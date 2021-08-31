طريقة عمل الكبسة السعودية في حلة واحدة بمذاق رائع ومميز ومكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكبسة السعودية ، تتميز الكبسة بأنها من الاكلات السعودية ذات المذاق الرائع والمميز، وهي وجبة غذائية متكاملة تحتوي على الأرز والدجاج أو اللحم مضاف إليها المكسرات والتوابل المختلفة التي تعطي المذاق المميز لها، وتعد من الأكلات المشهورة في الدول العربية وخاصة السعودية، حيث يتم تحضيرها في العزومات والأفراح وأعياد الميلاد لتكون من الأكلات المميزة لدى الجميع، ويمكن التنوع والتفنن في تحضيرها بإضافة الخضراوات المتنوعة حسب الرغبة وإضافة اللحوم أو الدجاج حسب الرغبة.

طريقة عمل الكبسة السعودية

تتميز الكبسة السعودية بأنها من الوصفات الخاصة بالأطباق الرئيسية والتي من الممكن أن تكتفي بها ربة المنزل بجانب طبق من السلطة أو المخلل، وأيضًا يمكن لها أن تقدمها في أعياد الميلاد والحفلات والعزائم الكبرى في شهر رمضان وغيرها.

ومن الممكن تحضير الكبسة السعودية عن طريق إحضار المكونات التالية :

ثلاثة أكواب أز بسمتي.

دجاجة كبيرة مقطعة.

2 معلقة من الكزبرة الناعمة.

معلقة بهارات مشكلة.

2 معلقة من الكمون.

معلقة من الملح.

ربع معلقة من الكركم.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

ثلاث وحدات من الطماطم المفرومة.

ستة فصوص من الثوم المفروم.

معلقتين من صلصة الطماطم.

عودان من القرفة.

أربعة ورقات من اللورا.

عشر حبات فلفل أسود صحيح.

ست حبات من القرنفل.

معلقة كبيرة من الزيت.

معلقة كبيرة من السمن.

حبهان وقرفة وورق لورا وقرنفل ويانسون لتحمير الدجاج.

2 من الفلفل الأخضر المقطع.

حبة من البصل المقطع شرائح.

معلقة من الثوم المفروم.

نصف معلقة من الكاري.

معلقة من السبع بهارات.

رشة من الكزبرة.

في إناء كبير على النار يوضع الزيت والسمنة مع القرفة والحبهان وورق اللورا والقرنفل وباقي التوابل المختلفة، مع الفلفل الأخضر والشطة ويمزج الجميع جيدًا.

يوضع البصل ويقلب جيدًا مع التوابل، ثم بعده الثوم المفروم، ويقلب الجميع على نار هادئة، حتى يذبل.

توضع البهارات السبع والبابريكا والكركم والكاري والكزبرة إلى الخلطة السابقة، وبعدها يوضع الدجاج المغسول جيدًا فوق البهارات لتأخذ اللون، ثم يضاف الملح على الدجاج من الجهتين.

تضاف صلصة الطماطم مع الطماطم المقطعة على الدجاج، وبعدها يوضع الزبيب وتترك الدجاج ليغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

يوضع الماء الساخن فوق الدجاج حتى يغطيه، وبعدها يترك الدجاج حتى ينضج لمدة نص ساعة.

ينقل الدجاج إلى صينية أخرى وبعدها تأخذ كافة البهارات الصحيحة خارج الإناء.

يوضع الأرز على الخليط ويترك لمدة نصف ساعة حتى ينضج مع متابعته.

يأخذ الدجاج ويدهن وجهه بالزبدة ويوضع في الفرن للحصول على اللون الذهبي.

في طبق التقديم يوضع الأرز مع الدجاج والمكسرات والكزبرة للتزيين.

خطوات تحضير الكبسة السعودي