجبة منزلية، غنية باللحم ويتم طهيها بطريقة سهلة، يعني حصولك على وجبة غذائية متكاملة، بالإضافة إلى أنها تضاهي أشهر المطاعم في السعودية، مثل مطعم ساندوتش ستيك لحم الشهير. ولعل هذا المطعم وشهرته، تذكرنا بمطاعم البيك، التي طالما سردنا عنها قصة نجاح مالكها، وأكثر من طريقة لطهي الطعام مثل البيك، وأشهرها على الإطلاق هي طريقة عمل بروستد البيك في المنزل، مثل مطعم البيك الشهير، واليوم نستكمل طرقنا المميزة لطهي الطعام، مع طريقة ساندوتش ستيك لحم السريعة.سندوتشات لحم سريعة
سندوتشات اللحم السريعة بالتتبيلة المميزة، تناسب يوم مزدحم بالعمل، ولا تستطيعين فيه أن تطهِ وجبات طعام، تأخذ منك الكثير من الوقت والمجهود، ولكن ساندوتش ستيك اللحم، يتم تحضيره سريعًا وفي نفس الوقت، تحصلين على وجبة متكاملة ومغذية، لا تخشين معها من سوء التغذية، لأفراد أسرتك خاصة وإن كان لديك أطفالا بالمنزل. ومن أشهر السندوتشات التي يمكنك عملها بالمنزل مثل الجاهزة بالضبط؛ طريقة سندوتش الشاورما التركية في المنزل، وطريقة سندويتش البيتزا سترامبولي الإيطالي، وطريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري الأصلي مع الثومية، وغيرها الكثير من السندوتشات، ويمكنك التنويع بينها إذا كان لديك، من لا يحب اللحم في البيت، ويرغب في تناول الدجاج.طريقة عمل شرائح اللحم الرفيعة
- 500 جرام لحم ستيك مقطع إلى شرائح رفيعة.
- حبتان بصل مفرومتان.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ثلاث قطع خبز أفرنجي.
- رشة ملح.
- ستة شرائح جبنة موزاريللا في المنزل.
- 50 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- أربع فصوص ثوم مهروسة.
- في مقلاة واسعة وعميقة، ضعي زيت الزيتون وشوحي البصل حتى يذبل.
- ثم ضعي شرائح اللحم مع البصل، وحركيهما وضعي الملح.
- وبعد أن تنضج شرائح اللحم، ضعي الجبنة واخفضي درجة الحرارة، واتكريها حتى تذوب الجبنة مع اللحم.
- ثم اخلطي الثوم مع الزبدة في وعاء صغير، حتى تمام الامتزاج.
- وأحضري الخبز الأفرنجي، وابدئي في دهانه بخليط الزبدة مع الثوم، ثم ضعي خليط ستيك اللحم والجبنة.
- ثم قدمي سندوتشات ستيك اللحم السريعة، مع المخلل أو السلطة وألف هناء.
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طريقة ساندوتش ستيك لحم ، على طريقة ستيك ساندويش مطعم، المتواجد في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، يمكنك تحضير سندوتشات لحم سريعة، بنفس طريقة عمل شرائح اللحم الستيك، وذلك بتطبيق طريقة عمل شرائح اللحم الرفيعة، للحصول على أفضل سندوتش ستيك لحم في السعودية، مثل الجاهز تمامًا. ولاشك أن اللحم من المصادر الغنية بالبروتين، وبالتالي فالحصول على وجبة منزلية، غنية باللحم ويتم طهيها بطريقة سهلة، يعني حصولك على وجبة غذائية متكاملة، بالإضافة إلى أنها تضاهي أشهر المطاعم في السعودية، مثل مطعم ساندوتش ستيك لحم الشهير. ولعل هذا المطعم وشهرته، تذكرنا بمطاعم البيك، التي طالما سردنا عنها قصة نجاح مالكها، وأكثر من طريقة لطهي الطعام مثل البيك، وأشهرها على الإطلاق هي طريقة عمل بروستد البيك في المنزل، مثل مطعم البيك الشهير، واليوم نستكمل طرقنا المميزة لطهي الطعام، مع طريقة ساندوتش ستيك لحم السريعة.سندوتشات لحم سريعة
سندوتشات اللحم السريعة بالتتبيلة المميزة، تناسب يوم مزدحم بالعمل، ولا تستطيعين فيه أن تطهِ وجبات طعام، تأخذ منك الكثير من الوقت والمجهود، ولكن ساندوتش ستيك اللحم، يتم تحضيره سريعًا وفي نفس الوقت، تحصلين على وجبة متكاملة ومغذية، لا تخشين معها من سوء التغذية، لأفراد أسرتك خاصة وإن كان لديك أطفالا بالمنزل. ومن أشهر السندوتشات التي يمكنك عملها بالمنزل مثل الجاهزة بالضبط؛ طريقة سندوتش الشاورما التركية في المنزل، وطريقة سندويتش البيتزا سترامبولي الإيطالي، وطريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري الأصلي مع الثومية، وغيرها الكثير من السندوتشات، ويمكنك التنويع بينها إذا كان لديك، من لا يحب اللحم في البيت، ويرغب في تناول الدجاج.طريقة عمل شرائح اللحم الرفيعة
- 500 جرام لحم ستيك مقطع إلى شرائح رفيعة.
- حبتان بصل مفرومتان.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ثلاث قطع خبز أفرنجي.
- رشة ملح.
- ستة شرائح جبنة موزاريللا في المنزل.
- 50 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- أربع فصوص ثوم مهروسة.
- في مقلاة واسعة وعميقة، ضعي زيت الزيتون وشوحي البصل حتى يذبل.
- ثم ضعي شرائح اللحم مع البصل، وحركيهما وضعي الملح.
- وبعد أن تنضج شرائح اللحم، ضعي الجبنة واخفضي درجة الحرارة، واتكريها حتى تذوب الجبنة مع اللحم.
- ثم اخلطي الثوم مع الزبدة في وعاء صغير، حتى تمام الامتزاج.
- وأحضري الخبز الأفرنجي، وابدئي في دهانه بخليط الزبدة مع الثوم، ثم ضعي خليط ستيك اللحم والجبنة.
- ثم قدمي سندوتشات ستيك اللحم السريعة، مع المخلل أو السلطة وألف هناء.
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